https://uz.sputniknews.ru/20210406/desyatki-soglasheniy-na-milliony-dollarov-chego-vlasti-ruz-ojidayut-ot-innoproma-18177169.html

Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"

Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов.

2021-04-06T14:27+0500

2021-04-06T14:27+0500

2021-04-06T14:31+0500

иннопром-2021 в ташкенте

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов. Об этом заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.Международная промышленная выставка открылась в Ташкенте в понедельник. Она продлится три дня.Речь идет о договоренностях в металлургии, фармацевтике, инфраструктурной сфере, уточнил он. Воитов также напомнил, что на сегодня Узбекистан и РФ имеют солидный пакет крупных инвестпроектов на общую сумму более 16 миллиардов долларов в разных секторах экономики.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в свою очередь, отметил, что в сложный период пандемии продолжили свое развитие региональные связи России и Узбекистана. "За 2020 год регионы провели более 20 онлайн-бизнес-миссий, перейдя в такой гибридный формат из-за закрытия границ", — сообщил замглавы Минпромторга."Есть культурные связи: это и общее языковое пространство, понятные стандарты и географическая близость. Все это тот потенциал, который нужно развивать, формируя новую основу для промышленной кооперации", — добавил Груздев.Напомним, выставка "Иннопром" проходит в Узбекистане впервые. Ранее ее организовывали только в Екатеринбурге.

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https://uz.sputniknews.ru/20210406/mirziyoev-vstretilsya-s-manturovym-v-tashkente-kakie-temy-oni-obsudili-18167315.html

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, ташкент