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Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом.
2021-04-06T19:17+0500
2021-04-06T19:17+0500
в мире
вакцина "спутник v"
вакцинация
прививки
казахстан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие главы республики хорошее, побочных эффектов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook его пресс-секретаря Берика Уали.По убеждению президента, только вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни и экономической деятельности.Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.Напомним, первый президент этой республики переболел коронавирусом. Он заразился 18 июня, однако, находясь на самоизоляции, продолжал работать в дистанционном режиме. А 2 июля экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.
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вакцина "спутник v", вакцинация, прививки, казахстан

Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

19:17 06.04.2021
654
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
/
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Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие главы республики хорошее, побочных эффектов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook его пресс-секретаря Берика Уали.
По убеждению президента, только вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни и экономической деятельности.
Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс.
Берик Уали
Пресс-секретарь президента Кахахстана
Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.
Напомним, первый президент этой республики переболел коронавирусом. Он заразился 18 июня, однако, находясь на самоизоляции, продолжал работать в дистанционном режиме. А 2 июля экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.
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