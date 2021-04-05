Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно

Первого апреля торжественно был открыт контрольно-пропускной пункт "Туль", от которого до кыргызско-узбекской границы всего 19 километров. Раньше местным жителям, чтобы попасть в Узбекистан, приходилось преодолевать расстояние в четыре раза больше.КПП работает с 6.00 до 22.00. Пересечь границу могут граждане Узбекистана и Кыргызстана - достаточно иметь при себе только паспорт. На транспорте транзит возможен только для легковых авто, а также для микроавтобусов вместимостью до 20 пассажиров.Подробнее о нынешнем статусе этого анклава, путях сообщений с остальной частью республики, а также об основных вехах в истории региона смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
КПП работает с 6.00 до 22.00. Пересечь границу могут граждане Узбекистана и Кыргызстана - достаточно иметь при себе только паспорт. На транспорте транзит возможен только для легковых авто, а также для микроавтобусов вместимостью до 20 пассажиров.
Подробнее о нынешнем статусе этого анклава, путях сообщений с остальной частью республики, а также об основных вехах в истории региона смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.