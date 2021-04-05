https://uz.sputniknews.ru/20210405/dtp-v-tashkente-tri-cheloveka-gospitalizirovany-18157327.html

ДТП в Ташкенте: три человека госпитализированы

ДТП в Ташкенте: три человека госпитализированы

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД.

2021-04-05T15:54+0500

2021-04-05T15:54+0500

2021-04-05T15:56+0500

происшествия

губдд

авария

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД. Виновником аварии стал водитель "Дамаса", который в нарушение правил дорожного движения хотел развернуть свой автомобиль на трассе. Попытка оказалась неудачной, и "Дамас", перевозивший еще и пассажиров, оказался поперек дороги, перегородив движение по "встречке". В результате автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека – водитель и пассажиры "Дамаса", они были госпитализированы.По счастливой случайности, ДТП обошлось без жертв. По данному факту проводится расследование.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/dva-cheloveka-pogibli-v-strashnom-dtp-v-tashkente-18102762.html

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губдд, авария, дтп, ташкент