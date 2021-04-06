https://uz.sputniknews.ru/20210406/kak-podderjat-otechestvennyy-rynok-tekstilya-v-trudnye-vremena--uztekstilprom-18176841.html

Как поддержать отечественный рынок текстиля в трудные времена — Узтекстильпром

Как поддержать отечественный рынок текстиля в трудные времена — Узтекстильпром

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром" объяснили, с чем связан ожидаемый дефицит швейно-трикотажной продукции на внутреннем

2021-04-06T14:08+0500

2021-04-06T14:08+0500

2021-04-06T14:56+0500

экономика

текстильная фабрика

узтекстильпром

текстиль

текстильная продукция

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе ассоциации "Узтекстильпром" объяснили, с чем связан ожидаемый дефицит швейно-трикотажной продукции на внутреннем рынке. Все происходит потому что мировые цены на пряжу резко подскочили в последние несколько месяцев из-за изменения индекса хлопка на биржах. Объемы зарубежных закупок отечественного полуфабриката продукции между тем остались прежними, поскольку компании работают по предоплате на несколько месяцев вперед. По этой причине отечественные производители пряжи не поставляют достаточное ее количество местным потребителям (красильным, трикотажным и ткацким предприятиям).Меры по обеспечению внутреннего рынка пряжей обсуждают в Узтекстильпроме с января 2021 года, часть из них уже реализована на практике. К примеру, 24 предприятия получили финансирование на закуп сырья для производства экспортной продукции, производители пряжи регулярно анонсируют объемы, цены для местных покупателей и заключают контракты на внутреннем рынке.Несмотря на принятые меры, за первые три месяца 2021 года из-за роса цен на пряжу, а также ограниченных оборотных средств производители готовой продукции недополучили более 20 тысяч тонн пряжи. Это привело к остановке части трикотажного, ткацкого и швейного производства и возможному расторжению некоторых экспортных контрактов.Чтобы не допустить остановку работы ткацких и трикотажных фабрик и, соответственно, потерю дохода для 200 тысяч работников сферы правительство постановило стимулировать поставки пряжи на внутренний рынок, в том числе посредством ограничения ее экспорта.В ассоциации "Узтекстильпром" предложили применять экспортные ограничения с апреля этого года, постепенно снижая объемы ежемесячных квот. При этом ограничения не будут распространяться к низко востребованным на внутреннем рынке видам пряжи (пневмомеханические, фасонные, крученные и т. п.). К расчетам экспортных квот будет применен единый подход для всех экспортеров пряжи, в том числе прядильные предприятия, хлопково-текстильные кластеры и другие предприятия отрасли. Планируется также обеспечить финансовые ресурсы внутренним потребителям пряжи в рамках ускоренных механизмов, предоставить поставщикам пряжи беспроцентную банковскую гарантию по оплате средств на период отсрочки.

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https://uz.sputniknews.ru/20181204/Iz-Uzbekistana-zapretyat-vyvozit-bez-razresheniya-khlopchatobumazhnuyu-pryazhu-10154770.html

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текстильная фабрика, узтекстильпром, текстиль, текстильная продукция, узбекистан