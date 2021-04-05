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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210405/uzbekistan-i-iran-obsudili-sovmestnye-transportno-logisticheskie-proekty-18160240.html
Узбекистан и Иран обсудили совместные транспортно-логистические проекты
Узбекистан и Иран обсудили совместные транспортно-логистические проекты
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со своим коллегой из Исламской Республики Иран
2021-04-05T17:05+0500
2021-04-05T17:13+0500
политика
переговоры
иран
мид узбекистана
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со своим коллегой из Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Министры обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.В повестке дискуссии — и итоги VI раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, при этом стороны подчеркнули возможность продолжения конструктивного диалога на всех уровнях.Отдельно отметили необходимость взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций.Говорили о реализации межрегиональных транспортно-логистических проектов, нацеленных на увеличение объемов взаимного товарооборота и активизацию торгово-экономических связей.Обменялись мнениями по афганской проблематике. Иран высоко оценивает проводимую Узбекистаном практическую работу по всемерной поддержке прямых межафганских переговоров и социально-экономического восстановления Афганистана.В ходе встречи иранская сторона подтвердила заинтересованность в участии в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/v-bukhare-zhdut-pervye-pryamye-aviareysy-v-iran-17703019.html
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переговоры, иран, мид узбекистана, узбекистан

Узбекистан и Иран обсудили совместные транспортно-логистические проекты

17:05 05.04.2021 (обновлено: 17:13 05.04.2021)
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© Sputnik / СтрингерФлаг Ирана
Флаг Ирана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Стрингер
В повестке дискуссии — в том числе итоги VI раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, при этом стороны подчеркнули возможность продолжения конструктивного диалога на всех уровнях.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился со своим коллегой из Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавадом Зарифом, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
Министры обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.
В повестке дискуссии — и итоги VI раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, при этом стороны подчеркнули возможность продолжения конструктивного диалога на всех уровнях.
Отдельно отметили необходимость взаимодействия двух стран в рамках международных и региональных организаций.
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Говорили о реализации межрегиональных транспортно-логистических проектов, нацеленных на увеличение объемов взаимного товарооборота и активизацию торгово-экономических связей.
Обменялись мнениями по афганской проблематике. Иран высоко оценивает проводимую Узбекистаном практическую работу по всемерной поддержке прямых межафганских переговоров и социально-экономического восстановления Афганистана.
В ходе встречи иранская сторона подтвердила заинтересованность в участии в Международной конференции высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в этом году в Ташкенте.
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