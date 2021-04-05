https://uz.sputniknews.ru/20210405/uchenye-raskryli-kak-sputnik-v-deystvuet-na-jenschin-s-uvelichennoy-grudyu-18162702.html

Ученые раскрыли, как "Спутник V" действует на женщин с увеличенной грудью

Ученые раскрыли, как "Спутник V" действует на женщин с увеличенной грудью

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V"

2021-04-05T18:55+0500

2021-04-05T18:55+0500

2021-04-05T18:55+0500

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вакцина "спутник v"

пандемия

коронавирус

вакцинация

вакцина

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, действует ли вакцина "Спутник V" каким-то особым образом на людях, ранее прибегнувших к косметологическим процедурам и пластическим операциям.Сюда стоит отнести, в первую очередь, уколы ботокса и увеличение размера груди. Никакого негативного эффекта на здоровье данных лиц препарат не оказывает, отметил Гинцбург.Российская вакцина вызывает многочисленные споры и дискуссии: как позитивные, так и негативные.Ранее Гинцбург рассказал, какой "миф" о "Спутнике V" его больше всего насмешил — это информация о том, что "российские хакеры" института Гамалеи якобы украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.

https://uz.sputniknews.ru/20200529/Grud-na-svobode-kak-otmechaut-Den-bez-bustgaltera-photo-14242635.html

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вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина