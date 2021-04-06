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На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001
На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Французская биотехнологическая компания Valneva может совсем скоро встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями вакцин.
2021-04-06T18:00+0500
2021-04-06T18:00+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Французская биотехнологическая компания Valneva может совсем скоро встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями вакцин.Предприятие занимается разработкой и коммерциализацией профилактических препаратов от различных инфекций. И вот сегодня, как следует из пресс-релиза, Valneva "объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 с адъювантом VLA2001".Впрочем, пока испытания продолжаются, впереди — третья фаза. Старт нового этапа исследований запланирован на конец апреля.Однако уже сейчас выявились случае осложнений, но их количество не отклоняется от нормы, чтобы судить о вредности препарата.Напомним, что к настоящему моменту в мире имеется уже почти десяток вакцин. Самые известные — это российский "Спутник V" (эффективность — 91,6%), шведско-британская AstraZeneca (62,1%), американо-немецкая Pfizer (91,3%), китайские препараты Sinopharm (79,3%) и Sinovac (50,4%), а также американские Moderna (94,1%), Novavax (74,6%), Johnson&amp;Johnson (66%).
https://uz.sputniknews.ru/20210405/na-zapade-obvinili-rossiyskix-xakerov-v-kraje-vaktsinnoy-idei-u-astrazeneca-18154063.html
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пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина, франция

На рынке вакцин появился еще один игрок: это Франция и ее препарат VLA2001

18:00 06.04.2021
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© AFP 2018 / JUSTIN TALLISШприцы и пузырьки с вакциной на фоне логотипа компании Valneva
Шприцы и пузырьки с вакциной на фоне логотипа компании Valneva - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
В исследованиях участвовали 153 человек в возрасте от 18 до 55 лет. В итоге, у более 90% добровольцев выработалось большое количество антител.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Французская биотехнологическая компания Valneva может совсем скоро встать в один ряд с крупнейшими мировыми производителями вакцин.
Предприятие занимается разработкой и коммерциализацией профилактических препаратов от различных инфекций.
И вот сегодня, как следует из пресс-релиза, Valneva "объявила о положительных результатах клинических испытаний своей инактивированной вакцины-кандидата от COVID-19 с адъювантом VLA2001".
Бутылочка с вакциной. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
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Впрочем, пока испытания продолжаются, впереди — третья фаза. Старт нового этапа исследований запланирован на конец апреля.
Однако уже сейчас выявились случае осложнений, но их количество не отклоняется от нормы, чтобы судить о вредности препарата.
"Вакцина VLA2001 в целом оказалась безопасна и хорошо переносилась... Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными, и только два участника сообщили о более серьезных эффектах, таких как головная боль и утомляемость", — отметили в компании.
Напомним, что к настоящему моменту в мире имеется уже почти десяток вакцин.
Самые известные — это российский "Спутник V" (эффективность — 91,6%), шведско-британская AstraZeneca (62,1%), американо-немецкая Pfizer (91,3%), китайские препараты Sinopharm (79,3%) и Sinovac (50,4%), а также американские Moderna (94,1%), Novavax (74,6%), Johnson&Johnson (66%).
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