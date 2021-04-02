https://uz.sputniknews.ru/20210402/v-uzbekistane-razreshat-transplantatsiyu-organov-ne-tolko-ot-blizkix-rodstvennikov-18104703.html

В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников

В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента

2021-04-02T08:10+0500

2021-04-02T08:10+0500

2021-04-02T09:18+0500

общество

трансплантация органов

врач

врачи

операция

медицина

узбекистан

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента республики Шавката Мирзиёева.В соответствии с этим, Мирзиёев предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.Напомним: ранее президент Узбекистана поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. А также поручил сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.

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трансплантация органов, врач, врачи, операция, медицина, узбекистан, шавкат мирзиёев, узбекистан