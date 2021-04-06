https://uz.sputniknews.ru/20210406/desyatki-soglasheniy-na-milliony-dollarov-chego-vlasti-ruz-ojidayut-ot-innoproma-18177169.html
Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов.
2021-04-06T14:27+0500
2021-04-06T14:27+0500
2021-04-06T14:31+0500
иннопром-2021 в ташкенте
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов. Об этом заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.Международная промышленная выставка открылась в Ташкенте в понедельник. Она продлится три дня.Речь идет о договоренностях в металлургии, фармацевтике, инфраструктурной сфере, уточнил он. Воитов также напомнил, что на сегодня Узбекистан и РФ имеют солидный пакет крупных инвестпроектов на общую сумму более 16 миллиардов долларов в разных секторах экономики.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в свою очередь, отметил, что в сложный период пандемии продолжили свое развитие региональные связи России и Узбекистана. "За 2020 год регионы провели более 20 онлайн-бизнес-миссий, перейдя в такой гибридный формат из-за закрытия границ", — сообщил замглавы Минпромторга."Есть культурные связи: это и общее языковое пространство, понятные стандарты и географическая близость. Все это тот потенциал, который нужно развивать, формируя новую основу для промышленной кооперации", — добавил Груздев.Напомним, выставка "Иннопром" проходит в Узбекистане впервые. Ранее ее организовывали только в Екатеринбурге.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/innoprom2021-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-pervyy-den-foruma-18167616.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/mirziyoev-vstretilsya-s-manturovym-v-tashkente-kakie-temy-oni-obsudili-18167315.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, ташкент
Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
14:27 06.04.2021 (обновлено: 14:31 06.04.2021)
Международная промышленная выставка проходит в Ташкенте 5-7 апреля. На ней представлены более 300 компаний из 20 стран мира.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов. Об этом заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.
Международная промышленная выставка открылась в Ташкенте в понедельник. Она продлится три дня.
"По итогам данного мероприятия мы ожидаем подписания ряда эффективных соглашений на сумму более 500 миллионов долларов по новым 50 проектам, подготовленным для наших российских партнеров", — сказал Воитов на пленарной сессии в рамках выставки.
Речь идет о договоренностях в металлургии, фармацевтике, инфраструктурной сфере, уточнил он.
Воитов также напомнил, что на сегодня Узбекистан и РФ имеют солидный пакет крупных инвестпроектов на общую сумму более 16 миллиардов долларов в разных секторах экономики.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в свою очередь, отметил, что в сложный период пандемии продолжили свое развитие региональные связи России и Узбекистана.
"За 2020 год регионы провели более 20 онлайн-бизнес-миссий, перейдя в такой гибридный формат из-за закрытия границ", — сообщил замглавы Минпромторга.
"Есть культурные связи: это и общее языковое пространство, понятные стандарты и географическая близость. Все это тот потенциал, который нужно развивать, формируя новую основу для промышленной кооперации", — добавил Груздев.
Напомним, выставка "Иннопром" проходит в Узбекистане впервые. Ранее ее организовывали только в Екатеринбурге.