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Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги
Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
2021-04-05T15:24+0500
2021-04-05T15:27+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
фальшивые деньги
задержание
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Следователи провели спецоперацию по задержанию злоумышленника в Багдадском районе в момент продажи фальшивых купюр. Однако сделка не состоялась, так как "условным покупателем" оказалась группа оперативников. Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.Возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен обыск по месту жительства задержанного. В качестве вещественных доказательств были изъяты один ноутбук марки Lenovo и цветной принтер марки НР, с помощью которых были изготовлены поддельные купюры. Вместе с тем обнаружены еще 200 фальшивых банкнот номиналом 5 000 сумов.Расследование уголовного дела продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-kokande-zaderjany-troe-mujchin-pri-prodaje-pochti-25-tysyach-falshivyx-dollarov-18131904.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, фальшивые деньги, задержание

Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги

15:24 05.04.2021 (обновлено: 15:27 05.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.
Следователи провели спецоперацию по задержанию злоумышленника в Багдадском районе в момент продажи фальшивых купюр. Однако сделка не состоялась, так как "условным покупателем" оказалась группа оперативников.
Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.
Фальшивые купюры американской валюты - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.04.2021
Общество
В Коканде задержаны трое мужчин при продаже почти 25 тысяч фальшивых долларов
3 апреля, 17:49
11411
Возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен обыск по месту жительства задержанного. В качестве вещественных доказательств были изъяты один ноутбук марки Lenovo и цветной принтер марки НР, с помощью которых были изготовлены поддельные купюры. Вместе с тем обнаружены еще 200 фальшивых банкнот номиналом 5 000 сумов.
Расследование уголовного дела продолжается.
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