Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210404/v-tashkente-proydet-auktsion-goncharnyx-izdeliy--kuda-poydut-vyruchennye-sredstva--18137783.html
В Ташкенте пройдет аукцион гончарных изделий — куда направят вырученные средства
В Ташкенте пройдет аукцион гончарных изделий — куда направят вырученные средства
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Торгово-промышленной палате объявили о подготовке к национальному благотворительному аукциону гончарных изделий. Он пройдет 10-11
2021-04-04T11:58+0500
2021-04-04T12:09+0500
культура
гончар
керамика
торгово-промышленная палата узбекистана
благотворительность
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1161/76/11617609_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4e518bfc0a054e48ae7f1e9403679b6a.jpg
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Торгово-промышленной палате объявили о подготовке к национальному благотворительному аукциону гончарных изделий. Он пройдет 10-11 апреля в этнографическом парке "Навруз". Организатором акции выступит ассоциация "Хунарманд".Часть выручки от продажи керамики передадут детским домам.Вместе с тем в рамках мероприятия пройдет концертная программа с участием мастеров-гончаров со всех регионов республики, выставка изделий народных мастеров, фестиваль сумаляка.Две недели назад президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела". Утвержден план по увеличению производства гончарных изделий в ближайшие три года. В рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20170912/gonchar-iz-ferganu-6287490.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1161/76/11617609_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_d143f23d4f2111fb55afbb121aec5c86.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
гончар, керамика, торгово-промышленная палата узбекистана, благотворительность, узбекистан

В Ташкенте пройдет аукцион гончарных изделий — куда направят вырученные средства

11:58 04.04.2021 (обновлено: 12:09 04.04.2021)
2872
© SputnikГончар из Самарканда Ильхом Бобомуратов
Гончар из Самарканда Ильхом Бобомуратов - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
© Sputnik
В рамках мероприятия состоится концертная программа с участием мастеров-гончаров со всех регионов республики, выставка изделий народных мастеров, фестиваль сумаляка.
ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. В Торгово-промышленной палате объявили о подготовке к национальному благотворительному аукциону гончарных изделий. Он пройдет 10-11 апреля в этнографическом парке "Навруз". Организатором акции выступит ассоциация "Хунарманд".
Часть выручки от продажи керамики передадут детским домам.
Вместе с тем в рамках мероприятия пройдет концертная программа с участием мастеров-гончаров со всех регионов республики, выставка изделий народных мастеров, фестиваль сумаляка.
Зачетно! Гончар из Ферганы делает мини-кувшины и дарит прохожим в Оше - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.09.2017
Видео
Талант из Ферганы: гончар делает кувшин за минуту
12 сентября 2017, 15:58
477
Две недели назад президент Узбекистана принял постановление "О мерах по ускоренному развитию и поддержке гончарного дела".
Утвержден план по увеличению производства гончарных изделий в ближайшие три года. В рамках программ развития семейного предпринимательства ремесленникам будет выделен кредит в размере 500 млрд сумов.
100101
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:32Узавтосаноат займется строительством жилого массива в Андижанской области
11:58В Ташкенте пройдет аукцион гончарных изделий — куда направят вырученные средства
11:19Движение по дороге близ Юнусадабского рынка ограничили из-за аварии
10:40В Узбекистане решено на 15% сократить управленческий персонал в госорганах
09:16Узбекистан, это только начало: что Ахмадалиев пообещал землякам после защиты титула
ВчераДворцы в пустыне: как реформируются детсады Каракалпакстана — спецрепортаж Sputnik
ВчераМуроджон Ахмадалиев защитил титул чемпиона мира
ВчераВ Самарканде вакцинировался столетний житель города
ВчераКулачок ярости: семилетняя фанатка Брюса Ли выполняет невероятные трюки
ВчераУшел из жизни заслуженный скульптор Узбекистана Яков Шапиро
ВчераВ Бухаре приступили к съемкам фильма "Неволя"
ВчераВ Коканде задержаны трое мужчин при продаже почти 25 тысяч фальшивых долларов
ВчераВ Армении стартовала международная акция "Сад памяти"
ВчераНепригодная начинка для самсы: в Намангане изъяли 200 кг странного мяса – видео
ВчераАртисты из 15 стран мира примут участие в фестивале военной песни "Дорога на Ялту"
ВчераТуркменистан укрепляет военное сотрудничество с Россией — какие цели преследует Ашхабад
ВчераУзбекские ученые расшифровали все 32 генома коронавируса для создания национальной вакцины
ВчераПреступление и наказание: напавший на инспектора ДПС водитель получил 15 суток
ВчераОсужденные под контролем: учреждения исполнения наказания оснастят смарт-камерами
ВчераГлава МИД Ирана прибудет в Ташкент: что обсудит Мухаммад Зариф с Абдулазизом Камиловым