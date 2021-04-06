https://uz.sputniknews.ru/20210406/gendirektor-rets-eksportery-jdut-otkrytiya-na-birje-pryamoy-konvertatsii-rublsum-18177631.html
Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о наиболее важных направлениях
2021-04-06T14:36+0500
2021-04-06T14:36+0500
2021-04-06T14:58+0500
мультимедиа
иннопром-2021 в ташкенте
российский экспортный центр
логистика
валюта
торговля
узбекистан
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Никишина: Россия ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время
Никишина: Россия ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о наиболее важных направлениях взаимодействия РЭЦ с республикой, а также о первых результатах прошедших в Ташкенте переговоров.В частности, Никишина отметила хорошую динамику по товарообороту между РФ и Узбекистаном: даже несмотря на пандемию коронавируса, он вырос на 16% и приблизился к 6 млрд долларов. При этом растет экспорт в несырьевом и неэнергетическом комплексе.В этих сферах, добавила Никишина, есть большие перспективы, поэтому ведутся интенсивные переговоры на полях "Иннопрома" с потенциальными партнерами из Узбекистана.Еще один важный аспект сотрудничества, на который делают ставку российские экспортеры, – это полный переход на взаиморасчеты в национальных валютах. Такой механизм был запущен летом 2020 года между российским "РосЭксимБанком" и Акционерным коммерческим народным банком Xalq bank. Для российских экспортеров был открыт корреспондентский счет в узбекских сумах для нескольких операций: получение выручки в национальной валюте, оплата платежей, необходимых при ведении бизнеса, а также конвертация.В общей сложности РФ и Узбекистан уже осуществили взаиморасчеты в нацвалютах более чем на 46 миллиардов сумов.Наиболее перспективным для расширения торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией представляется проект аграрно-логистических коридоров для быстрого и эффективного транзита грузов между странами. Подобный механизм успешно действует со странами дальнего зарубежья, теперь в нем заинтересованы и узбекские экспортеры.Всего в рамках промышленной недели в Узбекистане принимает участие свыше 300 компаний из РФ и других стран. Уже подписан ряд крупных контрактов, в частности, на поставку коммунальной техники для хокимията Ташкента, а также десяти новых составов для столичного метрополитена. В общей сложности Узбекистан рассчитывает по итогам "Иннопрома" подписать с российскими компании контрактов на полмиллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20191220/Ekspert-rasskazal-chto-trebuetsya-dlya-pryamoy-konvertatsii-rublya-v-sumy-13063355.html
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Uzbekistan-nameren-razvivat-novye-transportno-tranzitnye-koridory-16108986.html
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мультимедиа , российский экспортный центр, логистика, валюта, торговля, узбекистан
Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
14:36 06.04.2021 (обновлено: 14:58 06.04.2021)
В Узбекистане с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром". В первые два дня уже заключено несколько важных контрактов, а также сделан задел для реализации масштабных проектов.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о наиболее важных направлениях взаимодействия РЭЦ с республикой, а также о первых результатах прошедших в Ташкенте переговоров.
В частности, Никишина отметила хорошую динамику по товарообороту между РФ и Узбекистаном: даже несмотря на пандемию коронавируса, он вырос на 16% и приблизился к 6 млрд долларов. При этом растет экспорт в несырьевом и неэнергетическом комплексе.
"По этому показателю Узбекистан в 2020 году поднялся на рекордно высокое место среди партнеров России – республика заняла восьмую позицию, обогнав Германию и Индию. Это связано с развитием отношений в таких секторах, как машиностроение, горнодобывающая промышленность и гидроэнергетика", — подчеркнула гендиректор РЭЦ.
В этих сферах, добавила Никишина, есть большие перспективы, поэтому ведутся интенсивные переговоры на полях "Иннопрома" с потенциальными партнерами из Узбекистана.
Еще один важный аспект сотрудничества, на который делают ставку российские экспортеры, – это полный переход на взаиморасчеты в национальных валютах. Такой механизм был запущен летом 2020 года между российским "РосЭксимБанком" и Акционерным коммерческим народным банком Xalq bank. Для российских экспортеров был открыт корреспондентский счет в узбекских сумах для нескольких операций: получение выручки в национальной валюте, оплата платежей, необходимых при ведении бизнеса, а также конвертация.
"За 2020-й и первый квартал 2021 года уже осуществлено через этот счет 38 платежей и 39 конверсионных операций. К сожалению, пока не действует прямая конвертация рубль/сум, так как на узбекской бирже расчеты все еще проводятся в паре доллар/сум и евро/сум. Но руководство республики заверило, что в ближайшее время будет доступна и прямая конвертация в российские рубли. Это существенно упростит и удешевит процесс, поэтому наши экспортеры очень ждут запуска такого прямого механизма", — отметила Вероника Никишина.
В общей сложности РФ и Узбекистан уже осуществили взаиморасчеты в нацвалютах более чем на 46 миллиардов сумов.
Наиболее перспективным для расширения торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией представляется проект аграрно-логистических коридоров для быстрого и эффективного транзита грузов между странами. Подобный механизм успешно действует со странами дальнего зарубежья, теперь в нем заинтересованы и узбекские экспортеры.
"Мы сегодня провели переговоры с нашими коллегами и получили от них сигнал о заинтересованности в открытии таких маршрутов. Важно только определиться с расположением оптово-распределительных центров, а также с тарифной политикой для перевозчиков. Кроме того, необходимо согласовать условия с контролирующими и таможенными органами для быстрого прохождения всех пограничных процедур. Сейчас деталями проекта занимаются наши коллеги, мы надеемся, что этот важный и взаимовыгодный механизм будет реализован", — заключила Никишина.
Всего в рамках промышленной недели в Узбекистане принимает участие свыше 300 компаний из РФ и других стран. Уже подписан ряд крупных контрактов, в частности, на поставку коммунальной техники для хокимията Ташкента, а также десяти новых составов для столичного метрополитена. В общей сложности Узбекистан рассчитывает по итогам "Иннопрома" подписать с российскими компании контрактов на полмиллиарда долларов.