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Европа изучает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
Европа изучает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по результатам изучения признало связь между вакциной от коронавируса
2021-04-06T20:30+0500
2021-04-06T20:30+0500
в мире
вакцина astrazeneca
ес
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по результатам изучения признало связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и случаями тромбоза. Сейчас специалисты исследуют закономерности, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери. Он также подчеркнул, что работа по оценке этой связи "далека от завершения".В течение ближайшей недели специалисты представят предварительные определения, однако все еще неизвестно, связаны ли случаи тромбоза с возрастом привившихся. Причины подобной реакции остаются неизвестными."Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она (связь) есть", - заявил Кавалери, говоря о случаях, зафиксированных среди населения младше 55 лет, в основном женщин.В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.Некоторые государства Евросоюза, в том числе Италия, в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего Испания возобновила использование вакцины.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/v-odnom-iz-gorodov-ssha-prekratili-proizvodstvo-vaktsiny-astrazeneca-18139338.html
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вакцина astrazeneca, ес

Европа изучает связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза

20:30 06.04.2021
1053
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINAВакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© AFP 2018 / MIGUEL MEDINA
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по результатам изучения признало связь между вакциной от коронавируса AstraZeneca и случаями тромбоза. Сейчас специалисты исследуют закономерности, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери. Он также подчеркнул, что работа по оценке этой связи "далека от завершения".
В течение ближайшей недели специалисты представят предварительные определения, однако все еще неизвестно, связаны ли случаи тромбоза с возрастом привившихся. Причины подобной реакции остаются неизвестными.
"Сейчас все труднее говорить об отсутствии причинно-следственной связи между вакцинацией AstraZeneca и очень редкими случаями тромбов, связанных с низким количеством тромбоцитов. Ясно, что она (связь) есть", - заявил Кавалери, говоря о случаях, зафиксированных среди населения младше 55 лет, в основном женщин.
В марте стала появляться информация об опасных осложнениях у некоторых пациентов, вакцинированных препаратом AstraZeneca в ЕС. Первой тревогу забила Австрия, где у одного человека после прививки был диагностирован множественный тромбоз, и он скончался через 10 дней после вакцинации, а другой человек после вакцинации был госпитализирован с тромбоэмболией легочной артерии. Вслед за Австрией информация об осложнениях стала поступать и из других европейских стран.
Вакцина AstraZeneca - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.04.2021
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Некоторые государства Евросоюза, в том числе Италия, в качестве меры предосторожности решили приостановить использование препарата. Однако 18 марта европейский регулятор ЕМА сообщил, что его эксперты не подтвердили, что вакцина AstraZeneca повышает общий риск тромбоэмболических осложнений. Регулятор ЕС подтвердил безопасность и эффективность вакцины АstraZeneca против коронавируса, отметил, что ее преимущества и защита населения значительно превышают связанные с ней возможные риски, после чего Испания возобновила использование вакцины.
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