Общество
Инновационный Узбекистан: страна бросит силы на развитие 6 научных отраслей
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На финансирование проекта по модернизации национальной инновационной системы Всемирный банк выделяет кредит в 50 миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На днях глава республики подписал указ и постановление по государственной политике в сфере инновационного развития.
Что предполагается: будет создан Национальный офис по внедрению инноваций и трансферу технологий на базе Научно-практического центра внедрения инновационных разработок при Мининноваций.
Он займется созданием, внедрением, преумножением и коммерциализацией результатов научной деятельности.
3 декабря 2020, 21:29
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Помимо этого, Национальный офис будет оказывать содействие в трансфере и локализации технологий, разработанных за рубежом.
Что еще подразумевают принятые документы: Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей преобразуется в Фонд финансирования науки и поддержки инноваций путем присоединения Президентского фонда коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности и Фонда поддержки одаренной молодежи.
В реформах Узбекистану помогут международные финансовые институты. В частности, проект по модернизации национальной инновационной системы будет реализован в 2021-2026 годах при участии Всемирного банка, который выделит кредит в размере 50 миллионов долларов.
Займ предоставлен на 30 лет с льготным периодом в 5 лет.
Кредитные средства направят на финансирование приоритетных проектов:
по развитию биотехнологий (разработка биофармацевтической продукции, рекомбинантных и ДНК-вакцин, биомедицинских диагностических технологий);
по повышению плодородия почв (создание ресурсосберегающих технологий орошения и агротехнологий удобрения, агрохимических карт);
по внедрению искусственного интеллекта (создание "умных" инновационных технологий в дорожно-транспортной инфраструктуре, системе образования и судов);
по развитию возобновляемой энергетики (создание инновационных технологий производства, хранения и применения "зеленого" водорода —альтернативного и экологически чистого источника энергии);
развития животноводства (увеличение генофонда пород скота и повышение количества мясной продукции путем использования методов генетики, внедрение инновационных технологий для расширения кормовой базы);
в сфере сельского хозяйства (создание инновационных конструкций сельскохозяйственной техники и новых технологий выращивания сельскохозяйственной продукции, направленных на повышение эффективности переработки).
Данные направления деятельности были определены как приоритетные в стратегии Министерства инновационного развития на 2021-2022 годы.