https://uz.sputniknews.ru/20210328/tragediya-v-navoi-stalo-izvestno-pochemu-mat-brosilas-pod-poezd-s-tremya-detmi-17992899.html

Трагедия в Навои: стало известно, почему мать бросилась под поезд с тремя детьми

Трагедия в Навои: стало известно, почему мать бросилась под поезд с тремя детьми

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд.

2021-03-28T09:58+0500

2021-03-28T09:58+0500

2021-03-28T13:06+0500

происшествия

навои

суицид

мать

дети

смерть

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд. Ужаса добавляет то, что женщина хотела также забрать жизни трех своих маленьких дочерей. Семья вбежала на железнодорожные пути и легла между рельсами, когда к ним приближался грузовой состав.Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы.От полученных травм скончалась только мать.История вызвала широкий общественный резонанс. Трагедия не оставила равнодушным никого. Ситуацию принялись изучать в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства.Оказалось, что в последнее время женщина жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг. В январе этого года многодетная мать узнала, что снова беременна. УЗИ показало, что это вновь девочка, и тогда женщина решилась на аборт. Примечательно, что каких-либо конфликтов с другими членами семьи, знакомыми или другими лицами у погибшей не было. Женщина также не давала поводов считать ее психически неуравновешенной. С виду семья была самой обычной без каких-либо отклонений. Однако разногласия в семье, как выяснилось, были. При этом женщина не пыталась найти помощи у сотрудников махаллинского схода граждан и также не обращалась к инспектору по профилактике УВД района. Следствие продолжается.

/20210312/prichinoy-kazhdogo-shestogo-suitsida-v-uzbekistane-v-2020-godu-stal-semeynyy-konflikt-17703179.html

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навои, суицид, мать, дети, смерть