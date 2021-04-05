Еще 10 новых российских поездов пополнят парк ташкентского метро

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ, группа ВЭБ) и УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома" подписали кредитный договор на 30,4 миллиона евро на поставку поездов "Метровагонмаша" для подземки столицы Узбекистана.В финансировании сделки также примет участие Росэксимбанк (группа РЭЦ), который профинансирует в рамках отдельного кредитного договора часть стоимости вагонов метро и комплекта запасных частей под страховое покрытие АО "ЭКСАР".Документ подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и и начальник УП "Тошкент метрополитени" Ойбек Худойкулов.В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") завершил поставку пяти составов поездов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 для Ташкентского метрополитена (входит в "Узбекистон темир йуллари"). Контракт на поставку составов в четырехвагонном исполнении был подписан в октябре 2018 года. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро. Позднее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали о намерении приобрести для столичного метро страны еще 40 составов поездов. В настоящее время протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.
Соответствующее соглашение было подписано в столице Узбекистана в рамках выставки "Иннопром".
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ, группа ВЭБ) и УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома" подписали кредитный договор на 30,4 миллиона евро на поставку поездов "Метровагонмаша" для подземки столицы Узбекистана.
Срок действия кредитной линии составляет 12 лет, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ. Ташкент получит десять поездов в четырехвагонном исполнении.
В финансировании сделки также примет участие Росэксимбанк (группа РЭЦ), который профинансирует в рамках отдельного кредитного договора часть стоимости вагонов метро и комплекта запасных частей под страховое покрытие АО "ЭКСАР".
Документ подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и и начальник УП "Тошкент метрополитени" Ойбек Худойкулов.
"Поставки первых пяти составов запланированы уже этим летом. Это один из приоритетных для нас проектов. Подписанное сегодня соглашение показывает востребованность отечественного транспорта на зарубежных рынках", — сообщила на церемонии подписания генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") завершил поставку пяти составов поездов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 для Ташкентского метрополитена (входит в "Узбекистон темир йуллари"). Контракт на поставку составов в четырехвагонном исполнении был подписан в октябре 2018 года. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро. Позднее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали о намерении приобрести для столичного метро страны еще 40 составов поездов.
В настоящее время протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.