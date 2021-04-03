https://uz.sputniknews.ru/20210403/prestuplenie-i-nakazanie-napavshiy-na-inspektora-dps-voditel-poluchil-15-sutok-18128869.html

Преступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток

Преступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор,

2021-04-03T13:53+0500

2021-04-03T13:53+0500

2021-04-03T14:01+0500

общество

инспектор

дпс

хулиганство

административный арест

суд

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор, сообщает пресс-службе ГУБДД МВД.По информации силового ведомства, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности.Суд постановил назначит мужчине наказание в виде административного ареста на 15 суток.Напоминаем: инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области. На 17-ом километре автотрассы 4Р6 "Ташкент-Чимён" инспектор остановил грузовик, проехавший на красный сигнал светофора. В ходе составления протокола водитель вспылил и поднял с земли камень. Он замахнулся им на сотрудника ДПС, чтобы запугать его.

https://uz.sputniknews.ru/20190731/V-Tashkente-voditel-mikroavtobusa-poluchil-15-sutok-za-gonki-s-DPS-12134977.html

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инспектор, дпс, хулиганство, административный арест, суд, ташкентская область