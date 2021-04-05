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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/juravlev-uzbekistan-i-rossiya--ekonomicheskie-in-i-yan-na-prostranstve-sng-18165082.html
Журавлев: Узбекистан и Россия — экономические "инь" и "ян" на пространстве СНГ
Журавлев: Узбекистан и Россия — экономические "инь" и "ян" на пространстве СНГ
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан для России — это важный торгово-экономический партнер и уникальный стратегический союзник.
2021-04-05T21:37+0500
2021-04-05T21:37+0500
иннопром-2021 в ташкенте
энергетика
товарооборот
экономика
торговля
снг
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан для России — это важный торгово-экономический партнер и уникальный стратегический союзник.Об этом на полях международной выставки "Иннопром" заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев.Экономические связиСенатор отметил, что Узбекистан является одним из ключевых экономических партнеров России на пространстве СНГ.Форум "Иннопром" в этом смысле укрепляет сотрудничество между странами. На полях выставки проходит подписание важных соглашений между российскими и узбекскими компаниями о реализации крупных проектов в различных отраслях экономики.ИнвестицииЖуравлев отметил, что Россия стала одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана с общим объемом капиталовложений в более 10 миллиардов долларов.Сферы сотрудничества совершенно разные: авиационная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, металлургия, фармпромышленность, техническое регулирование и розничная торговля.По словам сенатора, важным направлением двусторонних отношений является развитие межрегиональных связей. В частности, с Узбекистаном сотрудничают 75 субъектов РФ. Самые активные регионы для сотрудничества — Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Новосибирская и Самарская области. Сенатор отметил, что важная составляющая успешной работы – двусторонний процесс сближения норм национальных законодательств.Это, в первую очередь, необходимо для формирования правовых условий для безопасного и стабильного развития промышленности.По его словам, на прошедшем в сентябре 2020-го пятом заседании обсуждались в том числе вопросы гармонизации законодательства двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/realnye-kontrakty-i-perspektivnye-dogovorennosti-nikishina-o-pervyx-itogax-innoproma-18164892.html
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энергетика, товарооборот, экономика, торговля, снг, ташкент, узбекистан

Журавлев: Узбекистан и Россия — экономические "инь" и "ян" на пространстве СНГ

21:37 05.04.2021
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© Пресс-служба Совета Федерации РФЗаместитель Председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев
Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
По словам сенатора, важная составляющая успешной работы – это в том числе двусторонний процесс сближения норм национальных законодательств.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Узбекистан для России — это важный торгово-экономический партнер и уникальный стратегический союзник.
Об этом на полях международной выставки "Иннопром" заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев.

Экономические связи

Сенатор отметил, что Узбекистан является одним из ключевых экономических партнеров России на пространстве СНГ.
"С нашей стороны Министерство промышленности и торговли РФ координирует работу важных институтов развития экспорта и инвестиций. Активно взаимодействует с узбекскими партнерами группа компаний Российского экспортного центра, которой оказывается финансовая поддержка поставкам в Узбекистан продукции машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, строительной отрасли", — подчеркнул Журавлев.
Форум "Иннопром" в этом смысле укрепляет сотрудничество между странами. На полях выставки проходит подписание важных соглашений между российскими и узбекскими компаниями о реализации крупных проектов в различных отраслях экономики.

Инвестиции

Журавлев отметил, что Россия стала одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана с общим объемом капиталовложений в более 10 миллиардов долларов.
Сферы сотрудничества совершенно разные: авиационная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, металлургия, фармпромышленность, техническое регулирование и розничная торговля.
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По словам сенатора, важным направлением двусторонних отношений является развитие межрегиональных связей. В частности, с Узбекистаном сотрудничают 75 субъектов РФ.
Самые активные регионы для сотрудничества — Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Свердловская, Новосибирская и Самарская области.
"В Костромской области, которую я представляю в Совете Федерации, активно работают с коллегами из Узбекистана, в том числе по направлению развития рынка облигаций, предоставления кредитных линий, торгового финансирования, а также банковского сопровождения компаний металлургического, энергетического, машиностроительного секторов", — добавил Журавлев.
Сенатор отметил, что важная составляющая успешной работы – двусторонний процесс сближения норм национальных законодательств.
Это, в первую очередь, необходимо для формирования правовых условий для безопасного и стабильного развития промышленности.
"Хочу отметить успешный опыт работы Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса", — заявил Журавлев.
По его словам, на прошедшем в сентябре 2020-го пятом заседании обсуждались в том числе вопросы гармонизации законодательства двух стран.
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