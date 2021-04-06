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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/innoprom2021-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-pervyy-den-foruma-18167616.html
"Иннопром–2021": какие документы были подписаны в первый день форума
"Иннопром–2021": какие документы были подписаны в первый день форума
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках первого дня "Иннопрома" подписали документы и соглашения о сотрудничестве и реализации
2021-04-06T09:57+0500
2021-04-06T10:06+0500
ташкент
иннопром-2021 в ташкенте
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках первого дня "Иннопрома" подписали документы и соглашения о сотрудничестве и реализации проектов в сфере металлургии, медицины, водоснабжения и поставок оборудования для нефтедобычи, сообщили в оргкомитете форума.Международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в столице РУз в понедельник. Она продлится три дня. Помимо 300 российских, в мероприятии будут участвовать компании из Европы и Азии."РТ-Инжиниринг" и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали соглашение об оказании финансовой и гарантийной поддержки экспорта российских услуг и оборудования в рамках реализации EPC-проектов в Узбекистане. В частности, речь идет о реализации проекта строительства медно-обогатительной фабрики для Алмалыкского ГНК в Ташкентской области с участием консорциума "РТ-Инжиниринг" и ведущих российских компаний."РТ-Инжиниринг" также подписала с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам соглашение о создании совместного предприятия на базе проектного института ГУП "УзгеоцветметЛИТИ", в том числе в целях привлечения в республику международного опыта и компетенций в области проектного инжиниринга.Российский "Медтехсервис" и узбекская Synergy подписали соглашение, в рамках которого намерены организовать в Узбекистане сборочное производство глюкометров. Кроме того, российская "Эйдос-Медицина" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана в рамках меморандума договорились о сотрудничестве в создании медицинских симуляционных центров в республике.Российский Ecolos и АО "УзЭколос" подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане российских технологий очистки воды. А "Римера-Алнас" подписала договор с СП Jizzah Petroleum на поставку электроцентробежных насосов для увеличения добычи нефти в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210405/realnye-kontrakty-i-perspektivnye-dogovorennosti-nikishina-o-pervyx-itogax-innoproma-18164892.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/vzaimovygodno-i-stabilno-kak-rf-pomogaet-uzbekistanu-stat-promyshlennym-gigantom-18162936.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/dochka-rostexa-pomojet-prevratit-nurafshan-v-umnyy-gorod-18154499.html
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ташкент, узбекистан

"Иннопром–2021": какие документы были подписаны в первый день форума

09:57 06.04.2021 (обновлено: 10:06 06.04.2021)
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© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМежрегиональный форум "Узбекистан-Россия: промышленный диалог" в рамках "Иннопрома"
Межрегиональный форум Узбекистан-Россия: промышленный диалог в рамках Иннопрома - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в столице РУз в понедельник. Она продлится три дня.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Компании России и Узбекистана в рамках первого дня "Иннопрома" подписали документы и соглашения о сотрудничестве и реализации проектов в сфере металлургии, медицины, водоснабжения и поставок оборудования для нефтедобычи, сообщили в оргкомитете форума.
Международная промышленная выставка "Иннопром" открылась в столице РУз в понедельник. Она продлится три дня. Помимо 300 российских, в мероприятии будут участвовать компании из Европы и Азии.
Гендиректор РЭЦ рассказала об итогах первого дня выставки Иннопром в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
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"РТ-Инжиниринг" и госкорпорация ВЭБ.РФ подписали соглашение об оказании финансовой и гарантийной поддержки экспорта российских услуг и оборудования в рамках реализации EPC-проектов в Узбекистане. В частности, речь идет о реализации проекта строительства медно-обогатительной фабрики для Алмалыкского ГНК в Ташкентской области с участием консорциума "РТ-Инжиниринг" и ведущих российских компаний.
"РТ-Инжиниринг" также подписала с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам соглашение о создании совместного предприятия на базе проектного института ГУП "УзгеоцветметЛИТИ", в том числе в целях привлечения в республику международного опыта и компетенций в области проектного инжиниринга.
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Иннопром-2021 в Ташкенте
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Российский "Медтехсервис" и узбекская Synergy подписали соглашение, в рамках которого намерены организовать в Узбекистане сборочное производство глюкометров.
Кроме того, российская "Эйдос-Медицина" и Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана в рамках меморандума договорились о сотрудничестве в создании медицинских симуляционных центров в республике.
Российский Ecolos и АО "УзЭколос" подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению в Узбекистане российских технологий очистки воды. А "Римера-Алнас" подписала договор с СП Jizzah Petroleum на поставку электроцентробежных насосов для увеличения добычи нефти в республике.
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