Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев, говорится на сайте авиакомпании.Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.
На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".
Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.