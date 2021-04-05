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https://uz.sputniknews.ru/20210405/slyozy-i-rasstroystvo-soznaniya--doktor-komarovskiy-nazval-5-priznakov-allergii-18158087.html
Слёзы и расстройство сознания — доктор Комаровский объяснил, как выявить аллергию
Слёзы и расстройство сознания — доктор Комаровский объяснил, как выявить аллергию
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Весна — это время яркого солнца, цветения и аллергических реакций.
2021-04-05T16:08+0500
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врач
аллергия
доктор
здоровье
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Весна — это время яркого солнца, цветения и аллергических реакций. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, по каким признакам можно понять, что организм среагировал на какой-то аллерген.Медик разделил симптомы на пять групп:Ранее Комаровский объяснил, что нельзя делать при ОРВИ.
https://uz.sputniknews.ru/20190816/V-Shveytsarii-sozdali-vaktsinu-ot-allergii-na-koshek-12248661.html
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врач, аллергия, доктор, здоровье

Слёзы и расстройство сознания — доктор Комаровский объяснил, как выявить аллергию

16:08 05.04.2021 (обновлено: 16:37 05.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Diana PolekhinaНосовые платки и спрей для носа
Носовые платки и спрей для носа - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© СС0 / Unsplash / Diana Polekhina
Ранее людям, которые весной страдают сезонной аллергией, посоветовали тщательнее следить за личной гигиеной и отказаться от сушки белья на балконе.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Весна — это время яркого солнца, цветения и аллергических реакций.
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, по каким признакам можно понять, что организм среагировал на какой-то аллерген.
Кошка Thunder Folds Cat до начала показа кошачьей моды Algonquin Hotel’s Annual Cat Fashion Show в Нью-Йорке - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2019
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Медик разделил симптомы на пять групп:
1.
На аллергическую реакцию могут указывать проблемы в области дыхательных путей: заложен нос, голос становится сиплым, а дыхание — затрудненным, появляется насморк, чиханье, кашель;
2.
Иногда появляются проблемы в области ЖКТ: тошнота, боли в животе, начинается диарея;
3.
Аллергию "выдает" и кожа: появляются зуд, отечность, покраснение или сыпь (иногда даже волдыри);
4.
Зачастую начинают слезиться и краснеть глаза. Могут также наблюдаться жжение и зуд;
5.
Есть и другие симптомы: слабость, бледность, расстройство сознания, снижение артериального давления и холодный пот.
Ранее Комаровский объяснил, что нельзя делать при ОРВИ.
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