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https://uz.sputniknews.ru/20210403/uzbekskie-uchenye-rasshifrovali-vse-32-genoma-koronavirusa-dlya-sozdaniya-natsionalnoy-vaktsiny-18129340.html
Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины
Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели
2021-04-03T14:43+0500
2021-04-03T14:45+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
ученые
разработка
вакцина
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ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели биоинформатический анализ, сообщает пресс-служба научного общества. Все результаты исследования зарегистрированы и размещены в открытой базе геномных данных коронавируса GISAID. По информации Центра, Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций коронавируса в пределах своего государства.Отмечается, что ученые взяли образцы биоматериалов первых 62 зараженных граждан. На их основании они расшифровали последовательность ДНК 32 геномов.Впервые геномные данные вируса SARS-CoV-2 были идентифицированы в Китае в январе 2020 года.Распознавание геномов необходимо для того, чтобы получить информацию о том, где появился вирус и каким мутациям он подвергся. На основе полученных данных впоследствии и создается вакцина.В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.
https://uz.sputniknews.ru/20210111/Rossiyskie-i-uzbekskie-uchenye-vyyavili-neozhidannyy-sposob-borby-s-COVID-19-15762808.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, ученые, разработка, вакцина

Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины

14:43 03.04.2021 (обновлено: 14:45 03.04.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВрач-лаборант
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© Sputnik / Константин Михальчевский
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Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций COVID в пределах своего государства.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели биоинформатический анализ, сообщает пресс-служба научного общества. Все результаты исследования зарегистрированы и размещены в открытой базе геномных данных коронавируса GISAID.
По информации Центра, Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций коронавируса в пределах своего государства.

Отмечается, что ученые взяли образцы биоматериалов первых 62 зараженных граждан. На их основании они расшифровали последовательность ДНК 32 геномов.
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Впервые геномные данные вируса SARS-CoV-2 были идентифицированы в Китае в январе 2020 года.
Распознавание геномов необходимо для того, чтобы получить информацию о том, где появился вирус и каким мутациям он подвергся. На основе полученных данных впоследствии и создается вакцина.
В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.
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