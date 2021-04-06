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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210406/kiev-vozobnovlyaet-aviasoobschenie-v-tashketom-18180425.html
Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом
Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев, говорится на сайте
2021-04-06T15:36+0500
2021-04-06T15:37+0500
общество
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киев
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев, говорится на сайте авиакомпании.Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.
https://uz.sputniknews.ru/20201027/Samolety-ukrainskoy-aviakompanii-Windrose-nachnut-letat-iz-Kieva-v-Tashkent-15266037.html
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туризм, украина, киев, авиасообщение

Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом

15:36 06.04.2021 (обновлено: 15:37 06.04.2021)
191
© Sputnik / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкЧемоданы
Чемоданы - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев, говорится на сайте авиакомпании.
Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.
Самолет авиакомпании Windrose - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2020
Общество
Самолеты украинской авиакомпании Windrose начнут летать из Киева в Ташкент
27 октября 2020, 11:12
4401
На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".
Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.
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