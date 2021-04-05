https://uz.sputniknews.ru/20210405/slyozy-i-rasstroystvo-soznaniya--doktor-komarovskiy-nazval-5-priznakov-allergii-18158087.html

Слёзы и расстройство сознания — доктор Комаровский объяснил, как выявить аллергию

Слёзы и расстройство сознания — доктор Комаровский объяснил, как выявить аллергию

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Весна — это время яркого солнца, цветения и аллергических реакций.

2021-04-05T16:08+0500

2021-04-05T16:08+0500

2021-04-05T16:37+0500

врач

аллергия

доктор

здоровье

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Весна — это время яркого солнца, цветения и аллергических реакций. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, по каким признакам можно понять, что организм среагировал на какой-то аллерген.Медик разделил симптомы на пять групп:Ранее Комаровский объяснил, что нельзя делать при ОРВИ.

https://uz.sputniknews.ru/20190816/V-Shveytsarii-sozdali-vaktsinu-ot-allergii-na-koshek-12248661.html

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