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В Намангане ребенок погиб от ожогов в детском саду
В Намангане ребенок погиб от ожогов в детском саду
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.
2021-04-05T09:25+0500
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происшествия
ребенок
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в детском саду. Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице из-за телесных повреждений, полученных в результате ожогов.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
https://uz.sputniknews.ru/20201206/V-Tashkente-ot-vzryva-pirotekhniki-serezno-postradal-rebenok-15544667.html
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ребенок, узбекистан, узбекистан

В Намангане ребенок погиб от ожогов в детском саду

09:25 05.04.2021 (обновлено: 09:41 05.04.2021)
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Эмблема Международной организации Красного креста на автомобиле скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
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Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в дошкольном образовательном учреждении.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.

"Хошимов Улугбек Умархан угли 2015 года рождения, воспитывавшийся в 31-м специализированном многопрофильном дошкольном образовательном учреждении, был госпитализирован в больницу с ожогом второй степени и 65% поражением тела", — говорится в сообщении.

Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в детском саду.
Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице из-за телесных повреждений, полученных в результате ожогов.
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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
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