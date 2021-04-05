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Ученые раскрыли, как "Спутник V" действует на женщин с увеличенной грудью
Ученые раскрыли, как "Спутник V" действует на женщин с увеличенной грудью
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V"
2021-04-05T18:55+0500
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россия
вакцина "спутник v"
пандемия
коронавирус
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V" каким-то особым образом на людях, ранее прибегнувших к косметологическим процедурам и пластическим операциям.Сюда стоит отнести, в первую очередь, уколы ботокса и увеличение размера груди. Никакого негативного эффекта на здоровье данных лиц препарат не оказывает, отметил Гинцбург.Российская вакцина вызывает многочисленные споры и дискуссии: как позитивные, так и негативные.Ранее Гинцбург рассказал, какой "миф" о "Спутнике V" его больше всего насмешил — это информация о том, что "российские хакеры" института Гамалеи якобы украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.
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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина

Ученые раскрыли, как "Спутник V" действует на женщин с увеличенной грудью

18:55 05.04.2021
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© СС0 / Unsplash / Pablo HeimplatzВерхнее белье, иллюстративное фото
Верхнее белье, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© СС0 / Unsplash / Pablo Heimplatz
До сегодняшнего дня никакой негативной связи между инородными объектами в организме и здоровьем выявлено не было.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V" каким-то особым образом на людях, ранее прибегнувших к косметологическим процедурам и пластическим операциям.
Сюда стоит отнести, в первую очередь, уколы ботокса и увеличение размера груди.
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Никакого негативного эффекта на здоровье данных лиц препарат не оказывает, отметил Гинцбург.

"Никакой взаимосвязи никогда не наблюдалось ни для одного вакцинного препарата и для этого тоже. Для этого нет никаких даже теоретических предпосылок", — заявил медик в беседе с РИА Новости.

Российская вакцина вызывает многочисленные споры и дискуссии: как позитивные, так и негативные.
Ранее Гинцбург рассказал, какой "миф" о "Спутнике V" его больше всего насмешил — это информация о том, что "российские хакеры" института Гамалеи якобы украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.
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