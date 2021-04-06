Совкомбанк удвоит объем кредитования узбекских компаний и банков

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель правления денежно-кредитной организации Дмитрий Гусев.По его словам, в 2020-м Совкомбанк уже выдал Узбекистану кредитов на 500 миллионов долларов. Совкомбанк также предлагает узбекским компаниям "подумать над размещением публичного долга на российском долговом рынке" для улучшения их доступа к капиталу в РФ, отметил он.На полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с Народным банком Узбекистана о выделении кредита в местной национальной валюте на сумму 418,9 миллиарда сумов (40 миллионов долларов) сроком на четыре года.Также он подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Документ предусматривает предоставление предприятиям автомобильной отрасли республики широкого спектра банковских услуг — кредитования, размещения временно свободных денежных средств, предоставления документарных инструментов и организации размещения эмиссионных ценных бумаг.
Российская денежно-кредитная организация участвует в международной выставке "Иннопром", которая проходит в Ташкенте 5-7 апреля. Какие соглашения уже подписаны — читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Российский Совкомбанк намерен до конца 2021 года удвоить объем кредитов, выданных банкам и компаниям Узбекистана, заявил председатель правления денежно-кредитной организации Дмитрий Гусев.
По его словам, в 2020-м Совкомбанк уже выдал Узбекистану кредитов на 500 миллионов долларов.
"Мы планируем до конца года довести объем выданных кредитов компаниям Узбекистана до одного миллиарда долларов", — сказал Гусев журналистам в кулуарах проходящей в Ташкенте выставки "Иннопром".
Совкомбанк также предлагает узбекским компаниям "подумать над размещением публичного долга на российском долговом рынке" для улучшения их доступа к капиталу в РФ, отметил он.
На полях "Иннопрома" Совкомбанк подписал соглашение с Народным банком Узбекистана о выделении кредита в местной национальной валюте на сумму 418,9 миллиарда сумов (40 миллионов долларов) сроком на четыре года.
Также он подписал соглашение о сотрудничестве с АО "Узавтопром". Документ предусматривает предоставление предприятиям автомобильной отрасли республики широкого спектра банковских услуг — кредитования, размещения временно свободных денежных средств, предоставления документарных инструментов и организации размещения эмиссионных ценных бумаг.