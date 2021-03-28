Трагедия в Навои: стало известно, почему мать бросилась под поезд с тремя детьми

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд. Ужаса добавляет то, что женщина хотела также забрать жизни трех своих маленьких дочерей. Семья вбежала на железнодорожные пути и легла между рельсами, когда к ним приближался грузовой состав.Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы.От полученных травм скончалась только мать.История вызвала широкий общественный резонанс. Трагедия не оставила равнодушным никого. Ситуацию принялись изучать в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства.Оказалось, что в последнее время женщина жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг. В январе этого года многодетная мать узнала, что снова беременна. УЗИ показало, что это вновь девочка, и тогда женщина решилась на аборт. Примечательно, что каких-либо конфликтов с другими членами семьи, знакомыми или другими лицами у погибшей не было. Женщина также не давала поводов считать ее психически неуравновешенной. С виду семья была самой обычной без каких-либо отклонений. Однако разногласия в семье, как выяснилось, были. При этом женщина не пыталась найти помощи у сотрудников махаллинского схода граждан и также не обращалась к инспектору по профилактике УВД района. Следствие продолжается.
В настоящее время проводится работа по дознанию Навоийской транспортной прокуратурой.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В Карманинском районе Навоийской области произошла страшная трагедия: 31-летняя мать покончила с собой, бросившись под поезд.
Ужаса добавляет то, что женщина хотела также забрать жизни трех своих маленьких дочерей. Семья вбежала на железнодорожные пути и легла между рельсами, когда к ним приближался грузовой состав.
Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы.
От полученных травм скончалась только мать.
История вызвала широкий общественный резонанс. Трагедия не оставила равнодушным никого. Ситуацию принялись изучать в Комитете Сената Олий Мажлиса по вопросам женщин и гендерного равенства.
Оказалось, что в последнее время женщина жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.
"При разговоре с близкими родственниками гражданки З. Джабборовой выяснилось, что хотя ее семейное материальное положение было средним, в последнее время у нее произошли изменения в психике из-за конфликтов с супругом О. Рузиевым. Он упрекал ее словами "Ты не рожаешь мальчика", — говорится в сообщении Сената Олий Мажлиса.
В январе этого года многодетная мать узнала, что снова беременна. УЗИ показало, что это вновь девочка, и тогда женщина решилась на аборт.
Примечательно, что каких-либо конфликтов с другими членами семьи, знакомыми или другими лицами у погибшей не было.