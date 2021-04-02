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Поезд, рельсы и гордость: ферганец пытался покончить с собой после ссоры с женой
Поезд, рельсы и гордость: ферганец пытался покончить с собой после ссоры с женой
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ферганской области мужчина пытался покончить с собой, бросившись под поезд, сообщает Daryo.
2021-04-02T16:16+0500
2021-04-02T17:02+0500
происшествия
семейная ссора
супруги
жена
муж
самоубийство
фергана
поезд
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ферганской области мужчина пытался покончить с собой, бросившись под поезд, сообщает Daryo.Поводом для самоубийства стала ссора с супругой. Как развивались события: житель села Кайрагоч был в состоянии алкогольного опьянения. Это увидела жена и попросила своего брата увезти машину мужа, чтобы тот не оказался за рулем.Мужчине это не понравилось, и между супругами вспыхнула ссора. Ферганец счел, что его шурин не имел права увозить машину и что эта ситуация задевает его мужскую гордость.Однако трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции местных чиновников. Они сообщили обо всем в УВД, и сотрудники патрульно-постовой службы принялись искать мужчину.Его обнаружили в пьяном и агрессивном состоянии и задержали буквально в последний момент: спустя 3-5 минут после его задержания пронесся грузовой поезд.Сейчас ферганец прошел реабилитацию и вернулся к здоровому образу жизни: он не пьет и не курит. Без дела мужчина тоже не сидит — он работает водителем трактора в одном из фермерских хозяйств.
https://uz.sputniknews.ru/20210328/tragediya-v-navoi-stalo-izvestno-pochemu-mat-brosilas-pod-poezd-s-tremya-detmi-17992899.html
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семейная ссора, супруги, жена, муж, самоубийство, фергана, поезд

Поезд, рельсы и гордость: ферганец пытался покончить с собой после ссоры с женой

16:16 02.04.2021 (обновлено: 17:02 02.04.2021)
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный знак
Железнодорожный знак - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
/
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Инцидент произошел в Учкуприкском районе. Трагедию удалось предотвратить буквально в последний момент.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ферганской области мужчина пытался покончить с собой, бросившись под поезд, сообщает Daryo.
Поводом для самоубийства стала ссора с супругой.
Как развивались события: житель села Кайрагоч был в состоянии алкогольного опьянения. Это увидела жена и попросила своего брата увезти машину мужа, чтобы тот не оказался за рулем.
Мужчине это не понравилось, и между супругами вспыхнула ссора. Ферганец счел, что его шурин не имел права увозить машину и что эта ситуация задевает его мужскую гордость.
После этого супруг захотел покончить с собой на железнодорожных путях.
Однако трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции местных чиновников. Они сообщили обо всем в УВД, и сотрудники патрульно-постовой службы принялись искать мужчину.
Участок железнодорожного пути, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
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Его обнаружили в пьяном и агрессивном состоянии и задержали буквально в последний момент: спустя 3-5 минут после его задержания пронесся грузовой поезд.
Сейчас ферганец прошел реабилитацию и вернулся к здоровому образу жизни: он не пьет и не курит. Без дела мужчина тоже не сидит — он работает водителем трактора в одном из фермерских хозяйств.
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