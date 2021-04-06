Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует из сообщения Госкорпорации развития ВЭБ.РФ.По данным пресс-службы, ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Газпромбанк, Министерство финансов Узбекистана и "Узтрансгаз" на полях проходящего в Ташкенте "Иннопрома" договорились о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике."ВЭБ.РФ создает условия для продвижения российской продукции на нефтегазовом секторе Узбекистана — не менее 50 процентов от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.Группа ВЭБ.РФ и российские партнеры института развития ранее заключили ряд соглашений, направленных на реализацию проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана. Так, в декабре 2020 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и "Узбекнефтегаз" договорились о сотрудничестве в области финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, в ноябре 2020-го подписан кредитный договор на сумму до 40 миллионов евро для финансирования поставки российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг для строительства и модернизации производственных объектов компании в целях увеличения объема добычи природного газа.
Стороны рассмотрят возможность организации синдицированного кредита, в сделке примут участие финансовые институты обеих стран.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует из сообщения Госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
По данным пресс-службы, ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Газпромбанк, Министерство финансов Узбекистана и "Узтрансгаз" на полях проходящего в Ташкенте "Иннопрома" договорились о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.
"Стороны рассмотрят возможность организации синдицированного кредита до 618 миллионов долларов, — говорится в релизе. — В сделке примут участие как российские, так и узбекские финансовые институты".
"ВЭБ.РФ создает условия для продвижения российской продукции на нефтегазовом секторе Узбекистана — не менее 50 процентов от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.
Группа ВЭБ.РФ и российские партнеры института развития ранее заключили ряд соглашений, направленных на реализацию проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана.
Так, в декабре 2020 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и "Узбекнефтегаз" договорились о сотрудничестве в области финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, в ноябре 2020-го подписан кредитный договор на сумму до 40 миллионов евро для финансирования поставки российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг для строительства и модернизации производственных объектов компании в целях увеличения объема добычи природного газа.