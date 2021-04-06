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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-pomojet-uzbekistanu-privesti-v-poryadok-gazotransportnuyu-sistemu-18174433.html
Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему
Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует
2021-04-06T13:06+0500
2021-04-06T13:09+0500
иннопром-2021 в ташкенте
вэб.рф
кредит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует из сообщения Госкорпорации развития ВЭБ.РФ.По данным пресс-службы, ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Газпромбанк, Министерство финансов Узбекистана и "Узтрансгаз" на полях проходящего в Ташкенте "Иннопрома" договорились о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике."ВЭБ.РФ создает условия для продвижения российской продукции на нефтегазовом секторе Узбекистана — не менее 50 процентов от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.Группа ВЭБ.РФ и российские партнеры института развития ранее заключили ряд соглашений, направленных на реализацию проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана. Так, в декабре 2020 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и "Узбекнефтегаз" договорились о сотрудничестве в области финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, в ноябре 2020-го подписан кредитный договор на сумму до 40 миллионов евро для финансирования поставки российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг для строительства и модернизации производственных объектов компании в целях увеличения объема добычи природного газа.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/innoprom2021-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-pervyy-den-foruma-18167616.html
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вэб.рф, кредит, узбекистан

Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему

13:06 06.04.2021 (обновлено: 13:09 06.04.2021)
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкНа горном газовом месторождении
На горном газовом месторождении - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
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Стороны рассмотрят возможность организации синдицированного кредита, в сделке примут участие финансовые институты обеих стран.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует из сообщения Госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
По данным пресс-службы, ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Газпромбанк, Министерство финансов Узбекистана и "Узтрансгаз" на полях проходящего в Ташкенте "Иннопрома" договорились о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике.

"Стороны рассмотрят возможность организации синдицированного кредита до 618 миллионов долларов, — говорится в релизе. — В сделке примут участие как российские, так и узбекские финансовые институты".

"ВЭБ.РФ создает условия для продвижения российской продукции на нефтегазовом секторе Узбекистана — не менее 50 процентов от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.
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Группа ВЭБ.РФ и российские партнеры института развития ранее заключили ряд соглашений, направленных на реализацию проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана.
Так, в декабре 2020 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и "Узбекнефтегаз" договорились о сотрудничестве в области финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, в ноябре 2020-го подписан кредитный договор на сумму до 40 миллионов евро для финансирования поставки российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг для строительства и модернизации производственных объектов компании в целях увеличения объема добычи природного газа.
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