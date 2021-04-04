https://uz.sputniknews.ru/20210404/boksery-iz-uzbekistana-pokazali-na-chto-sposobny-samye-yarkie-kadry-vechera-boksa-18144106.html

Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса

Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса

В Ташкенте с триумфом завершился вечер бокса. Восемь узбекистанских спортсменов одержали восемь уверенных побед над своими соперниками. За событиями на ринге... 04.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-04T19:27+0500

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Главным боем и кульминацией вечера стал поединок между объединенным чемпионом мира по версии ABW и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и обязательным претендентом на титул японцем Ресуке Ивасы. Ахмадалиев уверено защитил свои титулы. Уже в пятом раунде после серии успешных джебов он выключил из игры своего соперника. Рефери остановил бой зафиксировав технический нокаут.

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