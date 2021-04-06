Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210406/odnu-iz-tsentralnyx-ulits-tashkenta-zakryli-na-remont-18179111.html
Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат" предупредили жителей столицы о том, что часть одной из центральных улиц Юнусабадского района
2021-04-06T14:51+0500
2021-04-06T14:51+0500
общество
ремонт дорог
юнусабадский район
тошшахартрансхизмат
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/876/09/8760907_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_0d8845838f49e28a56e856709faaf091.jpg
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат" предупредили жителей столицы о том, что часть одной из центральных улиц Юнусабадского района будет закрыта для движения транспорта 6 апреля 2021 года. Такие меры предприняты из-за проводимых на этом участке ремонтных работ.По этой причине автобусы №43, 82 и 124 будут продолжать движение в объезд перекрытой дороги — их маршрут обозначен на карте.В ведомстве принесли извинения пассажирам и автомобилистам за временные неудобства.Ранее в столичном хокимияте сообщили, что с 16 марта также из-за ремонта на месяц будут закрыты несколько участков дорог.При этом водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.
юнусабадский район
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/876/09/8760907_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f9509ace2f99ef91e40f4ed482bd83a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
ремонт дорог, юнусабадский район, тошшахартрансхизмат, ташкент

Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт

14:51 06.04.2021
334
© Хокимият ТашкентаСтроительство круговой дороги Рахат в г. Ташкент
Строительство круговой дороги Рахат в г. Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Хокимият Ташкента
Автобусы №43, 82 и 124 будут продолжать движение в объезд перекрытой дороги — их маршрут обозначен на карте, опубликованной АО "Тошшахартрансхизмат".
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат" предупредили жителей столицы о том, что часть одной из центральных улиц Юнусабадского района будет закрыта для движения транспорта 6 апреля 2021 года.
Такие меры предприняты из-за проводимых на этом участке ремонтных работ.
По этой причине автобусы №43, 82 и 124 будут продолжать движение в объезд перекрытой дороги — их маршрут обозначен на карте.
© Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
© Пресс-служба АО "Тошшахартрансхизмат"
В ведомстве принесли извинения пассажирам и автомобилистам за временные неудобства.
Ранее в столичном хокимияте сообщили, что с 16 марта также из-за ремонта на месяц будут закрыты несколько участков дорог.
При этом водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.
000001
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:10Магазин "Магнит" нацелен стать хабом в ЦА: первый на очереди — Узбекистан
17:01В Hududgazta'minot распрощались с контролерами: процесс оплаты переходит в онлайн
16:25Made in Belarus: что представили белорусы на выставке "Иннопром"
16:22Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков
15:56Началась трансформация Навоийского горно-металлургического комбината
15:40Кабинет узбекского языка и культуры откроется в Белорусском госуниверситете
15:36Киев возобновляет авиасообщение в Ташкетом
15:20В Ташкенте задержали распространителей наркотической рекламы
15:00Назван срок запуска ГПЗ на месторождении "25 лет независимости" в Узбекистане
14:51Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт
14:36Гендиректор РЭЦ: экспортеры ждут открытия на бирже прямой конвертации рубль/сум
14:32В Узбекистане начнут наказывать за незаконное владение неогнестрельным оружием
14:27Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
14:13Как обеспечить себе сладкий сон: невролог назвал две "уловки" для организма
14:08Саудовская Аравия разрешит паломничество вакцинированным от COVID-19
14:08Как поддержать отечественный рынок текстиля в трудные времена — Узтекстильпром
13:52В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги
13:32Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?
13:06Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему
13:00В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео