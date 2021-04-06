"Иннопром–2021": какие документы были подписаны в первый день форума

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках первого дня "Иннопрома" подписали документы и соглашения о сотрудничестве и реализации проектов в сфере металлургии, медицины, водоснабжения и поставок оборудования для нефтедобычи, сообщили в оргкомитете форума.Международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в столице РУз в понедельник. Она продлится три дня. Помимо 300 российских, в мероприятии будут участвовать компании из Европы и Азии."РТ-Инжиниринг" и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали соглашение об оказании финансовой и гарантийной поддержки экспорта российских услуг и оборудования в рамках реализации EPC-проектов в Узбекистане. В частности, речь идет о реализации проекта строительства медно-обогатительной фабрики для Алмалыкского ГНК в Ташкентской области с участием консорциума "РТ-Инжиниринг" и ведущих российских компаний."РТ-Инжиниринг" также подписала с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам соглашение о создании совместного предприятия на базе проектного института ГУП "УзгеоцветметЛИТИ", в том числе в целях привлечения в республику международного опыта и компетенций в области проектного инжиниринга.Российский "Медтехсервис" и узбекская Synergy подписали соглашение, в рамках которого намерены организовать в Узбекистане сборочное производство глюкометров. Кроме того, российская "Эйдос-Медицина" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана в рамках меморандума договорились о сотрудничестве в создании медицинских симуляционных центров в республике.Российский Ecolos и АО "УзЭколос" подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане российских технологий очистки воды. А "Римера-Алнас" подписала договор с СП Jizzah Petroleum на поставку электроцентробежных насосов для увеличения добычи нефти в республике.
Международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в столице РУз в понедельник. Она продлится три дня.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках первого дня "Иннопрома" подписали документы и соглашения о сотрудничестве и реализации проектов в сфере металлургии, медицины, водоснабжения и поставок оборудования для нефтедобычи, сообщили в оргкомитете форума.
Международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в столице РУз в понедельник. Она продлится три дня. Помимо 300 российских, в мероприятии будут участвовать компании из Европы и Азии.
"РТ-Инжиниринг" и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали соглашение об оказании финансовой и гарантийной поддержки экспорта российских услуг и оборудования в рамках реализации EPC-проектов в Узбекистане. В частности, речь идет о реализации проекта строительства медно-обогатительной фабрики для Алмалыкского ГНК в Ташкентской области с участием консорциума "РТ-Инжиниринг" и ведущих российских компаний.
"РТ-Инжиниринг" также подписала с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам соглашение о создании совместного предприятия на базе проектного института ГУП "УзгеоцветметЛИТИ", в том числе в целях привлечения в республику международного опыта и компетенций в области проектного инжиниринга.
Российский "Медтехсервис" и узбекская Synergy подписали соглашение, в рамках которого намерены организовать в Узбекистане сборочное производство глюкометров.
Кроме того, российская "Эйдос-Медицина" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана в рамках меморандума договорились о сотрудничестве в создании медицинских симуляционных центров в республике.
Российский Ecolos и АО "УзЭколос" подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане российских технологий очистки воды. А "Римера-Алнас" подписала договор с СП Jizzah Petroleum на поставку электроцентробежных насосов для увеличения добычи нефти в республике.