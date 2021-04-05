Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Следователи провели спецоперацию по задержанию злоумышленника в Багдадском районе в момент продажи фальшивых купюр. Однако сделка не состоялась, так как "условным покупателем" оказалась группа оперативников. Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.Возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен обыск по месту жительства задержанного. В качестве вещественных доказательств были изъяты один ноутбук марки Lenovo и цветной принтер марки НР, с помощью которых были изготовлены поддельные купюры. Вместе с тем обнаружены еще 200 фальшивых банкнот номиналом 5 000 сумов.Расследование уголовного дела продолжается.
Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Следователи провели спецоперацию по задержанию злоумышленника в Багдадском районе в момент продажи фальшивых купюр. Однако сделка не состоялась, так как "условным покупателем" оказалась группа оперативников.
Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен обыск по месту жительства задержанного. В качестве вещественных доказательств были изъяты один ноутбук марки Lenovo и цветной принтер марки НР, с помощью которых были изготовлены поддельные купюры. Вместе с тем обнаружены еще 200 фальшивых банкнот номиналом 5 000 сумов.