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https://uz.sputniknews.ru/20210405/na-zapade-obvinili-rossiyskix-xakerov-v-kraje-vaktsinnoy-idei-u-astrazeneca-18154063.html
На Западе обвинили "российских хакеров" в краже "вакцинной идеи" у AstraZeneca
На Западе обвинили "российских хакеров" в краже "вакцинной идеи" у AstraZeneca
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российский "Спутник V" был первой в мире зарегистрированной вакциной, что в свое время было настоящим прорывом.
2021-04-05T14:09+0500
2021-04-05T14:13+0500
россия
вакцина astrazeneca
вакцина "спутник v"
пандемия
коронавирус
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российский "Спутник V" был первой в мире зарегистрированной вакциной, что в свое время было настоящим прорывом.Препарат прошел все необходимые клинические испытания и продемонстрировал свою безопасность и, главное, действенность. По данным зарубежного журнала The Lancet, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%.И это очень высокий результат. Достижения российских ученых признали в том числе западные коллеги. Так, к примеру, бельгийский профессор и глава фармацевтической службы университета города Намюр Жан-Мишель Донье заявил, что "Спутник V" вполне способен подвинуть ту же самую AstraZeneca в международном рейтинге вакцин.Однако в современном мире эффективность вакцины — не всегда является ключевым параметром для попадания препарата на международный рынок и формирования его положительного образа. В мире сформировалась конкуренция, в которой "Спутнику V" объявили настоящую информационную войну.Один из элементов информационной войны — это пропаганда. Здесь идет в ход все, даже самые нелепые аргументы с целью дискредитировать российский препарат.Самый удивительный "миф" о "Спутнике V" связан с тем, что его формула якобы была украдена у AstraZeneca, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Российские ученые отреагировали на эти нападки мудро — они в шутливой форме предложили "отдать долг" и помочь увеличить действенность вакцины AstraZeneca (ее эффективность оценивается где-то в 70%, в то время как "Спутник V" — 91,6%).Чем РФ может помочь? Например, позволить добавить компонент своей вакцины в западные препараты.Причем гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что Россия открыта к сотрудничеству с миром и готова помочь производителям препаратов, доказанная эффективность которых ниже 90%.Между тем в РФ не ограничиваются созданием препарата для людей, который поможет преодолеть пандемию — так, на прошлой неделе в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных.
https://uz.sputniknews.ru/20210330/novyy-imidj-vaktsinu-astrazeneca-pereimenovali-18032104.html
https://uz.sputniknews.ru/20210312/zapad-gotovitsya-razvyazat-informatsionnuyu-voynu-protiv-sputnik-v--istochnik-17724225.html
https://uz.sputniknews.ru/20210331/covid-vaktsina-dlya-jivotnyx-pochemu-bez-nee-nelzya-pobedit-pandemiyu-18059912.html
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вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация

На Западе обвинили "российских хакеров" в краже "вакцинной идеи" у AstraZeneca

14:09 05.04.2021 (обновлено: 14:13 05.04.2021)
37
© Unsplash / Hakan Nural Бутылочка с вакциной. Иллюстративное фото
Бутылочка с вакциной. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Unsplash / Hakan Nural
Западные эксперты отмечают, что "Спутник V" вполне способен подвинуть ту же самую AstraZeneca в международном рейтинге вакцин.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российский "Спутник V" был первой в мире зарегистрированной вакциной, что в свое время было настоящим прорывом.
Препарат прошел все необходимые клинические испытания и продемонстрировал свою безопасность и, главное, действенность. По данным зарубежного журнала The Lancet, эффективность "Спутника V" составляет 91,6%.
И это очень высокий результат. Достижения российских ученых признали в том числе западные коллеги.
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Так, к примеру, бельгийский профессор и глава фармацевтической службы университета города Намюр Жан-Мишель Донье заявил, что "Спутник V" вполне способен подвинуть ту же самую AstraZeneca в международном рейтинге вакцин.
Однако в современном мире эффективность вакцины — не всегда является ключевым параметром для попадания препарата на международный рынок и формирования его положительного образа.
В мире сформировалась конкуренция, в которой "Спутнику V" объявили настоящую информационную войну.
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Один из элементов информационной войны — это пропаганда. Здесь идет в ход все, даже самые нелепые аргументы с целью дискредитировать российский препарат.
Самый удивительный "миф" о "Спутнике V" связан с тем, что его формула якобы была украдена у AstraZeneca, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca", — поделился он в беседе с РИА Новости.
Российские ученые отреагировали на эти нападки мудро — они в шутливой форме предложили "отдать долг" и помочь увеличить действенность вакцины AstraZeneca (ее эффективность оценивается где-то в 70%, в то время как "Спутник V" — 91,6%).
Чем РФ может помочь? Например, позволить добавить компонент своей вакцины в западные препараты.
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Причем гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев ранее отмечал, что Россия открыта к сотрудничеству с миром и готова помочь производителям препаратов, доказанная эффективность которых ниже 90%.
Между тем в РФ не ограничиваются созданием препарата для людей, который поможет преодолеть пандемию — так, на прошлой неделе в стране зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных.
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