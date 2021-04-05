https://uz.sputniknews.ru/20210405/juravlev-uzbekistan-i-rossiya--ekonomicheskie-in-i-yan-na-prostranstve-sng-18165082.html

Журавлев: Узбекистан и Россия — экономические "инь" и "ян" на пространстве СНГ

Журавлев: Узбекистан и Россия — экономические "инь" и "ян" на пространстве СНГ

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан для России — это важный торгово-экономический партнер и уникальный стратегический союзник.

2021-04-05T21:37+0500

2021-04-05T21:37+0500

2021-04-05T21:37+0500

иннопром-2021 в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан для России — это важный торгово-экономический партнер и уникальный стратегический союзник.Об этом на полях международной выставки "Иннопром" заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев.Экономические связиСенатор отметил, что Узбекистан является одним из ключевых экономических партнеров России на пространстве СНГ.Форум "Иннопром" в этом смысле укрепляет сотрудничество между странами. На полях выставки проходит подписание важных соглашений между российскими и узбекскими компаниями о реализации крупных проектов в различных отраслях экономики.ИнвестицииЖуравлев отметил, что Россия стала одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана с общим объемом капиталовложений в более 10 миллиардов долларов.Сферы сотрудничества совершенно разные: авиационная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, металлургия, фармпромышленность, техническое регулирование и розничная торговля.По словам сенатора, важным направлением двусторонних отношений является развитие межрегиональных связей. В частности, с Узбекистаном сотрудничают 75 субъектов РФ. Самые активные регионы для сотрудничества — Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Новосибирская и Самарская области. Сенатор отметил, что важная составляющая успешной работы – двусторонний процесс сближения норм национальных законодательств.Это, в первую очередь, необходимо для формирования правовых условий для безопасного и стабильного развития промышленности.По его словам, на прошедшем в сентябре 2020-го пятом заседании обсуждались в том числе вопросы гармонизации законодательства двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/realnye-kontrakty-i-perspektivnye-dogovorennosti-nikishina-o-pervyx-itogax-innoproma-18164892.html

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энергетика, товарооборот, экономика, торговля, снг, ташкент, узбекистан