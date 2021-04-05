https://uz.sputniknews.ru/20210405/uzbekistan-i-iran-obsudili-sovmestnye-transportno-logisticheskie-proekty-18160240.html

Узбекистан и Иран обсудили совместные транспортно-логистические проекты

Узбекистан и Иран обсудили совместные транспортно-логистические проекты

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со своим коллегой из Исламской Республики Иран

2021-04-05T17:05+0500

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политика

переговоры

иран

мид узбекистана

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со своим коллегой из Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Министры обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.В повестке дискуссии — и итоги VI раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, при этом стороны подчеркнули возможность продолжения конструктивного диалога на всех уровнях.Отдельно отметили необходимость взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций.Говорили о реализации межрегиональных транспортно-логистических проектов, нацеленных на увеличение объемов взаимного товарооборота и активизацию торгово-экономических связей.Обменялись мнениями по афганской проблематике. Иран высоко оценивает проводимую Узбекистаном практическую работу по всемерной поддержке прямых межафганских переговоров и социально-экономического восстановления Афганистана.В ходе встречи иранская сторона подтвердила заинтересованность в участии в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.

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https://uz.sputniknews.ru/20200525/Uzbekistan-Iran-i-Turkmenistan-planiruyut-vozobnovit-tranzit-poezdov-14203319.html

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переговоры, иран, мид узбекистана, узбекистан