https://uz.sputniknews.ru/20210402/vopros-gordosti-ferganets-pytalsya-prygnut-pod-poezd-posle-ssory-s-jenoy-18116611.html

Поезд, рельсы и гордость: ферганец пытался покончить с собой после ссоры с женой

Поезд, рельсы и гордость: ферганец пытался покончить с собой после ссоры с женой

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ферганской области мужчина пытался покончить с собой, бросившись под поезд, сообщает Daryo.

2021-04-02T16:16+0500

2021-04-02T16:16+0500

2021-04-02T17:02+0500

происшествия

семейная ссора

супруги

жена

муж

самоубийство

фергана

поезд

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Ферганской области мужчина пытался покончить с собой, бросившись под поезд, сообщает Daryo.Поводом для самоубийства стала ссора с супругой. Как развивались события: житель села Кайрагоч был в состоянии алкогольного опьянения. Это увидела жена и попросила своего брата увезти машину мужа, чтобы тот не оказался за рулем.Мужчине это не понравилось, и между супругами вспыхнула ссора. Ферганец счел, что его шурин не имел права увозить машину и что эта ситуация задевает его мужскую гордость.Однако трагедию удалось предотвратить благодаря быстрой реакции местных чиновников. Они сообщили обо всем в УВД, и сотрудники патрульно-постовой службы принялись искать мужчину.Его обнаружили в пьяном и агрессивном состоянии и задержали буквально в последний момент: спустя 3-5 минут после его задержания пронесся грузовой поезд.Сейчас ферганец прошел реабилитацию и вернулся к здоровому образу жизни: он не пьет и не курит. Без дела мужчина тоже не сидит — он работает водителем трактора в одном из фермерских хозяйств.

https://uz.sputniknews.ru/20210328/tragediya-v-navoi-stalo-izvestno-pochemu-mat-brosilas-pod-poezd-s-tremya-detmi-17992899.html

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семейная ссора, супруги, жена, муж, самоубийство, фергана, поезд