Пермь и Фергана подпишут соглашение о многостороннем сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Правительство Пермского края и хокимият Ферганской области Узбекистана подпишут соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах, сообщил ИА REGNUM представитель правительства Пермского края. Соглашение будет подписано на следующей неделе в ходе визита делегации Пермского края во главе с и. о. председателя правительства Алексея Чибисова в Узбекистан. Документом также регламентировано проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, осуществление обмена информацией и специалистами по различным направлениям сфер сотрудничества. Делегация правительства Пермского края, кроме того, примет в Ташкенте участие в международной промышленной выставке "Иннопром", в ходе которой с узбекской стороной будут обсуждены возможности сотрудничества в IT, энергетике, сельском хозяйстве и других сферах."Свою продукцию участникам форума представят 9 пермских предприятий из сфер IT, энергетического и нефтяного машиностроения, приборостроения, промышленной безопасности, инжиниринговых услуг и других", — сообщил представитель Пермского края. Он процитировал слова губернатора края Дмитрия Махонина, который отметил, что Узбекистан является давним партнером Пермского края по ряду направлений промышленности, "а участие в выставках международного уровня укрепит бизнес-связи, откроет новые возможности для сотрудничества". "Пермским предприятиям есть что предложить. В целом визит в Узбекистан будет способствовать расширению промышленного сотрудничества Пермского края со странами Центральной Азии", — подчеркнул губернатор. Как сообщалось ранее, в Ташкенте 5 и 7 апреля впервые пройдет международная промышленная выставка "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане". В мероприятии и деловой программе примут участие промышленные компании и бизнес-делегации из России, Узбекистана, Франции, Германии, Чехии, Японии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении. На выставке будут представлены транспортное и энергетическое машиностроение, промышленные IT, технологии для городов, медицинская техника и фармацевтика, металлургия и материалы, пластмассы и разные виды каучука.

