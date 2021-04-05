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Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно
Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно
Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации госграницы. Также стороны обсудили порядок проезда из анклава Сох на территорию остальной части... 05.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-05T20:13+0500
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кыргызстан
узбекистан
инфографика
эксклав сох
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Первого апреля торжественно был открыт контрольно-пропускной пункт "Туль", от которого до кыргызско-узбекской границы всего 19 километров. Раньше местным жителям, чтобы попасть в Узбекистан, приходилось преодолевать расстояние в четыре раза больше.КПП работает с 6.00 до 22.00. Пересечь границу могут граждане Узбекистана и Кыргызстана - достаточно иметь при себе только паспорт. На транспорте транзит возможен только для легковых авто, а также для микроавтобусов вместимостью до 20 пассажиров.Подробнее о нынешнем статусе этого анклава, путях сообщений с остальной частью республики, а также об основных вехах в истории региона смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
кыргызстан
узбекистан
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инфографика, кыргызстан, узбекистан, эксклав сох

Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно

20:13 05.04.2021
339
Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации госграницы. Также стороны обсудили порядок проезда из анклава Сох на территорию остальной части Ферганской области.
Первого апреля торжественно был открыт контрольно-пропускной пункт "Туль", от которого до кыргызско-узбекской границы всего 19 километров. Раньше местным жителям, чтобы попасть в Узбекистан, приходилось преодолевать расстояние в четыре раза больше.
КПП работает с 6.00 до 22.00. Пересечь границу могут граждане Узбекистана и Кыргызстана - достаточно иметь при себе только паспорт. На транспорте транзит возможен только для легковых авто, а также для микроавтобусов вместимостью до 20 пассажиров.
Подробнее о нынешнем статусе этого анклава, путях сообщений с остальной частью республики, а также об основных вехах в истории региона смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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