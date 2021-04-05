https://uz.sputniknews.ru/20210405/denis-manturov-nazval-glavnyy-drayver-rosta-mirovoy-promyshlennosti-18151176.html
Денис Мантуров назвал главный драйвер роста мировой промышленности
Денис Мантуров назвал главный драйвер роста мировой промышленности
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На открытии "Иннопрома-2021" выступил глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Поприветствовал участников и
2021-04-05T12:31+0500
2021-04-05T12:31+0500
2021-04-05T12:58+0500
иннопром-2021 в ташкенте
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
промышленность
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На открытии "Иннопрома-2021" выступил глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Поприветствовал участников и его российский коллега Денис Мантуров, передает с площадки форума корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе выступление он отметил, что Узбекистан планомерно и последовательно расширяет возможности торговых операций и инвестиционного сотрудничества со странами-партнерами.Более 300 российских компаний представили на "Иннопроме-2021" свои достижения в машиностроении, металлургии, энергетике, химпроме, ИКТ, фарм- и медпромышленности."Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и РФ вырос на 15,5% и составил $5,8 млрд", — отметил Денис Мантуров.При этом министр подчеркнул, что получение Узбекистаном статуса наблюдателя ЕАЭС открывает для республики новые горизонты многоформатного сотрудничества.Поэтому первый и самый очевидный драйвер роста мировой промышленности — это свободное товаропродвижение, поделился мнением российский министр.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-tashkente-nachala-rabotu-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-18147885.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, промышленность, инвестиции, узбекистан
Денис Мантуров назвал главный драйвер роста мировой промышленности
12:31 05.04.2021 (обновлено: 12:58 05.04.2021)
Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и РФ вырос на 15,5% и составил $5,8 млрд
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik.
На открытии "Иннопрома-2021" выступил глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Поприветствовал участников и его российский коллега Денис Мантуров, передает с площадки форума корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В ходе выступление он отметил, что Узбекистан планомерно и последовательно расширяет возможности торговых операций и инвестиционного сотрудничества со странами-партнерами.
Более 300 российских компаний представили на "Иннопроме-2021" свои достижения в машиностроении, металлургии, энергетике, химпроме, ИКТ, фарм- и медпромышленности.
"Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и РФ вырос на 15,5% и составил $5,8 млрд", — отметил Денис Мантуров.
При этом министр подчеркнул, что получение Узбекистаном статуса наблюдателя ЕАЭС открывает для республики новые горизонты многоформатного сотрудничества.
Если бы в мировой экономике, которая упала в прошлом году на 4,3%, международное сотрудничество осуществлялось бы и без привязки к ковиду, от этого выиграли бы все страны.
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ
Поэтому первый и самый очевидный драйвер роста мировой промышленности — это свободное товаропродвижение, поделился мнением российский министр.