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В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников
В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента
2021-04-02T08:10+0500
2021-04-02T09:18+0500
общество
трансплантация органов
врач
врачи
операция
медицина
узбекистан
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента республики Шавката Мирзиёева.В соответствии с этим, Мирзиёев предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.Напомним: ранее президент Узбекистана поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. А также поручил сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.
/20210316/s-nadezhdoy-na-zhizn-patsientam-iz-maloimuschikh-semey-provedut-operatsii-na-serdtse-17780126.html
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трансплантация органов, врач, врачи, операция, медицина, узбекистан, шавкат мирзиёев, узбекистан

В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников

08:10 02.04.2021 (обновлено: 09:18 02.04.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВо время операции по пересадке донорской почки
Во время операции по пересадке донорской почки - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Президент предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента республики Шавката Мирзиёева.

"Сегодня не допускается проведение операций по трансплантации, если донор не является близким родственником больного. В результате многие наши граждане вынуждены проводить подобные операции за рубежом", — заявил глава государства.

В соответствии с этим, Мирзиёев предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.
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Напомним: ранее президент Узбекистана поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. А также поручил сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.
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