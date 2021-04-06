https://uz.sputniknews.ru/20210406/nachalas-transformatsiya-navoiyskogo-gorno-metallurgicheskogo-kombinata-18181128.html

Началась трансформация Навоийского горно-металлургического комбината

Началась трансформация Навоийского горно-металлургического комбината

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кабинет министров принял постановление от 30.03.2021 г. №170 "Об организации деятельности государственного предприятия АО "Навоийский

2021-04-06T15:56+0500

2021-04-06T15:56+0500

2021-04-06T16:31+0500

кабинет министров узбекистана

экономика

нгмк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Кабинет министров принял постановление от 30.03.2021 г. №170 "Об организации деятельности государственного предприятия АО "Навоийский горно-металлургичесий комбинат" и государственного учреждения "Фонд Навоийского горно-металлургического комбината".Госпредприятие "Навоийский ГМК" меняет название на "Навоийуран" по добыче и переработке природного урана и редкоземельных металлов. Также предприятие будет проводить утилизацию, обеззараживание и консервацию техногенных отходов переработки урана и редких металлов.На базе НГМК создается производственное предприятие по добыче и производству драгоценных металлов в форме акционерного общества "Навоийский ГМК", а также государственный "Фонд НГМК".Гигант цветной металлургии избавляется от непрофильных активов, которые не связаны с его основной деятельностью. Они передаются бесплатно хокимиятам, АУГА и другим организациям. Это 75 объектов, 208 служебных квартир, а также оборудование и акции. В их числе — гостиницы, производственные цеха, объекты медико-санитарного обслуживания, культуры и спорта, отдыха и оздоровления, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, а также детские оздоровительные лагеря.До 1 июля с привлечением международных организаций будет разработана Программа трансформации АО "НГМК", на котором внедрят системы: корпоративного управления, аудита систем госзакупок и управления, комплаенса.Цель организации Фонда НГМК – поддержание и эксплуатация социально-культурных, спортивно-оздоровительных, жилых, бытовых зданий.Реформирование НГМК начато в соответствии с постановлением президента, подписанным в марте 2020 года. Образована Комиссия для решения вопросов деятельности работников с соблюдением их трудовых прав, льгот и гарантий.

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https://uz.sputniknews.ru/20200805/Uzbekskiy-NGMK-v-kontse-goda-vvedet-v-stroy-5-y-zavod-po-vypusku-zolota-14710748.html

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