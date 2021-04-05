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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/denis-manturov-nazval-glavnyy-drayver-rosta-mirovoy-promyshlennosti-18151176.html
Денис Мантуров назвал главный драйвер роста мировой промышленности
Денис Мантуров назвал главный драйвер роста мировой промышленности
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На открытии "Иннопрома-2021" выступил глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Поприветствовал участников и
2021-04-05T12:31+0500
2021-04-05T12:58+0500
иннопром-2021 в ташкенте
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
промышленность
инвестиции
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На открытии "Иннопрома-2021" выступил глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Поприветствовал участников и его российский коллега Денис Мантуров, передает с площадки форума корреспондент Sputnik Узбекистан.В ходе выступление он отметил, что Узбекистан планомерно и последовательно расширяет возможности торговых операций и инвестиционного сотрудничества со странами-партнерами.Более 300 российских компаний представили на "Иннопроме-2021" свои достижения в машиностроении, металлургии, энергетике, химпроме, ИКТ, фарм- и медпромышленности."Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и РФ вырос на 15,5% и составил $5,8 млрд", — отметил Денис Мантуров.При этом министр подчеркнул, что получение Узбекистаном статуса наблюдателя ЕАЭС открывает для республики новые горизонты многоформатного сотрудничества.Поэтому первый и самый очевидный драйвер роста мировой промышленности — это свободное товаропродвижение, поделился мнением российский министр.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-tashkente-nachala-rabotu-mejdunarodnaya-promyshlennaya-vystavka-innoprom-18147885.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, промышленность, инвестиции, узбекистан

Денис Мантуров назвал главный драйвер роста мировой промышленности

12:31 05.04.2021 (обновлено: 12:58 05.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка Иннопром 2021 в Ташкенте
Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и РФ вырос на 15,5% и составил $5,8 млрд
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. На открытии "Иннопрома-2021" выступил глава Министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков. Поприветствовал участников и его российский коллега Денис Мантуров, передает с площадки форума корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе выступление он отметил, что Узбекистан планомерно и последовательно расширяет возможности торговых операций и инвестиционного сотрудничества со странами-партнерами.
Более 300 российских компаний представили на "Иннопроме-2021" свои достижения в машиностроении, металлургии, энергетике, химпроме, ИКТ, фарм- и медпромышленности.
Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
В Ташкенте начала работу международная промышленная выставка "Иннопром"
11:09
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"Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, товарооборот между Узбекистаном и РФ вырос на 15,5% и составил $5,8 млрд", — отметил Денис Мантуров.
При этом министр подчеркнул, что получение Узбекистаном статуса наблюдателя ЕАЭС открывает для республики новые горизонты многоформатного сотрудничества.

Если бы в мировой экономике, которая упала в прошлом году на 4,3%, международное сотрудничество осуществлялось бы и без привязки к ковиду, от этого выиграли бы все страны.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - Sputnik Узбекистан
Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ
Поэтому первый и самый очевидный драйвер роста мировой промышленности — это свободное товаропродвижение, поделился мнением российский министр.
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