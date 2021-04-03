https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-samarkande-vaktsinirovalsya-stoletniy-jitel-goroda-18132657.html

В Самарканде вакцинировался столетний житель города

В Самарканде вакцинировался столетний житель города

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы

2021-04-03T19:49+0500

2021-04-03T19:49+0500

2021-04-03T19:54+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Самарканде от коронавируса привился 100-летний Нарзикул Каршиев. Об этом Sputnik Узбекистан сообщил руководитель пресс-службы Управления здравоохранения Самаркандской области Эльдор Мухаммадиев. По информации руководителя городского медицинского объединения Ахмаджона Бободжонова, 100-летний дедушка был одним из первых, кто согласился на вакцинацию. Спустя трое суток после получения первого компонента препарата он чувствует себя хорошо, добавил эксперт.Известно, что Нарзикул Каршиев родился в последний год эпидемии испанки, которая произошла более века назад. Он также пережил Октябрьскую революцию и Вторую мировую войну в России.Напомним: массовая прививочная кампания стартовала в Узбекистане первого апреля. Перед вакцинацией граждане проходят необходимые медицинские осмотры, а затем еще в течение трех дней после прививки находятся под патронажем медиков.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/pervyy-den-ukolov-pochemu-uzbekistantsev-ne-otpuskayut-srazu-posle-vaktsinatsii-18090039.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, узбекистан