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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-samarkande-vaktsinirovalsya-stoletniy-jitel-goroda-18132657.html
В Самарканде вакцинировался столетний житель города
В Самарканде вакцинировался столетний житель города
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы
2021-04-03T19:49+0500
2021-04-03T19:54+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
пандемия
коронавирус
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Самаркандской области Эльдор Мухаммадиев. По информации руководителя городского медицинского объединения Ахмаджона Бободжонова, 100-летний дедушка был одним из первых, кто согласился на вакцинацию. Спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо, добавил эксперт.Известно, что Нарзикул Каршиев родился в последний год эпидемии испанки, которая произошла более века назад. Он также пережил Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну в России.Напомним: массовая прививочная кампания стартовала в Узбекистане первого апреля. Перед вакцинацией граждане проходят необходимые медицинские осмотры, а затем еще в течение трех дней после прививки находятся под патронажем медиков.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervyy-den-ukolov-pochemu-uzbekistantsev-ne-otpuskayut-srazu-posle-vaktsinatsii-18090039.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, узбекистан

В Самарканде вакцинировался столетний житель города

19:49 03.04.2021 (обновлено: 19:54 03.04.2021)
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© Управление здравоохранения по Самаркандской областиСтолетний старик привился от коронавируса в Самарканде
Столетний старик привился от коронавируса в Самарканде - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
© Управление здравоохранения по Самаркандской области
Дедушка был одним из первых, кто согласился на прививку. Отмечается, что спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо.
ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Самаркандской области Эльдор Мухаммадиев.
© Пресс служба Самаркандского областного управление здравоохранения РУзВ Самарканде столетний житель города Нарзикул Каршиев привился от коронавируса
В Самарканде столетний житель города Нарзикул Каршиев привился от коронавируса - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
В Самарканде столетний житель города Нарзикул Каршиев привился от коронавируса
© Пресс служба Самаркандского областного управление здравоохранения РУз
По информации руководителя городского медицинского объединения Ахмаджона Бободжонова, 100-летний дедушка был одним из первых, кто согласился на вакцинацию. Спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо, добавил эксперт.
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Известно, что Нарзикул Каршиев родился в последний год эпидемии испанки, которая произошла более века назад. Он также пережил Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну в России.
Напомним: массовая прививочная кампания стартовала в Узбекистане первого апреля. Перед вакцинацией граждане проходят необходимые медицинские осмотры, а затем еще в течение трех дней после прививки находятся под патронажем медиков.
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