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Французские эксперты помогут построить новый автомобильный завод в Узбекистане
Французские эксперты помогут построить новый автомобильный завод в Узбекистане
По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и... 03.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-03T10:33+0500
2021-04-03T10:33+0500
экономика
инвестпроекты
инвестиции
франция
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется строительство нового автомобильного завода, заявил замхокима Джизакской области Азим Ахмедхаджаев на своей официальной странице в Facebook.По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.Во время беседы, стороны обсудили текущее состояние трех совместных инвестиционных проектов. В частности, в этом году намечено возведение и ввод в эксплуатацию автомобильного завода Renault Avtovaz, а также в ближайшее время будет построен завод по производству флоат-стекла и автомобильного стекла FIVES STEIN, а также реализовано местное производство БОПП-пленки.К тому же была достигнута договоренность о привлечении французских туристических компаний для развития туризма в Джизакской области.Азим Ахмедхаджаев также добавил, что глава дипмиссии Франции в Узбекистане уверен в успешном выполнении всех намеченных совместных инвестпроектов.
https://uz.sputniknews.ru/20190905/Frantsuzskaya-kompaniya-zaymtsya-PR-om-Uzbekistana-12369403.html
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инвестпроекты, инвестиции, франция, узбекистан

Французские эксперты помогут построить новый автомобильный завод в Узбекистане

10:33 03.04.2021
2932
© Sputnik / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкПроизводство новой модели Ford Focus во Всеволожске
Производство новой модели Ford Focus во Всеволожске - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Sputnik / Игорь Руссак
/
Перейти в фотобанк
По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется строительство нового автомобильного завода, заявил замхокима Джизакской области Азим Ахмедхаджаев на своей официальной странице в Facebook.
По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.
Во время беседы, стороны обсудили текущее состояние трех совместных инвестиционных проектов. В частности, в этом году намечено возведение и ввод в эксплуатацию автомобильного завода Renault Avtovaz, а также в ближайшее время будет построен завод по производству флоат-стекла и автомобильного стекла FIVES STEIN, а также реализовано местное производство БОПП-пленки.
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К тому же была достигнута договоренность о привлечении французских туристических компаний для развития туризма в Джизакской области.
Азим Ахмедхаджаев также добавил, что глава дипмиссии Франции в Узбекистане уверен в успешном выполнении всех намеченных совместных инвестпроектов.
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