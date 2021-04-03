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Ушел из жизни заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро
Ушел из жизни заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Заслуженный скульптор Узбекистана Яков Иосифович Шапиро скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международного
2021-04-03T18:47+0500
2021-04-03T18:47+0500
общество
скульптор
скончался
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Заслуженный скульптор Узбекистана Яков Иосифович Шапиро скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международного мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана".Шапиро был автором многочисленных работ, известных не только в республике, но и во всем мире. "В Ташкенте Яков Шапиро выполнил художественные панно для пяти станций метро, а также памятники Максиму Горькому, Шота Руставели, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, Лалу Бахадыру Шастри, Батыру Закирову, национальному герою Ходже Насреддину Афанди", - информирует пресс-служба. Отмечается, что среди творений именитого скульптора числится множество архитектурно-скульптурных ансамблей, в частности, с фигурами Матери-Земли, Икара, Улугбека, Циолковского, Гагарина и с бюстом космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова.
https://uz.sputniknews.ru/20210322/ushel-iz-zhizni-narodnyy-pisatel-uzbekistana-khudayberdy-tukhtabaev-17875096.html
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скульптор, скончался, узбекистан

Ушел из жизни заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро

18:47 03.04.2021
1289
© Sputnik / Александр Паниотов / Перейти в фотобанкКупол мечети
Купол мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Sputnik / Александр Паниотов
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Художник был автором многочисленных работ, известных не только в республике, но и во всем мире.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Заслуженный скульптор Узбекистана Яков Иосифович Шапиро скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международного мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана".
Шапиро был автором многочисленных работ, известных не только в республике, но и во всем мире.
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"В Ташкенте Яков Шапиро выполнил художественные панно для пяти станций метро, а также памятники Максиму Горькому, Шота Руставели, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, Лалу Бахадыру Шастри, Батыру Закирову, национальному герою Ходже Насреддину Афанди", - информирует пресс-служба.
Отмечается, что среди творений именитого скульптора числится множество архитектурно-скульптурных ансамблей, в частности, с фигурами Матери-Земли, Икара, Улугбека, Циолковского, Гагарина и с бюстом космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова.
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