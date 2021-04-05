Тарифы на обслуживание самолетов для иностранных компаний снизили почти на треть

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.Скидки будут распространяться на иностранные авиакомпании, совершающие регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан.Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.Это решение будет стимулировать развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения, отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.
Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.
Скидки будут распространяться на иностранные авиакомпании, совершающие регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан.
Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.