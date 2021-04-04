ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти США приняли решение прекратить производить вакцину AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Там, вследствие ошибки, было потеряно 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.Согласно источникам, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем.Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.Компания AstraZeneca решила найти альтернативные места производства. Компания Johnson & Johnson уже официально подтвердила ошибку.Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
На заводе в Балтиморе случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин. Этот инцидент вынудил регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти США приняли решение прекратить производить вакцину AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Там, вследствие ошибки, было потеряно 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.
Согласно источникам, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем.
Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
Компания AstraZeneca решила найти альтернативные места производства. Компания Johnson & Johnson уже официально подтвердила ошибку.
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.