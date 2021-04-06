Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС

Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление кооперационных связей на пространстве союза. По всем вопросам были даны соответствующие поручения — одни решения одобрены, по другим аспектам предложено провести дискуссию на более высоком уровне. Артак Камалян обратил особое внимание на перспективность расширения кооперационных связей Узбекистана со странами ЕАЭС. В частности он отметил положительную динамику в этих отношениях, особенно с рядом государств союза, в частности, с Беларусью. По его мнению, получения республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС придаст этим взаимоотношениям дополнительный импульс.Подробнее об итогах Совета министров промышленности в нашем видео.
В Ташкенте в рамках выставки "Иннопром-2021" 5 апреля состоялось заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза. Министр промышленности ЕЭК Артак Камалян рассказал Sputnik Узбекистан о повестке и подвел промежуточные итоги этой встречи.
Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление кооперационных связей на пространстве союза.
По всем вопросам были даны соответствующие поручения — одни решения одобрены, по другим аспектам предложено провести дискуссию на более высоком уровне.
Артак Камалян обратил особое внимание на перспективность расширения кооперационных связей Узбекистана со странами ЕАЭС. В частности он отметил положительную динамику в этих отношениях, особенно с рядом государств союза, в частности, с Беларусью. По его мнению, получения республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС придаст этим взаимоотношениям дополнительный импульс.
Подробнее об итогах Совета министров промышленности в нашем видео.