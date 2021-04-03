Узбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины

ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели биоинформатический анализ, сообщает пресс-служба научного общества. Все результаты исследования зарегистрированы и размещены в открытой базе геномных данных коронавируса GISAID. По информации Центра, Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций коронавируса в пределах своего государства.Отмечается, что ученые взяли образцы биоматериалов первых 62 зараженных граждан. На их основании они расшифровали последовательность ДНК 32 геномов.Впервые геномные данные вируса SARS-CoV-2 были идентифицированы в Китае в январе 2020 года.Распознавание геномов необходимо для того, чтобы получить информацию о том, где появился вирус и каким мутациям он подвергся. На основе полученных данных впоследствии и создается вакцина.В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.
Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций COVID в пределах своего государства.
ТАШКЕНТ, 3 апр – Sputnik. Ученые Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана впервые в республике расшифровали полные геномы COVID-19 и провели биоинформатический анализ, сообщает пресс-служба научного общества. Все результаты исследования зарегистрированы и размещены в открытой базе геномных данных коронавируса GISAID.
По информации Центра, Узбекистан вошел в число 50 стран, которым удалось полностью секвенировать последовательность ДНК всех вариаций коронавируса в пределах своего государства.
Отмечается, что ученые взяли образцы биоматериалов первых 62 зараженных граждан. На их основании они расшифровали последовательность ДНК 32 геномов.
Впервые геномные данные вируса SARS-CoV-2 были идентифицированы в Китае в январе 2020 года.
Распознавание геномов необходимо для того, чтобы получить информацию о том, где появился вирус и каким мутациям он подвергся. На основе полученных данных впоследствии и создается вакцина.
В научном центре уточнили, что сведения о вариациях новой коронавирусной инфекции, распространившейся в Узбекистане, важны для дальнейшей разработки национальной вакцины против встречающихся в стране штаммов COVID.