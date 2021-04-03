В Самарканде вакцинировался столетний житель города

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Самаркандской области Эльдор Мухаммадиев. По информации руководителя городского медицинского объединения Ахмаджона Бободжонова, 100-летний дедушка был одним из первых, кто согласился на вакцинацию. Спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо, добавил эксперт.Известно, что Нарзикул Каршиев родился в последний год эпидемии испанки, которая произошла более века назад. Он также пережил Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну в России.Напомним: массовая прививочная кампания стартовала в Узбекистане первого апреля. Перед вакцинацией граждане проходят необходимые медицинские осмотры, а затем еще в течение трех дней после прививки находятся под патронажем медиков.
Дедушка был одним из первых, кто согласился на прививку. Отмечается, что спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Самаркандской области Эльдор Мухаммадиев.
По информации руководителя городского медицинского объединения Ахмаджона Бободжонова, 100-летний дедушка был одним из первых, кто согласился на вакцинацию. Спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо, добавил эксперт.
Известно, что Нарзикул Каршиев родился в последний год эпидемии испанки, которая произошла более века назад. Он также пережил Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну в России.
Напомним: массовая прививочная кампания стартовала в Узбекистане первого апреля. Перед вакцинацией граждане проходят необходимые медицинские осмотры, а затем еще в течение трех дней после прививки находятся под патронажем медиков.