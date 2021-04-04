https://uz.sputniknews.ru/20210404/studentam-iz-uzbekistana-razreshili-vernutsya-na-uchebu-v-rf-18145092.html

Студентам из Узбекистана разрешили вернуться на учебу в РФ

Студентам из Узбекистана разрешили вернуться на учебу в РФ

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В российском правительстве приняли решение открыть границу для студентов из ряда государств, обучающихся в вузах РФ.

2021-04-04T20:36+0500

2021-04-04T20:36+0500

2021-04-04T20:36+0500

общество

коронавирус

студенты

границы

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В российском правительстве приняли решение открыть границу для студентов из ряда государств, обучающихся в вузах РФ. Иностранные студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения, говорится на сайте Министерства образования РФ.Ведомство сформировало Реестр государственных образовательных организаций, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в Российскую Федерацию.Университеты, готовые к приему иностранных обучающихся, уже работают с порталом госуслуг для формирования списков студентов. Это позволит им воспользоваться сухопутными пунктами пропуска и облегчит их въезд в случае транзита через уже открытые страны.Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате пересечения границы.Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студенту необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

https://uz.sputniknews.ru/20210125/Kak-studenty-nachnut-vozvraschatsya-k-obychnym-zanyatiyam---Sadovnichiy-15862988.html

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