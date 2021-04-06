https://uz.sputniknews.ru/20210406/odnu-iz-tsentralnyx-ulits-tashkenta-zakryli-na-remont-18179111.html

Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт

Одну из центральных улиц Ташкента закрыли на ремонт

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат" предупредили жителей столицы о том, что часть одной из центральных улиц Юнусабадского района

2021-04-06T14:51+0500

2021-04-06T14:51+0500

2021-04-06T14:51+0500

общество

ремонт дорог

юнусабадский район

тошшахартрансхизмат

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В пресс-службе АО "Тошшахартрансхизмат" предупредили жителей столицы о том, что часть одной из центральных улиц Юнусабадского района будет закрыта для движения транспорта 6 апреля 2021 года. Такие меры предприняты из-за проводимых на этом участке ремонтных работ.По этой причине автобусы №43, 82 и 124 будут продолжать движение в объезд перекрытой дороги — их маршрут обозначен на карте.В ведомстве принесли извинения пассажирам и автомобилистам за временные неудобства.Ранее в столичном хокимияте сообщили, что с 16 марта также из-за ремонта на месяц будут закрыты несколько участков дорог.При этом водителей попросили использовать объездные пути — иначе возможны пробки.

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ремонт дорог, юнусабадский район, тошшахартрансхизмат, ташкент