Ученые раскрыли, как "Спутник V" действует на женщин с увеличенной грудью

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V" каким-то особым образом на людях, ранее прибегнувших к косметологическим процедурам и пластическим операциям.Сюда стоит отнести, в первую очередь, уколы ботокса и увеличение размера груди. Никакого негативного эффекта на здоровье данных лиц препарат не оказывает, отметил Гинцбург.Российская вакцина вызывает многочисленные споры и дискуссии: как позитивные, так и негативные.Ранее Гинцбург рассказал, какой "миф" о "Спутнике V" его больше всего насмешил — это информация о том, что "российские хакеры" института Гамалеи якобы украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.
До сегодняшнего дня никакой негативной связи между инородными объектами в организме и здоровьем выявлено не было.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V" каким-то особым образом на людях, ранее прибегнувших к косметологическим процедурам и пластическим операциям.
Сюда стоит отнести, в первую очередь, уколы ботокса и увеличение размера груди.
Никакого негативного эффекта на здоровье данных лиц препарат не оказывает, отметил Гинцбург.
"Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок", — заявил медик в беседе с РИА Новости.
Российская вакцина вызывает многочисленные споры и дискуссии: как позитивные, так и негативные.
Ранее Гинцбург рассказал, какой "миф" о "Спутнике V" его больше всего насмешил — это информация о том, что "российские хакеры" института Гамалеи якобы украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.