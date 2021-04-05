В Намангане ребенок погиб от ожогов в детском саду

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в детском саду. Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице из-за телесных повреждений, полученных в результате ожогов.В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в дошкольном образовательном учреждении.
ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Наманганской области произошла трагедия: маленький ребенок погиб от ожогов в детском саду, пишет хокимият.
"Хошимов Улугбек Умархан угли 2015 года рождения, воспитывавшийся в 31-м специализированном многопрофильном дошкольном образовательном учреждении, был госпитализирован в больницу с ожогом второй степени и 65% поражением тела", — говорится в сообщении.
Согласно информации, мальчик по неосторожности открыл кран с горячей водой в детском саду.
Несмотря на помощь врачей, он скончался в больнице из-за телесных повреждений, полученных в результате ожогов.