https://uz.sputniknews.ru/20210403/ushel-iz-jizni-zaslujennyy-skulptor-uzbekistana-yakov-shapiro-18132322.html

Ушел из жизни заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро

Ушел из жизни заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Заслуженный скульптор Узбекистана Яков Иосифович Шапиро скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международного

2021-04-03T18:47+0500

2021-04-03T18:47+0500

2021-04-03T18:47+0500

общество

скульптор

скончался

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Заслуженный скульптор Узбекистана Яков Иосифович Шапиро скончался в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Международного мультимедийного проекта "Культурное наследие Узбекистана".Шапиро был автором многочисленных работ, известных не только в республике, но и во всем мире. "В Ташкенте Яков Шапиро выполнил художественные панно для пяти станций метро, а также памятники Максиму Горькому, Шота Руставели, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, Лалу Бахадыру Шастри, Батыру Закирову, национальному герою Ходже Насреддину Афанди", - информирует пресс-служба. Отмечается, что среди творений именитого скульптора числится множество архитектурно-скульптурных ансамблей, в частности, с фигурами Матери-Земли, Икара, Улугбека, Циолковского, Гагарина и с бюстом космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Джанибекова.

https://uz.sputniknews.ru/20210322/ushel-iz-zhizni-narodnyy-pisatel-uzbekistana-khudayberdy-tukhtabaev-17875096.html

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