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Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса
Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса
В Ташкенте с триумфом завершился вечер бокса. Восемь узбекистанских спортсменов одержали восемь уверенных побед над своими соперниками. За событиями на ринге... 04.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-04T19:27+0500
2021-04-04T19:27+0500
2021-04-04T20:31+0500
фото
бокс
спорт
мультимедиа
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Главным боем и кульминацией вечера стал поединок между объединенным чемпионом мира по версии ABW и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и обязательным претендентом на титул японцем Ресуке Ивасы. Ахмадалиев уверено защитил свои титулы. Уже в пятом раунде после серии успешных джебов он выключил из игры своего соперника. Рефери остановил бой зафиксировав технический нокаут.
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фото, бокс, спорт, мультимедиа
Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса 19:27 04.04.2021 (обновлено: 20:31 04.04.2021)
В Ташкенте с триумфом завершился вечер бокса. Восемь узбекистанских спортсменов одержали восемь уверенных побед над своими соперниками. За событиями на ринге следил и корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Исроил Мадримов в 10-ти раундовом бою одержал тяжелую победу.
Исроил Мадримов в 10-ти раундовом бою одержал тяжелую победу.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев защитил пояс чемпиона мира по версии WBA.
Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев защитил пояс чемпиона мира по версии WBA.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Муроджон Ахмадалиев и его чемпионские титулы - WBA и IBF.
Муроджон Ахмадалиев и его чемпионские титулы - WBA и IBF.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Муроджон Ахмадалиев и его соперник из Японии Ресуке Ивасы.
Муроджон Ахмадалиев и его соперник из Японии Ресуке Ивасы.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Муроджон Ахмадалиев выходит на арену перед главным поединком вечера.
Муроджон Ахмадалиев выходит на арену перед главным поединком вечера.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Муроджон Ахмадалиев и его титулы, которые он успешно защитил.
Муроджон Ахмадалиев и его титулы, которые он успешно защитил.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Победитель ОИ в Рио, Хасанбой Дусматов отправил в нокаут Мухсина Кизота (Танзания).
Победитель ОИ в Рио, Хасанбой Дусматов отправил в нокаут Мухсина Кизота (Танзания).
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Муроджон Ахмадалиев после триумфа на ринге.
Муроджон Ахмадалиев после триумфа на ринге.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Болельщица с флагом Узбекистана.
Болельщица с флагом Узбекистана.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Муроджон Ахмадалиев стал чемпионом мира.
Муроджон Ахмадалиев стал чемпионом мира.
Главным боем и кульминацией
вечера
стал поединок между объединенным чемпионом мира по версии ABW и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и обязательным претендентом на титул японцем Ресуке Ивасы.
Ахмадалиев уверено защитил свои титулы. Уже в пятом раунде после серии успешных джебов он выключил из игры своего соперника. Рефери остановил бой зафиксировав технический нокаут.