https://uz.sputniknews.ru/20210405/sox-stal-blije-kak-dobratsya-iz-rishtana-v-anklav-i-obratno-18161766.html

Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно

Сох стал ближе: как добраться из Риштана в анклав и обратно

Узбекистан и Кыргызстан завершили процесс делимитации госграницы. Также стороны обсудили порядок проезда из анклава Сох на территорию остальной части... 05.04.2021, Sputnik Узбекистан

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кыргызстан

узбекистан

инфографика

эксклав сох

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Первого апреля торжественно был открыт контрольно-пропускной пункт "Туль", от которого до кыргызско-узбекской границы всего 19 километров. Раньше местным жителям, чтобы попасть в Узбекистан, приходилось преодолевать расстояние в четыре раза больше.КПП работает с 6.00 до 22.00. Пересечь границу могут граждане Узбекистана и Кыргызстана - достаточно иметь при себе только паспорт. На транспорте транзит возможен только для легковых авто, а также для микроавтобусов вместимостью до 20 пассажиров.Подробнее о нынешнем статусе этого анклава, путях сообщений с остальной частью республики, а также об основных вехах в истории региона смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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