ДТП в Ташкенте: три человека госпитализированы

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД. Виновником аварии стал водитель "Дамаса", который в нарушение правил дорожного движения хотел развернуть свой автомобиль на трассе. Попытка оказалась неудачной, и "Дамас", перевозивший еще и пассажиров, оказался поперек дороги, перегородив движение по "встречке". В результате автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека – водитель и пассажиры "Дамаса", они были госпитализированы.По счастливой случайности, ДТП обошлось без жертв. По данному факту проводится расследование.
Автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Мирзо-Улугбекском районе столицы на улице Гульсанам 27 марта произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе ГУБДД.
Виновником аварии стал водитель "Дамаса", который в нарушение правил дорожного движения хотел развернуть свой автомобиль на трассе.
Попытка оказалась неудачной, и "Дамас", перевозивший еще и пассажиров, оказался поперек дороги, перегородив движение по "встречке". В результате автомобиль марки "Матиз" на полном ходу врезался в боковую часть авто нарушителя. Из-за мощного столкновения пострадали три человека – водитель и пассажиры "Дамаса", они были госпитализированы.