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Выставка Иннопром 2021 в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/perm-i-fergana-podpishut-soglashenie-o-mnogostoronnem-sotrudnichestve-18146765.html
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Правительство Пермского края и хокимият Ферганской области Узбекистана подпишут соглашение об осуществлении международных и
2021-04-05T10:05+0500
2021-04-05T12:29+0500
иннопром-2021 в ташкенте
пермь
узбекистан
ферганская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Правительство Пермского края и хокимият Ферганской области Узбекистана подпишут соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Пермского края. Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о. председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан. Документом также регламентировано проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, осуществление обмена информацией и специалистами по различным направлениям сфер сотрудничества. Делегация правительства Пермского края, кроме того, примет в Ташкенте участие в международной промышленной выставке "Иннопром", в ходе которой с узбекской стороной будут обсуждены возможности сотрудничества в IT, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах."Свою продукцию участникам форума представят 9 пермских предприятий из сфер IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг и других", — сообщил представитель Пермского края. Он процитировал слова губернатора края Дмитрия Махонина, который отметил, что Узбекистан является давним партнером Пермского края по ряду направлений промышленности, "а участие в выставках международного уровня укрепит бизнес-связи, откроет новые возможности для сотрудничества". "Пермским предприятиям есть что предложить. В целом визит в Узбекистан будет способствовать расширению промышленного сотрудничества Пермского края со странами Центральной Азии", — подчеркнул губернатор. Как сообщалось ранее, в Ташкенте 5 и 7 апреля впервые пройдет международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В мероприятии и деловой программе примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. На выставке будут представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и разные виды каучука.
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пермь, узбекистан, ферганская область, узбекистан

Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве

10:05 05.04.2021 (обновлено: 12:29 05.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВыставка Иннопром в Ташкенте
Выставка Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о. председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Правительство Пермского края и хокимият Ферганской области Узбекистана подпишут соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Пермского края.
Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о. председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан.

"В соответствии с документом, стороны создадут необходимые организационные, финансово-экономические и правовые условия для функционирования совместных предприятий, разработки и реализации совместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес", — отметил собеседник агентства.

Документом также регламентировано проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, осуществление обмена информацией и специалистами по различным направлениям сфер сотрудничества.
Делегация правительства Пермского края, кроме того, примет в Ташкенте участие в международной промышленной выставке "Иннопром", в ходе которой с узбекской стороной будут обсуждены возможности сотрудничества в IT, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах.
© SputnikПермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
© Sputnik
"Свою продукцию участникам форума представят 9 пермских предприятий из сфер IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг и других", — сообщил представитель Пермского края.
Он процитировал слова губернатора края Дмитрия Махонина, который отметил, что Узбекистан является давним партнером Пермского края по ряду направлений промышленности, "а участие в выставках международного уровня укрепит бизнес-связи, откроет новые возможности для сотрудничества".
© SputnikПермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве
© Sputnik
"Пермским предприятиям есть что предложить. В целом визит в Узбекистан будет способствовать расширению промышленного сотрудничества Пермского края со странами Центральной Азии", — подчеркнул губернатор.
Как сообщалось ранее, в Ташкенте 5 и 7 апреля впервые пройдет международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане".
В мероприятии и деловой программе примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. На выставке будут представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и разные виды каучука.
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