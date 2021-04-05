https://uz.sputniknews.ru/20210405/v-namangane-rebenok-pogib-ot-ojogov-v-detskom-sadu-18146315.html

В Намангане ребенок погиб от ожогов в детском саду

В Намангане ребенок погиб от ожогов в детском саду

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.

2021-04-05T09:25+0500

2021-04-05T09:25+0500

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происшествия

ребенок

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в детском саду. Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице из-за телесных повреждений, полученных в результате ожогов.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

https://uz.sputniknews.ru/20201206/V-Tashkente-ot-vzryva-pirotekhniki-serezno-postradal-rebenok-15544667.html

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