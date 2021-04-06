https://uz.sputniknews.ru/20210406/na-rynke-vaktsin-poyavilsya-esche-odin-igrok-eto-frantsiya-i-ee-preparat-vla2001-18183260.html

На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001

На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Французская биотехнологическая компания Valneva может совсем скоро встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями вакцин.

2021-04-06T18:00+0500

2021-04-06T18:00+0500

2021-04-06T18:00+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Французская биотехнологическая компания Valneva может совсем скоро встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями вакцин.Предприятие занимается разработкой и коммерциализацией профилактических препаратов от различных инфекций. И вот сегодня, как следует из пресс-релиза, Valneva "объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 с адъювантом VLA2001".Впрочем, пока испытания продолжаются, впереди — третья фаза. Старт нового этапа исследований запланирован на конец апреля.Однако уже сейчас выявились случае осложнений, но их количество не отклоняется от нормы, чтобы судить о вредности препарата.Напомним, что к настоящему моменту в мире имеется уже почти десяток вакцин. Самые известные — это российский "Спутник V" (эффективность — 91,6%), шведско-британская AstraZeneca (62,1%), американо-немецкая Pfizer (91,3%), китайские препараты Sinopharm (79,3%) и Sinovac (50,4%), а также американские Moderna (94,1%), Novavax (74,6%), Johnson&Johnson (66%).

https://uz.sputniknews.ru/20210405/na-zapade-obvinili-rossiyskix-xakerov-v-kraje-vaktsinnoy-idei-u-astrazeneca-18154063.html

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пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, франция