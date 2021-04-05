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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210405/dtp-v-tashkente-tri-cheloveka-gospitalizirovany-18157327.html
ДТП в Ташкенте: три человека госпитализированы
ДТП в Ташкенте: три человека госпитализированы
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД.
2021-04-05T15:54+0500
2021-04-05T15:56+0500
происшествия
губдд
авария
дтп
ташкент
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД. Виновником аварии стал водитель "Дамаса", который в нарушение правил дорожного движения хотел развернуть свой автомобиль на трассе. Попытка оказалась неудачной, и "Дамас", перевозивший еще и пассажиров, оказался поперек дороги, перегородив движение по "встречке". В результате автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека – водитель и пассажиры "Дамаса", они были госпитализированы.По счастливой случайности, ДТП обошлось без жертв. По данному факту проводится расследование.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/dva-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-v-tashkente-18102762.html
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губдд, авария, дтп, ташкент

ДТП в Ташкенте: три человека госпитализированы

15:54 05.04.2021 (обновлено: 15:56 05.04.2021)
377
© Sputnik / Рамиз БахтияровПешеходный переход в Ташкенте
Пешеходный переход в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД.
Виновником аварии стал водитель "Дамаса", который в нарушение правил дорожного движения хотел развернуть свой автомобиль на трассе.
Попытка оказалась неудачной, и "Дамас", перевозивший еще и пассажиров, оказался поперек дороги, перегородив движение по "встречке". В результате автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека – водитель и пассажиры "Дамаса", они были госпитализированы.
Работа скорой помощи в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Происшествия
Два человека погибли в страшном ДТП в Ташкенте
1 апреля, 19:49
4299
По счастливой случайности, ДТП обошлось без жертв. По данному факту проводится расследование.
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