https://uz.sputniknews.ru/20210406/rostselmash-rasskazal-o-sovmestnyx-s-uzbekistanom-proektax-v-mashinostroenii-18190080.html

Ростсельмаш рассказал о совместных с Узбекистаном проектах в машиностроении

Ростсельмаш рассказал о совместных с Узбекистаном проектах в машиностроении

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Коммерческий директор компании Ростсельмаш Алексей Швейцов обратил внимание на совместные с Узбекистаном проекты в машиностроении,

2021-04-06T21:45+0500

2021-04-06T21:45+0500

2021-04-06T21:45+0500

иннопром-2021 в ташкенте

сардор умурзаков

"иннопром"

денис мантуров

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Коммерческий директор компании Ростсельмаш Алексей Швейцов обратил внимание на совместные с Узбекистаном проекты в машиностроении, трансфере технологий и интеграции опыта. Во время своего выступления на стратегической сессии проходящей в Ташкенте Международной выставке "Иннопром. Большая промышленная неделя в Узбекистане", Швейцов на примере компании рассказал о российско-узбекской промышленной кооперации, перспективах дальнейшего развития сельскохозяйственного машиностроения в Республике, инвестициях в развитие производства, способах и механизмах финансовой поддержки покупателей сельхозтехнике и предложениях по их совершенствованию.Как отмечалось, Ростсельмаш имеет давнюю историю партнерства с Узбекистаном. С марта 2018 года компания совместно с Чирчикским заводом сельскохозяйственной техники приступило к реализации проекта производства самоходной сельхозтехники. За этот период налажен выпуск комбайнов VECTOR 346, DON 680 и другой сельхозтехники.Наглядным примером сотрудничества стала выставка компании, где были представлены образцы зерноуборочной и прицепной сельхозтехники. Это зерноуборочный комбайн VECTOR 410, кормоуборочный комбайн DON 680, прицепной кормоуборочный комбайн STERH, пресс-подборщик TUKAN и др. Все это производится, в том числе, и в Узбекистане, где пользуется спросом у аграриев республики. Стенд компании посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и вице-премьер по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, а также многочисленные официальные делегации.Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Большая промышленная неделя в Узбекистане" впервые проходит в Ташкенте 5-7 апреля 2021 года. В ней участвуют 300 промышленных компаний и бизнес-делегаций из России, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Кыргызстана, Франции, Чехии, Японии.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/innoprom2021-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-pervyy-den-foruma-18167616.html

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сардор умурзаков, "иннопром", денис мантуров, ташкент, узбекистан