В Узбекистане решено на 15% сократить управленческий персонал в госорганах

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент поручил оптимизировать структуру и сократить численность штатных единиц органов госвласти и управления.Так, решено ликвидировать Агентство по развитию рынка капитала. Полномочия структуры будут переданы Министерству финансов.С 1 мая 2021 года численность административного аппарата органов государственной власти и их ведомств и территориальных подразделений будет оптимизирована до 15%, установлена их обновленная предельная численность.На сегодняшний день численность действующего управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099, из них сокращаемый штат – 5 308 человек, в том числе из действующих штатных единиц, финансируемых за счет госбюджета, — 40 035 чел., подлежат сокращению – 5 192.Таким образом с 1 мая 2021 года управленцев в госорганах станет 38 791.В 27 министерствах и ведомствах сокращается число заместителей руководителей. Всего из 110 заместителей министров сократят 43 должности.
Сейчас численность управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099, из них сокращаемый штат – 5 308 человек.
ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Президент поручил оптимизировать структуру и сократить численность штатных единиц органов госвласти и управления.
Так, решено ликвидировать Агентство по развитию рынка капитала. Полномочия структуры будут переданы Министерству финансов.
С 1 мая 2021 года численность административного аппарата органов государственной власти и их ведомств и территориальных подразделений будет оптимизирована до 15%, установлена их обновленная предельная численность.
На сегодняшний день численность действующего управленческого персонала в 53 органах составляет 44 099, из них сокращаемый штат – 5 308 человек, в том числе из действующих штатных единиц, финансируемых за счет госбюджета, — 40 035 чел., подлежат сокращению – 5 192.
Таким образом с 1 мая 2021 года управленцев в госорганах станет 38 791.
В 27 министерствах и ведомствах сокращается число заместителей руководителей. Всего из 110 заместителей министров сократят 43 должности.