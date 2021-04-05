https://uz.sputniknews.ru/20210405/esche-10-novyx-rossiyskix-poezdov-popolnyat-park-tashkentskogo-metro-18161243.html

Еще 10 новых российских поездов пополнят парк ташкентского метро

Еще 10 новых российских поездов пополнят парк ташкентского метро

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ, группа ВЭБ) и УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома"

2021-04-05T18:13+0500

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2021-04-05T18:13+0500

иннопром-2021 в ташкенте

вэб.рф

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ, группа ВЭБ) и УП "Тошкент метрополитени" в рамках "Иннопрома" подписали кредитный договор на 30,4 миллиона евро на поставку поездов "Метровагонмаша" для подземки столицы Узбекистана.В финансировании сделки также примет участие Росэксимбанк (группа РЭЦ), который профинансирует в рамках отдельного кредитного договора часть стоимости вагонов метро и комплекта запасных частей под страховое покрытие АО "ЭКСАР".Документ подписали заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и и начальник УП "Тошкент метрополитени" Ойбек Худойкулов.В сентябре 2019 года "Метровагонмаш" (входит в "Трансмашхолдинг") завершил поставку пяти составов поездов метро модели 81-765.5/766.5/767.5 для Ташкентского метрополитена (входит в "Узбекистон темир йуллари"). Контракт на поставку составов в четырехвагонном исполнении был подписан в октябре 2018 года. Финансирование контракта стоимостью 27,7 миллиона евро осуществлялось за счет кредита российского ВЭБа на 22,14 миллиона и средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана на 5,54 миллиона евро. Позднее в "Узбекистон темир йуллари" сообщали о намерении приобрести для столичного метро страны еще 40 составов поездов. В настоящее время протяженность четырех линий Ташкентского метрополитена с 43 станциями составляет 59,5 километра.

https://uz.sputniknews.ru/20210317/uzbekistan-rasschityvaet-skoree-poluchit-ot-rossii-novye-poezda-dlya-metro-17818736.html

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