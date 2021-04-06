Президент Казахстана привился вакциной "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие главы республики хорошее, побочных эффектов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook его пресс-секретаря Берика Уали.По убеждению президента, только вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни и экономической деятельности.Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.Напомним, первый президент этой республики переболел коронавирусом. Он заразился 18 июня, однако, находясь на самоизоляции, продолжал работать в дистанционном режиме. А 2 июля экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.
Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", произведенной карагандинским фармацевтическим заводом. Самочувствие главы республики хорошее, побочных эффектов нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Facebook его пресс-секретаря Берика Уали.
По убеждению президента, только вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни и экономической деятельности.
Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких. Ранее президент поручил правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс.
Берик Уали
Пресс-секретарь президента Кахахстана
Ранее Токаев заявлял о готовности привиться вакциной казахстанского производства QazCovid-in, если ее исследования покажут положительный результат. Однако сделал выбор в пользу российской вакцины.
Напомним, первый президент этой республики переболел коронавирусом. Он заразился 18 июня, однако, находясь на самоизоляции, продолжал работать в дистанционном режиме. А 2 июля экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.