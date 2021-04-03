https://uz.sputniknews.ru/20210403/uzbekskie-uchenye-rasshifrovali-vse-32-genoma-koronavirusa-dlya-sozdaniya-natsionalnoy-vaktsiny-18129340.html

Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины

Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели

2021-04-03T14:43+0500

2021-04-03T14:43+0500

2021-04-03T14:45+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

ситуация с коронавирусом в узбекистане

ученые

разработка

вакцина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/19/15478124_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2c9a3c7ff978a038d14cbc9c6f1db9bc.jpg

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели биоинформатический анализ, сообщает пресс-служба научного общества. Все результаты исследования зарегистрированы и размещены в открытой базе геномных данных коронавируса GISAID. По информации Центра, Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций коронавируса в пределах своего государства.Отмечается, что ученые взяли образцы биоматериалов первых 62 зараженных граждан. На их основании они расшифровали последовательность ДНК 32 геномов.Впервые геномные данные вируса SARS-CoV-2 были идентифицированы в Китае в январе 2020 года.Распознавание геномов необходимо для того, чтобы получить информацию о том, где появился вирус и каким мутациям он подвергся. На основе полученных данных впоследствии и создается вакцина.В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.

https://uz.sputniknews.ru/20210111/Rossiyskie-i-uzbekskie-uchenye-vyyavili-neozhidannyy-sposob-borby-s-COVID-19-15762808.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, ученые, разработка, вакцина