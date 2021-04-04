https://uz.sputniknews.ru/20210404/agent-na-doverii-xristo-grozeva-sdali-ukrainskie-podelniki-18140019.html

Агент на доверии: Христо Грозева сдали украинские подельники

Агент на доверии: Христо Грозева сдали украинские подельники

В Берлине заканчивается суд по делу об убийстве Хангошвили. Немецкие власти изо всех сил пытались перевести его в режим показательного процесса над Россией. В

2021-04-04T15:18+0500

2021-04-04T15:18+0500

2021-04-04T15:19+0500

колумнисты

берлин

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В Берлине заканчивается суд по делу об убийстве Хангошвили. Немецкие власти изо всех сил пытались перевести его в режим показательного процесса над Россией. В этом им усердно помогал выходец из Болгарии с мутной репутацией Христо Грозев — главный свидетель обвинения.Вообще-то привлечение журналиста как свидетеля по уголовному делу — это что-то совершенно новенькое в практике суда. Грозев не был на месте преступления, он никак не связан с жертвой или обвиняемым. Тем не менее все его домыслы принимаются судом в качестве показаний.Вместе с этим нетрадиционным журналистом процесс раскручивают традиционные газетчики, например сотрудники журнала Spiegel Роман Лебергер и Фиделиус Шмид, многие годы освещающие деятельность немецких спецслужб и их борьбу с терроризмом. Сегодня они весь свой беллетристический талант бросили на сочинение истории о загадочных русских агентах, которых убивать Хангошвили в Берлин послал едва ли не лично Путин.Да, речь теперь идет уже о двух агентах. Легенда гласит, что подсудимый действовал не один, у него был загадочный помощник, неуловимый Джо, который куда-то скрылся. И это в дополнение к тому, что подсудимый якобы вообще не тот человек, за которого себя выдает. Нет, здесь материала на несколько шпионских детективов сразу.Странно, что коллеги из немецких "контор" не подсказали своим талантливым авторам, что Хангошвили был одним из самых жестоких чеченских террористов, пособником таких монстров, как Масхадов и Басаев. Мало того что он нажил себе кучу кровных врагов на Кавказе. После бегства в Грузию Хангошвили несколько лет сотрудничал с ЦРУ — об этом миру поведало американское издание Daily Beast. Его тамошние кураторы вполне могли, по каким-то своим соображениям, убрать его в Берлине. Чем не версия в порядке highly likely?Однако сотрудники Spiegel и Suddeutsche Allgemeine Zeitung презентуют Хангошвили как мирного беженца, невинную жертву российских властей. Точно так же обеляют его и на самом высоком уровне. "В ретроспективе нелегко определить, принадлежал ли убитый к радикальным исламистам", — заявил в декабре 2019 года министр иностранных дел Хайко Маас.Именно в декабре 2019-го из Германии были высланы два российских дипломата. Следствие еще велось, суда не было и в помине, а Россию уже назначили виновной. Позднее господин Маас оправдывался тем, что российские правоохранительные органы не ответили на официальный запрос по делу Хангошвили. Однако партия "Левые" установила, что дипломаты были высланы 4 декабря, а запрос отправился в Россию лишь несколькими днями позже.Иллюзий насчет объективности суда сами немцы не питают. Даже дрессированные местные издания скептически замечают, что "с самого начала всех интересовало не столько убийство, сколько спекуляции о причастности Путина".Изначально понятно было, что пропагандистские атаки на Россию в исполнении таких изданий, как Spiegel или Bild, у немецкой публики доверия не вызовут. В конце концов, вся "независимая" пресса ФРГ создавалась в конце 1940-х под чутким присмотром британских и американских кураторов. Антироссийскую повестку они выработали еще тогда и десятилетиями неукоснительно ей следуют. В 2014 году Spiegel, например, вышел с фотографией сбитого "Боинга" на обложке и надписью "Остановите Путина!"И тут как нельзя кстати немцам подвернулся "независимый журналист" Христо Грозев со своими расследованиями. Сам себя этот деятель из Bellingcat позиционирует как "медиаменеджера". Однако на родине его бизнес сводился к многочисленным мутным скандалам.Самым громким из них стала интрига с покупкой крупнейших болгарских газет "Труд" и "24 часа". В ходе разразившегося скандала многочисленные оппоненты Грозева обвиняли его во лжи, махинациях и мошенничестве. Он, в свою очередь, угрожал семье своего оппонента, олигарха Цветана Василева, и утверждал, что тот работает на ФСБ и ГРУ.Дело было десять лет назад, но мания искать российские спецслужбы Грозеву не изменила. С тех пор он находил их агентов в Альпах и Донбассе, Берлине и Софии, Солсбери и Лондоне, далее везде. Только что вот нашел в Киеве — в ближайшем окружении президента Зеленского.В Берлине еще шел процесс, где главным доказательством вины подсудимого были фейки Христо Грозева, а сам "независимый журналист" уже отправился на Украину. Там он должен был сваять очередное эпохальное расследование — на этот раз про "вагнеровцев в Белоруссии". Предполагалось, что это должна была быть гениальная совместная операция американской и украинской разведок. Однако "Большую игру" сорвал предатель — то ли из окружения президента Зеленского, то ли сам президент, в общем, неважно.По реакции на приезд Грозева видно было, как суверенная, независимая Украина истосковалась по хозяину. В самом деле, Джо Байден Зеленскому позвонил, только когда остальная аудитория для выслушивания сингла "Америка вернулась" уже кончилась, и подбодрил теми же формулировками, которыми подбадривал еще при Обаме. Немцы отвлеклись, они заняты борьбой за "Северный поток — 2". Все как-то подзабыли про Украину.И тут приезжает загадочный болгарин. Украинцы срочно произвели его в чин "лидера Bellingcat", пообещали королевский прием и огромную охрану. Соцсети взбурлили. "Владимир Александрович, есть плохая новость, — троллил комментатор президента Украины. — Владимир Путин и ФСБ правы: Bellingcat — это реально ЦРУ, "Моссад", МИ-6..."С королевским приемом, правда, не задалось, и охраны Грозеву тоже не выделили. Однако интервью у нескольких человек он взял и анонсировал премьеру своего киноразоблачения на апрель.Надо отдать Грозеву должное. Простодушных украинцев он по-настоящему напугал. Бог знает, что он им там вкручивает, но многие воспринимают его как эмиссара глобального начальства. Христо Грозеву лично звонил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Руководитель украинской разведки просил замначальника МИ-6 Ли Лоуренса остановить съемки фильма Bellingcat — об этом написало издание "Зеркало недели".Вся эта шумиха привела к тому, что связи Bellingcat и МИ-6, о которых так долго судачила общественность, оказались вскрыты благодаря невинности украинских контрагентов господина Грозева. Оказывается, это Ли Лоуренс курирует деятельность "независимого журналиста" и всего Bellingcat. Ну надо же, какая неожиданность.Получается, что суд в Берлине принимал показания международного авантюриста, открыто работающего на британскую разведку. Ну и чего, интересно, будет стоить любой приговор, вынесенный под таким беспрецедентным давлением со стороны английских партнеров?Грустно смотреть, как влиятельная и богатая Германия на глазах у всего мира сдает часть своего суверенитета — независимость судопроизводства — своим англосаксонским патронам. Почти как Украина какая-то, ей-богу.Источник: РИА Новости.

https://uz.sputniknews.ru/20210322/kafku-sdelali-bylyu-v-germanii-pytayutsya-sudit-rossiyu-17891437.html

https://uz.sputniknews.ru/20210314/govoryaschaya-boegolovka-khristo-grozev-kak-oruzhie-massovogo-oglupleniya-17742429.html

https://uz.sputniknews.ru/20210304/Tri-goda-delu-Skripalya-Iz-obvineniy-protiv-Rossii-ischezlo-khayli-laykli-16122705.html

https://uz.sputniknews.ru/20210303/Fabrika-feykov-i-ee-istinnye-khozyaeva-16116262.html

берлин

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берлин