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https://uz.sputniknews.ru/20210403/prestuplenie-i-nakazanie-napavshiy-na-inspektora-dps-voditel-poluchil-15-sutok-18128869.html
Преступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток
Преступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор,
2021-04-03T13:53+0500
2021-04-03T14:01+0500
общество
инспектор
дпс
хулиганство
административный арест
суд
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор, сообщает пресс-службе ГУБДД МВД.По информации силового ведомства, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности.Суд постановил назначит мужчине наказание в виде административного ареста на 15 суток.Напоминаем: инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области. На 17-ом километре автотрассы 4Р6 "Ташкент-Чимён" инспектор остановил грузовик, проехавший на красный сигнал светофора. В ходе составления протокола водитель вспылил и поднял с земли камень. Он замахнулся им на сотрудника ДПС, чтобы запугать его.
https://uz.sputniknews.ru/20190731/V-Tashkente-voditel-mikroavtobusa-poluchil-15-sutok-za-gonki-s-DPS-12134977.html
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инспектор, дпс, хулиганство, административный арест, суд, ташкентская область

Преступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток

13:53 03.04.2021 (обновлено: 14:01 03.04.2021)
1887
© Fotolia / DianadudaВесы Фемиды, наручники и судейский молоток
Весы Фемиды, наручники и судейский молоток - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Fotolia / Dianaduda
Злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел"
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Кибрайский районный суд рассмотрел документы по делу о нападении автолюбителя на сотрудника ДПС и вынес правонарушителю приговор, сообщает пресс-службе ГУБДД МВД.
По информации силового ведомства, злоумышленник признан виновным в совершении правонарушений по статьям "Мелкое хулиганство" и "Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел" Кодекса об административной ответственности.
Пешеходный переход в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.07.2019
В Ташкенте водитель микроавтобуса получил 15 суток за гонки с ДПС
31 июля 2019, 19:28
193
Суд постановил назначит мужчине наказание в виде административного ареста на 15 суток.
Напоминаем: инцидент произошел 31 марта в Ташкентской области. На 17-ом километре автотрассы 4Р6 "Ташкент-Чимён" инспектор остановил грузовик, проехавший на красный сигнал светофора. В ходе составления протокола водитель вспылил и поднял с земли камень. Он замахнулся им на сотрудника ДПС, чтобы запугать его.
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