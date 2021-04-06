https://uz.sputniknews.ru/20210406/gendirektor-rets-eksportery-jdut-otkrytiya-na-birje-pryamoy-konvertatsii-rublsum-18177631.html

Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум

Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о наиболее важных направлениях

2021-04-06T14:36+0500

2021-04-06T14:36+0500

2021-04-06T14:58+0500

мультимедиа

иннопром-2021 в ташкенте

российский экспортный центр

логистика

валюта

торговля

узбекистан

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Никишина: Россия ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время Никишина: Россия ждет запуска прямой конвертации рубль/сум на бирже в ближайшее время

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина в интервью Sputnik Узбекистан рассказала о наиболее важных направлениях взаимодействия РЭЦ с республикой, а также о первых результатах прошедших в Ташкенте переговоров.В частности, Никишина отметила хорошую динамику по товарообороту между РФ и Узбекистаном: даже несмотря на пандемию коронавируса, он вырос на 16% и приблизился к 6 млрд долларов. При этом растет экспорт в несырьевом и неэнергетическом комплексе.В этих сферах, добавила Никишина, есть большие перспективы, поэтому ведутся интенсивные переговоры на полях "Иннопрома" с потенциальными партнерами из Узбекистана.Еще один важный аспект сотрудничества, на который делают ставку российские экспортеры, – это полный переход на взаиморасчеты в национальных валютах. Такой механизм был запущен летом 2020 года между российским "РосЭксимБанком" и Акционерным коммерческим народным банком Xalq bank. Для российских экспортеров был открыт корреспондентский счет в узбекских сумах для нескольких операций: получение выручки в национальной валюте, оплата платежей, необходимых при ведении бизнеса, а также конвертация.В общей сложности РФ и Узбекистан уже осуществили взаиморасчеты в нацвалютах более чем на 46 миллиардов сумов.Наиболее перспективным для расширения торгово-экономических связей между Узбекистаном и Россией представляется проект аграрно-логистических коридоров для быстрого и эффективного транзита грузов между странами. Подобный механизм успешно действует со странами дальнего зарубежья, теперь в нем заинтересованы и узбекские экспортеры.Всего в рамках промышленной недели в Узбекистане принимает участие свыше 300 компаний из РФ и других стран. Уже подписан ряд крупных контрактов, в частности, на поставку коммунальной техники для хокимията Ташкента, а также десяти новых составов для столичного метрополитена. В общей сложности Узбекистан рассчитывает по итогам "Иннопрома" подписать с российскими компании контрактов на полмиллиарда долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20191220/Ekspert-rasskazal-chto-trebuetsya-dlya-pryamoy-konvertatsii-rublya-v-sumy-13063355.html

https://uz.sputniknews.ru/20210302/Uzbekistan-nameren-razvivat-novye-transportno-tranzitnye-koridory-16108986.html

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мультимедиа , российский экспортный центр, логистика, валюта, торговля, узбекистан