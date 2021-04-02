В Узбекистане разрешат трансплантацию органов не только от близких родственников

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента республики Шавката Мирзиёева.В соответствии с этим, Мирзиёев предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.Напомним: ранее президент Узбекистана поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. А также поручил сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.
Президент предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане разрешат проводить трансплантацию органов не только от близких родственников больного, говорится в заявлении президента республики Шавката Мирзиёева.
"Сегодня не допускается проведение операций по трансплантации, если донор не является близким родственником больного. В результате многие наши граждане вынуждены проводить подобные операции за рубежом", — заявил глава государства.
В соответствии с этим, Мирзиёев предложил главам Сената и Законодательной платы в течение месяца создать правовые основы для трансплантации человеческих органов.
Напомним: ранее президент Узбекистана поставил задачу правительству усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах. А также поручил сформировать запас медикаментов и средств защиты минимум на три месяца, ввести в строй 60 кислородных станций в регионах, бесперебойно снабжать кислородом отделения реанимации и интенсивной терапии.