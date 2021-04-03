Преступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор, сообщает пресс-службе ГУБДД МВД.По информации силового ведомства, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности.Суд постановил назначит мужчине наказание в виде административного ареста на 15 суток.Напоминаем: инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области. На 17-ом километре автотрассы 4Р6 "Ташкент-Чимён" инспектор остановил грузовик, проехавший на красный сигнал светофора. В ходе составления протокола водитель вспылил и поднял с земли камень. Он замахнулся им на сотрудника ДПС, чтобы запугать его.
Злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел"
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор, сообщает пресс-службе ГУБДД МВД.
По информации силового ведомства, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности.
Суд постановил назначит мужчине наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Напоминаем: инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области. На 17-ом километре автотрассы 4Р6 "Ташкент-Чимён" инспектор остановил грузовик, проехавший на красный сигнал светофора. В ходе составления протокола водитель вспылил и поднял с земли камень. Он замахнулся им на сотрудника ДПС, чтобы запугать его.