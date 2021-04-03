Французские эксперты помогут построить новый автомобильный завод в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется строительство нового автомобильного завода, заявил замхокима Джизакской области Азим Ахмедхаджаев на своей официальной странице в Facebook.По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.Во время беседы, стороны обсудили текущее состояние трех совместных инвестиционных проектов. В частности, в этом году намечено возведение и ввод в эксплуатацию автомобильного завода Renault Avtovaz, а также в ближайшее время будет построен завод по производству флоат-стекла и автомобильного стекла FIVES STEIN, а также реализовано местное производство БОПП-пленки.К тому же была достигнута договоренность о привлечении французских туристических компаний для развития туризма в Джизакской области.Азим Ахмедхаджаев также добавил, что глава дипмиссии Франции в Узбекистане уверен в успешном выполнении всех намеченных совместных инвестпроектов.
По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется строительство нового автомобильного завода, заявил замхокима Джизакской области Азим Ахмедхаджаев на своей официальной странице в Facebook.
По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.
Во время беседы, стороны обсудили текущее состояние трех совместных инвестиционных проектов. В частности, в этом году намечено возведение и ввод в эксплуатацию автомобильного завода Renault Avtovaz, а также в ближайшее время будет построен завод по производству флоат-стекла и автомобильного стекла FIVES STEIN, а также реализовано местное производство БОПП-пленки.