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В одном из городов США прекратили производство вакцины AstraZeneca
В одном из городов США прекратили производство вакцины AstraZeneca
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти США приняли решение прекратить производить вакцину AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Там, вследствие ошибки, было потеряно
2021-04-04T14:34+0500
2021-04-04T14:49+0500
в мире
вакцина astrazeneca
производство
сша
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ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти США приняли решение прекратить производить вакцину AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Там, вследствие ошибки, было потеряно 15 млн доз вакцины Johnson &amp; Johnson, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.Согласно источникам, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson &amp; Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем.Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.Компания AstraZeneca решила найти альтернативные места производства. Компания Johnson &amp; Johnson уже официально подтвердила ошибку.Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson &amp; Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-imidj-vaktsinu-astrazeneca-pereimenovali-18032104.html
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вакцина astrazeneca, производство, сша

В одном из городов США прекратили производство вакцины AstraZeneca

14:34 04.04.2021 (обновлено: 14:49 04.04.2021)
467
© AFP 2018 / GABRIEL BOUYSВакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
На заводе в Балтиморе случайно смешали ингредиенты двух разных вакцин. Этот инцидент вынудил регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Власти США приняли решение прекратить производить вакцину AstraZeneca на заводе в Балтиморе. Там, вследствие ошибки, было потеряно 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson, передает РИА Новости со ссылкой на издание New York Times.
Согласно источникам, предприятие биотехнологической компании Emergent BioSolution будет заниматься производством только однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson, чтобы избежать смешивания ингридиентов вакцин в будущем.
Издание отмечает, что решение было принято после того, как стало известно, что Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин, что вынудило регулирующие органы отложить авторизацию производственных линий завода.
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
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Компания AstraZeneca решила найти альтернативные места производства. Компания Johnson & Johnson уже официально подтвердила ошибку.
Сейчас в США одобрены к применению три вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson. Pfizer/BioNTech и Moderna осуществляют поставки в соответствии с планом. При этом, отмечает издание, Pfizer даже опережает план, а Moderna ожидает разрешение на поставку ампул с 15 дозами вместо 10.
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