https://uz.sputniknews.ru/20210406/kooperatsiya-farmatsevtika-i-proizvodstvo-chto-obsudili-ministry-promyshlennosti-stran-eaes-18166114.html

Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС

Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС

Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление

2021-04-06T09:17+0500

2021-04-06T09:17+0500

2021-04-06T09:17+0500

видео

"иннопром"

фармацевтика

промышленность

еэк

еаэс

узбекистан

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Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление кооперационных связей на пространстве союза. По всем вопросам были даны соответствующие поручения — одни решения одобрены, по другим аспектам предложено провести дискуссию на более высоком уровне. Артак Камалян обратил особое внимание на перспективность расширения кооперационных связей Узбекистана со странами ЕАЭС. В частности он отметил положительную динамику в этих отношениях, особенно с рядом государств союза, в частности, с Беларусью. По его мнению, получения республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС придаст этим взаимоотношениям дополнительный импульс.Подробнее об итогах Совета министров промышленности в нашем видео.

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видео, "иннопром", фармацевтика, промышленность, еэк, еаэс, узбекистан