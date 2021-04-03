https://uz.sputniknews.ru/20210403/frantsuzskie-eksperty-pomogut-postroit-novyy-avtomobilnyy-zavod-v-uzbekistane-18127362.html

Французские эксперты помогут построить новый автомобильный завод в Узбекистане

Французские эксперты помогут построить новый автомобильный завод в Узбекистане

По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и... 03.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-03T10:33+0500

2021-04-03T10:33+0500

2021-04-03T10:33+0500

экономика

инвестпроекты

инвестиции

франция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане планируется строительство нового автомобильного завода, заявил замхокима Джизакской области Азим Ахмедхаджаев на своей официальной странице в Facebook.По информации заместителя главы администрации, об этом стало известно в ходе его встречи с временным поверенным в делах Франции в Узбекистане Брисом Рокфеем и французскими бизнес-партнерами.Во время беседы, стороны обсудили текущее состояние трех совместных инвестиционных проектов. В частности, в этом году намечено возведение и ввод в эксплуатацию автомобильного завода Renault Avtovaz, а также в ближайшее время будет построен завод по производству флоат-стекла и автомобильного стекла FIVES STEIN, а также реализовано местное производство БОПП-пленки.К тому же была достигнута договоренность о привлечении французских туристических компаний для развития туризма в Джизакской области.Азим Ахмедхаджаев также добавил, что глава дипмиссии Франции в Узбекистане уверен в успешном выполнении всех намеченных совместных инвестпроектов.

https://uz.sputniknews.ru/20190905/Frantsuzskaya-kompaniya-zaymtsya-PR-om-Uzbekistana-12369403.html

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инвестпроекты, инвестиции, франция, узбекистан