Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
10:05 05.04.2021 (обновлено: 12:29 05.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка Иннопром в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о. председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Правительство Пермского края и хокимият Ферганской области Узбекистана подпишут соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Пермского края.
Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о. председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан.
"В соответствии с документом, стороны создадут необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес", — отметил собеседник агентства.
Документом также регламентировано проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, осуществление обмена информацией и специалистами по различным направлениям сфер сотрудничества.
Делегация правительства Пермского края, кроме того, примет в Ташкенте участие в международной промышленной выставке "Иннопром", в ходе которой с узбекской стороной будут обсуждены возможности сотрудничества в IT, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.
© SputnikПермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
© Sputnik
"Свою продукцию участникам форума представят 9 пермских предприятий из сфер IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг и других", — сообщил представитель Пермского края.
Он процитировал слова губернатора края Дмитрия Махонина, который отметил, что Узбекистан является давним партнером Пермского края по ряду направлений промышленности, "а участие в выставках международного уровня укрепит бизнес-связи, откроет новые возможности для сотрудничества".
© SputnikПермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
© Sputnik
"Пермским предприятиям есть что предложить. В целом визит в Узбекистан будет способствовать расширению промышленного сотрудничества Пермского края со странами Центральной Азии", — подчеркнул губернатор.
Как сообщалось ранее, в Ташкенте 5 и 7 апреля впервые пройдет международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".
В мероприятии и деловой программе примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. На выставке будут представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и разные виды каучука.