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Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС
Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС
Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление
2021-04-06T09:17+0500
2021-04-06T09:17+0500
видео
"иннопром"
фармацевтика
промышленность
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Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление кооперационных связей на пространстве союза. По всем вопросам были даны соответствующие поручения — одни решения одобрены, по другим аспектам предложено провести дискуссию на более высоком уровне. Артак Камалян обратил особое внимание на перспективность расширения кооперационных связей Узбекистана со странами ЕАЭС. В частности он отметил положительную динамику в этих отношениях, особенно с рядом государств союза, в частности, с Беларусью. По его мнению, получения республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС придаст этим взаимоотношениям дополнительный импульс.Подробнее об итогах Совета министров промышленности в нашем видео.
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видео, "иннопром", фармацевтика, промышленность, еэк, еаэс, узбекистан

Кооперация, фармацевтика и производство: что обсудили министры промышленности стран ЕАЭС

09:17 06.04.2021
317
В Ташкенте в рамках выставки "Иннопром-2021" 5 апреля состоялось заседание Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза. Министр промышленности ЕЭК Артак Камалян рассказал Sputnik Узбекистан о повестке и подвел промежуточные итоги этой встречи.
Министры обсудили вопросы расширения промышленного производства в рамках ЕАЭС, развитие фармацевтической отрасли, а также укрепление и углубление кооперационных связей на пространстве союза.
По всем вопросам были даны соответствующие поручения — одни решения одобрены, по другим аспектам предложено провести дискуссию на более высоком уровне.
Артак Камалян обратил особое внимание на перспективность расширения кооперационных связей Узбекистана со странами ЕАЭС. В частности он отметил положительную динамику в этих отношениях, особенно с рядом государств союза, в частности, с Беларусью. По его мнению, получения республикой статуса наблюдателя при ЕАЭС придаст этим взаимоотношениям дополнительный импульс.
Подробнее об итогах Совета министров промышленности в нашем видео.
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