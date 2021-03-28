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https://uz.sputniknews.ru/20210328/tragediya-v-navoi-stalo-izvestno-pochemu-mat-brosilas-pod-poezd-s-tremya-detmi-17992899.html
Трагедия в Навои: стало известно, почему мать бросилась под поезд с тремя детьми
Трагедия в Навои: стало известно, почему мать бросилась под поезд с тремя детьми
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд.
2021-03-28T09:58+0500
2021-03-28T13:06+0500
происшествия
навои
суицид
мать
дети
смерть
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд. Ужаса добавляет то, что женщина хотела также забрать жизни трех своих маленьких дочерей. Семья вбежала на железнодорожные пути и легла между рельсами, когда к ним приближался грузовой состав.Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы.От полученных травм скончалась только мать.История вызвала широкий общественный резонанс. Трагедия не оставила равнодушным никого. Ситуацию принялись изучать в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства.Оказалось, что в последнее время женщина жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг. В январе этого года многодетная мать узнала, что снова беременна. УЗИ показало, что это вновь девочка, и тогда женщина решилась на аборт. Примечательно, что каких-либо конфликтов с другими членами семьи, знакомыми или другими лицами у погибшей не было. Женщина также не давала поводов считать ее психически неуравновешенной. С виду семья была самой обычной без каких-либо отклонений. Однако разногласия в семье, как выяснилось, были. При этом женщина не пыталась найти помощи у сотрудников махаллинского схода граждан и также не обращалась к инспектору по профилактике УВД района. Следствие продолжается.
/20210312/prichinoy-kazhdogo-shestogo-suitsida-v-uzbekistane-v-2020-godu-stal-semeynyy-konflikt-17703179.html
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навои, суицид, мать, дети, смерть

Трагедия в Навои: стало известно, почему мать бросилась под поезд с тремя детьми

09:58 28.03.2021 (обновлено: 13:06 28.03.2021)
2305
© Sputnik / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкУчасток железнодорожного пути, архивное фото
Участок железнодорожного пути, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Юрий Лашов
/
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В настоящее время проводится работа по дознанию Навоийской транспортной прокуратурой.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд.
Ужаса добавляет то, что женщина хотела также забрать жизни трех своих маленьких дочерей. Семья вбежала на железнодорожные пути и легла между рельсами, когда к ним приближался грузовой состав.
Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы.
От полученных травм скончалась только мать.
История вызвала широкий общественный резонанс. Трагедия не оставила равнодушным никого. Ситуацию принялись изучать в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства.
Оказалось, что в последнее время женщина жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.
"При разговоре с близкими родственниками гражданки З. Джабборовой выяснилось, что хотя ее семейное материальное положение было средним, в последнее время у нее произошли изменения в психике из-за конфликтов с супругом О. Рузиевым. Он упрекал ее словами "Ты не рожаешь мальчика", — говорится в сообщении Сената Олий Мажлиса.
В январе этого года многодетная мать узнала, что снова беременна. УЗИ показало, что это вновь девочка, и тогда женщина решилась на аборт.
Примечательно, что каких-либо конфликтов с другими членами семьи, знакомыми или другими лицами у погибшей не было.
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Женщина также не давала поводов считать ее психически неуравновешенной. С виду семья была самой обычной без каких-либо отклонений.
Однако разногласия в семье, как выяснилось, были. При этом женщина не пыталась найти помощи у сотрудников махаллинского схода граждан и также не обращалась к инспектору по профилактике УВД района.
Следствие продолжается.
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