https://uz.sputniknews.ru/20210406/kiev-vozobnovlyaet-aviasoobschenie-v-tashketom-18180425.html

Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом

Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев, говорится на сайте

2021-04-06T15:36+0500

2021-04-06T15:36+0500

2021-04-06T15:37+0500

общество

туризм

украина

киев

авиасообщение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15651989_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_e49a81493949dc6c4c7d45dc446c847e.jpg

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. С 8 апреля "Международные авиалинии Украины" планируют возобновить рейсы по направлению Киев — Ташкент — Киев, говорится на сайте авиакомпании.Пассажиры с билетами, оформленными на бланках МАУ, смогут самостоятельно изменять дату перелета в режиме онлайн.На данный момент прямые регулярные авиарейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются. Они были прерваны в 2015 году из-за возникшей конфликтной ситуации назначенных авиаперевозчиков – Uzbekistan Airways и "Международные авиалинии Украины".Известно, что первый конфликт возник в 2013 году, когда авиакомпания Украины МАУ планировала начать полеты в Узбекистан. Однако ей не были предоставлены удобные слоты в Ташкенте. Украинские авиалинии обвинили узбекскую сторону в попытке сохранить монополию Uzbekistan Airways на направлении Киев — Ташкент.

https://uz.sputniknews.ru/20201027/Samolety-ukrainskoy-aviakompanii-Windrose-nachnut-letat-iz-Kieva-v-Tashkent-15266037.html

украина

киев

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

туризм, украина, киев, авиасообщение