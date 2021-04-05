https://uz.sputniknews.ru/20210405/tarify-na-obslujivanie-samoletov-dlya-inostrannyx-kompaniy-snizili-pochti-na-tret-18161478.html

Тарифы на обслуживание самолетов для иностранных компаний снизили почти на треть

Тарифы на обслуживание самолетов для иностранных компаний снизили почти на треть

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом

2021-04-05T18:12+0500

2021-04-05T18:12+0500

2021-04-06T11:26+0500

общество

тарифы

аэропорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airports на 27% снизила сборы и тарифы на техобслуживание воздушных судов c 15 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.Скидки будут распространяться на иностранные авиакомпании, совершающие регулярные пассажирские рейсы в Узбекистан.Информация о снижении сборов и тарифов опубликована в международных авиационных справочниках — таким образом более 190 стран-членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) уведомлены об этих изменениях.Это решение будет стимулировать развитие туризма и деловую активность, сделает более доступными авиаперевозки для населения, отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева.

https://uz.sputniknews.ru/20210217/Uzbekskaya-aviakompaniya-arendovala-dva-samoleta-Airbus-A320-200-16018154.html

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тарифы, аэропорт, узбекистан