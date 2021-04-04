Студентам из Узбекистана разрешили вернуться на учебу в РФ

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В российском правительстве приняли решение открыть границу для студентов из ряда государств, обучающихся в вузах РФ. Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения, говорится на сайте Министерства образования РФ.Ведомство сформировало Реестр государственных образовательных организаций, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в Российскую Федерацию.Университеты, готовые к приему иностранных обучающихся, уже работают с порталом госуслуг для формирования списков студентов. Это позволит им воспользоваться сухопутными пунктами пропуска и облегчит их въезд в случае транзита через уже открытые страны.Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы.Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.
Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В российском правительстве приняли решение открыть границу для студентов из ряда государств, обучающихся в вузах РФ.
Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения, говорится на сайте Министерства образования РФ.
Ведомство сформировало Реестр государственных образовательных организаций, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в Российскую Федерацию.
Университеты, готовые к приему иностранных обучающихся, уже работают с порталом госуслуг для формирования списков студентов. Это позволит им воспользоваться сухопутными пунктами пропуска и облегчит их въезд в случае транзита через уже открытые страны.
Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы.
Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.
В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.