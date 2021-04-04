В Ташкенте пройдет аукцион гончарных изделий — куда направят вырученные средства

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Торгово-промышленной палате объявили о подготовке к национальному благотворительному аукциону гончарных изделий. Он пройдет 10-11 апреля в этнографическом парке "Навруз". Организатором акции выступит ассоциация "Хунарманд".Часть выручки от продажи керамики передадут детским домам.Вместе с тем в рамках мероприятия пройдет концертная программа с участием мастеров-гончаров со всех регионов республики, выставка изделий народных мастеров, фестиваль сумаляка.Две недели назад президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела". Утвержден план по увеличению производства гончарных изделий в ближайшие три года. В рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.
В рамках мероприятия состоится концертная программа с участием мастеров-гончаров со всех регионов республики, выставка изделий народных мастеров, фестиваль сумаляка.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Торгово-промышленной палате объявили о подготовке к национальному благотворительному аукциону гончарных изделий. Он пройдет 10-11 апреля в этнографическом парке "Навруз". Организатором акции выступит ассоциация "Хунарманд".
Часть выручки от продажи керамики передадут детским домам.
Вместе с тем в рамках мероприятия пройдет концертная программа с участием мастеров-гончаров со всех регионов республики, выставка изделий народных мастеров, фестиваль сумаляка.