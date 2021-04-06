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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/mirziyoev-vstretilsya-s-manturovym-v-tashkente-kakie-temy-oni-obsudili-18167315.html
Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили
Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с
2021-04-06T09:36+0500
2021-04-06T09:39+0500
иннопром-2021 в ташкенте
денис мантуров
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с Россией, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.В понедельник в столице республики открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая впервые проводится за пределами РФ. С 2010 года она проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. По данным пресс-службы, 5 апреля Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, находящуюся в Ташкенте.Мантуров также информировал узбекского лидера о результатах совместной работы по реализации крупных проектов кооперации с участием ведущих промышленных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, укрепления отношений между Узбекистаном и Россией.РФ остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов. По итогам 2020 года Россия заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/realnye-kontrakty-i-perspektivnye-dogovorennosti-nikishina-o-pervyx-itogax-innoproma-18164892.html
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денис мантуров, шавкат мирзиёев

Мирзиёев встретился с Мантуровым в Ташкенте: о чем они поговорили

09:36 06.04.2021 (обновлено: 09:39 06.04.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (справа) и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Российская делегация во главе с министром промышленности и торговли участвует в работе выставки "Иннопром", которая в этом году впервые проводится в столице Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана рассчитывают, что проведение в Ташкенте выставки "Иннопром" поможет увеличению количества совместных проектов с Россией, сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.
В понедельник в столице республики открылась международная промышленная выставка "Иннопром", которая впервые проводится за пределами РФ. С 2010 года она проходила в Екатеринбурге и уже стала главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России.
По данным пресс-службы, 5 апреля Мирзиёев принял делегацию РФ во главе с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, находящуюся в Ташкенте.
"На встрече особое внимание было уделено наращиванию многопланового взаимодействия на уровне бизнеса и регионов, расширению сотрудничества и реализации новых проектов в разных секторах экономики. Подчеркнуто, что достижению этих задач должно служить успешное проведение в нашей столице выставки "Иннопром", — говорится в публикации по итогам встречи.
Мантуров также информировал узбекского лидера о результатах совместной работы по реализации крупных проектов кооперации с участием ведущих промышленных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.
Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения сотрудничества, укрепления отношений между Узбекистаном и Россией.
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РФ остается одним из крупнейших инвестиционных партнеров Узбекистана, вложения российских компаний в узбекскую экономику к настоящему времени составили более десяти миллиардов долларов.
По итогам 2020 года Россия заняла второе место среди основных партнеров Узбекистана с долей 15,5 процента в его общем внешнеторговом обороте, уступая только Китаю (17,7 процента). По данным узбекской стороны, товарооборот между двумя странами в прошлом году из-за пандемии COVID-19 снизился на 15,4 процента по сравнению с 2019 годом, до 5,641 миллиарда долларов.
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