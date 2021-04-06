https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-pomojet-uzbekistanu-privesti-v-poryadok-gazotransportnuyu-sistemu-18174433.html

Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему

Россия поможет Узбекистану привести в порядок газотранспортную систему

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует

2021-04-06T13:06+0500

2021-04-06T13:06+0500

2021-04-06T13:09+0500

иннопром-2021 в ташкенте

вэб.рф

кредит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Россия может предоставить Узбекистану кредит на сумму до 618 миллионов долларов на обновление системы транспортировки газа, следует из сообщения Госкорпорации развития ВЭБ.РФ.По данным пресс-службы, ВЭБ.РФ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Газпромбанк, Министерство финансов Узбекистана и "Узтрансгаз" на полях проходящего в Ташкенте "Иннопрома" договорились о сотрудничестве в рамках проекта по модернизации газотранспортной системы в центральноазиатской республике."ВЭБ.РФ создает условия для продвижения российской продукции на нефтегазовом секторе Узбекистана — не менее 50 процентов от суммы синдицированного кредита будет использовано для оплаты экспортных поставок российской продукции и услуг", — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Даниил Алгульян.Группа ВЭБ.РФ и российские партнеры института развития ранее заключили ряд соглашений, направленных на реализацию проектов в нефтегазовом секторе Узбекистана. Так, в декабре 2020 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и "Узбекнефтегаз" договорились о сотрудничестве в области финансирования второго этапа программы по увеличению добычи углеводородов в Узбекистане, в ноябре 2020-го подписан кредитный договор на сумму до 40 миллионов евро для финансирования поставки российской высокотехнологичной продукции, выполнения работ и оказания услуг для строительства и модернизации производственных объектов компании в целях увеличения объема добычи природного газа.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/innoprom2021-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-pervyy-den-foruma-18167616.html

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