Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с Россией, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.В понедельник в столице республики открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая впервые проводится за пределами РФ. С 2010 года она проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. По данным пресс-службы, 5 апреля Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, находящуюся в Ташкенте.Мантуров также информировал узбекского лидера о результатах совместной работы по реализации крупных проектов кооперации с участием ведущих промышленных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, укрепления отношений между Узбекистаном и Россией.РФ остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов. По итогам 2020 года Россия заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.
Российская делегация во главе с министром промышленности и торговли участвует в работе выставки "Иннопром", которая в этом году впервые проводится в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с Россией, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.
В понедельник в столице республики открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая впервые проводится за пределами РФ. С 2010 года она проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
По данным пресс-службы, 5 апреля Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, находящуюся в Ташкенте.
"На встрече особое внимание было уделено наращиванию многопланового взаимодействия на уровне бизнеса и регионов, расширению сотрудничества и реализации новых проектов в разных секторах экономики. Подчеркнуто, что достижению этих задач должно служить успешное проведение в нашей столице выставки "Иннопром", — говорится в публикации по итогам встречи.
Мантуров также информировал узбекского лидера о результатах совместной работы по реализации крупных проектов кооперации с участием ведущих промышленных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, укрепления отношений между Узбекистаном и Россией.
РФ остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов.
По итогам 2020 года Россия заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.