https://uz.sputniknews.ru/20210406/prezident-kazaxstana-privilsya-vaktsinoy-sputnik-v-18188679.html

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом.

2021-04-06T19:17+0500

2021-04-06T19:17+0500

2021-04-06T19:17+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие главы республики хорошее, побочных эффектов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook его пресс-секретаря Берика Уали.По убеждению президента, только вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни и экономической деятельности.Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.Напомним, первый президент этой республики переболел коронавирусом. Он заразился 18 июня, однако, находясь на самоизоляции, продолжал работать в дистанционном режиме. А 2 июля экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.

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вакцина "спутник v", вакцинация, прививки, казахстан