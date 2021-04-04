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https://uz.sputniknews.ru/20210404/v-uzbekistane-resheno-na-15-sokratit-upravlencheskiy-personal-v-gosorganax-18136621.html
В Узбекистане решено на 15% сократить управленческий персонал в госорганах
В Узбекистане решено на 15% сократить управленческий персонал в госорганах
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент поручил оптимизировать структуру и сократить численность штатных единиц органов госвласти и управления.
2021-04-04T10:40+0500
2021-04-04T11:00+0500
общество
руководитель
сокращение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент поручил оптимизировать структуру и сократить численность штатных единиц органов госвласти и управления.Так, решено ликвидировать Агентство по развитию рынка капитала. Полномочия структуры будут переданы Министерству финансов.С 1 мая 2021 года численность административного аппарата органов государственной власти и их ведомств и территориальных подразделений будет оптимизирована до 15%, установлена ​​их обновленная предельная численность.На сегодняшний день численность действующего управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099, из них сокращаемый штат – 5 308 человек, в том числе из действующих штатных единиц, финансируемых за счет госбюджета, — 40 035 чел., подлежат сокращению – 5 192.Таким образом с 1 мая 2021 года управленцев в госорганах станет 38 791.В 27 министерствах и ведомствах сокращается число заместителей руководителей. Всего из 110 заместителей министров сократят 43 должности.
https://uz.sputniknews.ru/20210331/kolichestvo-gospredpriyatiy-sokratyat-na-75-do-2025-goda-18055016.html
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руководитель, сокращение, узбекистан

В Узбекистане решено на 15% сократить управленческий персонал в госорганах

10:40 04.04.2021 (обновлено: 11:00 04.04.2021)
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© Sputnik / Табылды КадырбековМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Сейчас численность управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099, из них сокращаемый штат – 5 308 человек.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент поручил оптимизировать структуру и сократить численность штатных единиц органов госвласти и управления.
Так, решено ликвидировать Агентство по развитию рынка капитала. Полномочия структуры будут переданы Министерству финансов.
С 1 мая 2021 года численность административного аппарата органов государственной власти и их ведомств и территориальных подразделений будет оптимизирована до 15%, установлена ​​их обновленная предельная численность.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
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На сегодняшний день численность действующего управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099, из них сокращаемый штат – 5 308 человек, в том числе из действующих штатных единиц, финансируемых за счет госбюджета, — 40 035 чел., подлежат сокращению – 5 192.
Таким образом с 1 мая 2021 года управленцев в госорганах станет 38 791.
В 27 министерствах и ведомствах сокращается число заместителей руководителей. Всего из 110 заместителей министров сократят 43 должности.
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