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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/sovkombank-udvoit-obem-kreditovaniya-uzbekskix-kompaniy-i-bankov-18181007.html
Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков
Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель
2021-04-06T16:22+0500
2021-04-06T16:22+0500
иннопром-2021 в ташкенте
совкомбанк
кредит
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель правления денежно-кредитной организации Дмитрий Гусев.По его словам, в 2020-м Совкомбанк уже выдал Узбекистану кредитов на 500 миллионов долларов. Совкомбанк также предлагает узбекским компаниям "подумать над размещением публичного долга на российском долговом рынке" для улучшения их доступа к капиталу в РФ, отметил он.На полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с Народным банком Узбекистана о выделении кредита в местной национальной валюте на сумму 418,9 миллиарда сумов (40 миллионов долларов) сроком на четыре года.Также он подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Документ предусматривает предоставление предприятиям автомобильной отрасли республики широкого спектра банковских услуг — кредитования, размещения временно свободных денежных средств, предоставления документарных инструментов и организации размещения эмиссионных ценных бумаг.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/desyatki-soglasheniy-na-milliony-dollarov-chego-vlasti-ruz-ojidayut-ot-innoproma-18177169.html
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совкомбанк, кредит

Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков

16:22 06.04.2021
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© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд Совкомбанка на ПМЭФ-2019
Стенд Совкомбанка на ПМЭФ-2019 - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Российская денежно-кредитная организация участвует в международной выставке "Иннопром", которая проходит в Ташкенте 5-7 апреля. Какие соглашения уже подписаны — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель правления денежно-кредитной организации Дмитрий Гусев.
По его словам, в 2020-м Совкомбанк уже выдал Узбекистану кредитов на 500 миллионов долларов.
"Мы планируем до конца года довести объем выданных кредитов компаниям Узбекистана до одного миллиарда долларов", — сказал Гусев журналистам в кулуарах проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром".
Совкомбанк также предлагает узбекским компаниям "подумать над размещением публичного долга на российском долговом рынке" для улучшения их доступа к капиталу в РФ, отметил он.
Логотип Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Иннопром-2021 в Ташкенте
Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
14:27
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На полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с Народным банком Узбекистана о выделении кредита в местной национальной валюте на сумму 418,9 миллиарда сумов (40 миллионов долларов) сроком на четыре года.
Также он подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Документ предусматривает предоставление предприятиям автомобильной отрасли республики широкого спектра банковских услуг — кредитования, размещения временно свободных денежных средств, предоставления документарных инструментов и организации размещения эмиссионных ценных бумаг.
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