https://uz.sputniknews.ru/20210406/innovatsionnyy-uzbekistan-strana-brosit-sily-na-razvitie-6-nauchnyx-otrasley-18172624.html

Инновационный Узбекистан: страна бросит силы на развитие 6 научных отраслей

Инновационный Узбекистан: страна бросит силы на развитие 6 научных отраслей

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На днях глава республики подписал указ и постановление по государственной политике в сфере инновационного развития.

2021-04-06T12:23+0500

2021-04-06T12:23+0500

2021-04-06T12:23+0500

общество

наука

инновации

технологии

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. На днях глава республики подписал указ и постановление по государственной политике в сфере инновационного развития.Что предполагается: будет создан Национальный офис по внедрению инноваций и трансферу технологий на базе Научно-практического центра внедрения инновационных разработок при Мининноваций.Он займется созданием, внедрением, преумножением и коммерциализацией результатов научной деятельности. Помимо этого, Национальный офис будет оказывать содействие в трансфере и локализации технологий, разработанных за рубежом. В реформах Узбекистану помогут международные финансовые институты. В частности, проект по модернизации национальной инновационной системы будет реализован в 2021-2026 годах при участии Всемирного банка, который выделит кредит в размере 50 миллионов долларов.Займ предоставлен на 30 лет с льготным периодом в 5 лет.Кредитные средства направят на финансирование приоритетных проектов: Данные направления деятельности были определены как приоритетные в стратегии Министерства инновационного развития на 2021-2022 годы.

https://uz.sputniknews.ru/20201203/Rabotat-ne-dlya-otchetnosti-a-na-rezultat-Mirziev-o-razvitii-nauki-15532783.html

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