https://uz.sputniknews.ru/20210405/jitel-ferganskoy-oblasti-pechatal-na-tsvetnom-printere-falshivye-dengi-18156337.html

Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги

Житель Ферганской области печатал на цветном принтере фальшивые деньги

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

2021-04-05T15:24+0500

2021-04-05T15:24+0500

2021-04-05T15:27+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

фальшивые деньги

задержание

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Фальшивомонетчика задержали в Ферганской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.Следователи провели спецоперацию по задержанию злоумышленника в Багдадском районе в момент продажи фальшивых купюр. Однако сделка не состоялась, так как "условным покупателем" оказалась группа оперативников. Мужчина намеревался продать 99 фальшивых банкнот номиналом 100 000 сумов за 2,7 млн сумов.Возбуждено уголовное дело, в рамках которого был проведен обыск по месту жительства задержанного. В качестве вещественных доказательств были изъяты один ноутбук марки Lenovo и цветной принтер марки НР, с помощью которых были изготовлены поддельные купюры. Вместе с тем обнаружены еще 200 фальшивых банкнот номиналом 5 000 сумов.Расследование уголовного дела продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20210403/v-kokande-zaderjany-troe-mujchin-pri-prodaje-pochti-25-tysyach-falshivyx-dollarov-18131904.html

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следственный департамент при мвд узбекистана, фальшивые деньги, задержание