https://uz.sputniknews.ru/20210406/sovkombank-udvoit-obem-kreditovaniya-uzbekskix-kompaniy-i-bankov-18181007.html

Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков

Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель

2021-04-06T16:22+0500

2021-04-06T16:22+0500

2021-04-06T16:22+0500

иннопром-2021 в ташкенте

совкомбанк

кредит

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель правления денежно-кредитной организации Дмитрий Гусев.По его словам, в 2020-м Совкомбанк уже выдал Узбекистану кредитов на 500 миллионов долларов. Совкомбанк также предлагает узбекским компаниям "подумать над размещением публичного долга на российском долговом рынке" для улучшения их доступа к капиталу в РФ, отметил он.На полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с Народным банком Узбекистана о выделении кредита в местной национальной валюте на сумму 418,9 миллиарда сумов (40 миллионов долларов) сроком на четыре года.Также он подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Документ предусматривает предоставление предприятиям автомобильной отрасли республики широкого спектра банковских услуг — кредитования, размещения временно свободных денежных средств, предоставления документарных инструментов и организации размещения эмиссионных ценных бумаг.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/desyatki-soglasheniy-na-milliony-dollarov-chego-vlasti-ruz-ojidayut-ot-innoproma-18177169.html

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