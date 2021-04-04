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Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса
Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса
В Ташкенте с триумфом завершился вечер бокса. Восемь узбекистанских спортсменов одержали восемь уверенных побед над своими соперниками. За событиями на ринге... 04.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-04T19:27+0500
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Главным боем и кульминацией вечера стал поединок между объединенным чемпионом мира по версии ABW и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и обязательным претендентом на титул японцем Ресуке Ивасы. Ахмадалиев уверено защитил свои титулы. Уже в пятом раунде после серии успешных джебов он выключил из игры своего соперника. Рефери остановил бой зафиксировав технический нокаут.
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фото, бокс, спорт, мультимедиа

Боксеры из Узбекистана показали на что способны: самые яркие кадры вечера бокса

19:27 04.04.2021 (обновлено: 20:31 04.04.2021)
990
В Ташкенте с триумфом завершился вечер бокса. Восемь узбекистанских спортсменов одержали восемь уверенных побед над своими соперниками. За событиями на ринге следил и корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исроил Мадримов в 10-ти раундовом бою одержал тяжелую победу.

Исроил Мадримов в 10-ти раундовом бою одержал тяжелую победу. - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Исроил Мадримов в 10-ти раундовом бою одержал тяжелую победу.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев защитил пояс чемпиона мира по версии WBA.

Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев защитил пояс чемпиона мира по версии WBA. - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Узбекистанец Муроджон Ахмадалиев защитил пояс чемпиона мира по версии WBA.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев и его чемпионские титулы - WBA и IBF.

Муроджон Ахмадалиев и его чемпионские титулы - WBA и IBF. - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев и его чемпионские титулы - WBA и IBF.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев и его соперник из Японии Ресуке Ивасы.

Муроджон Ахмадалиев и его соперник из Японии Ресуке Ивасы. - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев и его соперник из Японии Ресуке Ивасы.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев выходит на арену перед главным поединком вечера.

Муроджон Ахмадалиев выходит на арену перед главным поединком вечера. - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев выходит на арену перед главным поединком вечера.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев и его титулы, которые он успешно защитил.

Муроджон Ахмадалиев и его титулы, которые он успешно защитил. - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев и его титулы, которые он успешно защитил.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Победитель ОИ в Рио, Хасанбой Дусматов отправил в нокаут Мухсина Кизота (Танзания).

Победитель ОИ в Рио, Хасанбой Дусматов отправил в нокаут Мухсина Кизота (Танзания). - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Победитель ОИ в Рио, Хасанбой Дусматов отправил в нокаут Мухсина Кизота (Танзания).

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев после триумфа на ринге.

Муроджон Ахмадалиев после триумфа на ринге. - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев после триумфа на ринге.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Болельщица с флагом Узбекистана.

Болельщица с флагом Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Болельщица с флагом Узбекистана.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев стал чемпионом мира.

Муроджон Ахмадалиев стал чемпионом мира. - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Муроджон Ахмадалиев стал чемпионом мира.

Главным боем и кульминацией вечера стал поединок между объединенным чемпионом мира по версии ABW и IBF Муроджоном Ахмадалиевым и обязательным претендентом на титул японцем Ресуке Ивасы.
Ахмадалиев уверено защитил свои титулы. Уже в пятом раунде после серии успешных джебов он выключил из игры своего соперника. Рефери остановил бой зафиксировав технический нокаут.
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