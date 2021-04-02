Поезд, рельсы и гордость: ферганец пытался покончить с собой после ссоры с женой

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ферганской области мужчина пытался покончить с собой, бросившись под поезд, сообщает Daryo.Поводом для самоубийства стала ссора с супругой. Как развивались события: житель села Кайрагоч был в состоянии алкогольного опьянения. Это увидела жена и попросила своего брата увезти машину мужа, чтобы тот не оказался за рулем.Мужчине это не понравилось, и между супругами вспыхнула ссора. Ферганец счел, что его шурин не имел права увозить машину и что эта ситуация задевает его мужскую гордость.Однако трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции местных чиновников. Они сообщили обо всем в УВД, и сотрудники патрульно-постовой службы принялись искать мужчину.Его обнаружили в пьяном и агрессивном состоянии и задержали буквально в последний момент: спустя 3-5 минут после его задержания пронесся грузовой поезд.Сейчас ферганец прошел реабилитацию и вернулся к здоровому образу жизни: он не пьет и не курит. Без дела мужчина тоже не сидит — он работает водителем трактора в одном из фермерских хозяйств.