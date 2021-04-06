https://uz.sputniknews.ru/20210406/mirziyoev-vstretilsya-s-manturovym-v-tashkente-kakie-temy-oni-obsudili-18167315.html

Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили

Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с

2021-04-06T09:36+0500

2021-04-06T09:36+0500

2021-04-06T09:39+0500

иннопром-2021 в ташкенте

денис мантуров

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с Россией, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.В понедельник в столице республики открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая впервые проводится за пределами РФ. С 2010 года она проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. По данным пресс-службы, 5 апреля Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, находящуюся в Ташкенте.Мантуров также информировал узбекского лидера о результатах совместной работы по реализации крупных проектов кооперации с участием ведущих промышленных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, укрепления отношений между Узбекистаном и Россией.РФ остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов. По итогам 2020 года Россия заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.

https://uz.sputniknews.ru/20210405/realnye-kontrakty-i-perspektivnye-dogovorennosti-nikishina-o-pervyx-itogax-innoproma-18164892.html

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денис мантуров, шавкат мирзиёев