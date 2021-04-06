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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/desyatki-soglasheniy-na-milliony-dollarov-chego-vlasti-ruz-ojidayut-ot-innoproma-18177169.html
Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов.
2021-04-06T14:27+0500
2021-04-06T14:31+0500
иннопром-2021 в ташкенте
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов. Об этом заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.Международная промышленная выставка открылась в Ташкенте в понедельник. Она продлится три дня.Речь идет о договоренностях в металлургии, фармацевтике, инфраструктурной сфере, уточнил он. Воитов также напомнил, что на сегодня Узбекистан и РФ имеют солидный пакет крупных инвестпроектов на общую сумму более 16 миллиардов долларов в разных секторах экономики.Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в свою очередь, отметил, что в сложный период пандемии продолжили свое развитие региональные связи России и Узбекистана. "За 2020 год регионы провели более 20 онлайн-бизнес-миссий, перейдя в такой гибридный формат из-за закрытия границ", — сообщил замглавы Минпромторга."Есть культурные связи: это и общее языковое пространство, понятные стандарты и географическая близость. Все это тот потенциал, который нужно развивать, формируя новую основу для промышленной кооперации", — добавил Груздев.Напомним, выставка "Иннопром" проходит в Узбекистане впервые. Ранее ее организовывали только в Екатеринбурге.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/innoprom2021-kakie-dokumenty-byli-podpisany-v-pervyy-den-foruma-18167616.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/mirziyoev-vstretilsya-s-manturovym-v-tashkente-kakie-temy-oni-obsudili-18167315.html
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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, ташкент

Десятки соглашений на миллионы долларов: чего власти РУз ожидают от "Иннопрома"

14:27 06.04.2021 (обновлено: 14:31 06.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровЛоготип "Иннопром"
Логотип Иннопром - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Международная промышленная выставка проходит в Ташкенте 5-7 апреля. На ней представлены более 300 компаний из 20 стран мира.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана по итогам "Иннопрома" ожидают подписания с российскими компаниями соглашений на более чем 500 миллионов долларов. Об этом заявил первый замминистра инвестиций и внешней торговли республики Азиз Воитов.
Международная промышленная выставка открылась в Ташкенте в понедельник. Она продлится три дня.

"По итогам данного мероприятия мы ожидаем подписания ряда эффективных соглашений на сумму более 500 миллионов долларов по новым 50 проектам, подготовленным для наших российских партнеров", — сказал Воитов на пленарной сессии в рамках выставки.

Речь идет о договоренностях в металлургии, фармацевтике, инфраструктурной сфере, уточнил он.
Воитов также напомнил, что на сегодня Узбекистан и РФ имеют солидный пакет крупных инвестпроектов на общую сумму более 16 миллиардов долларов в разных секторах экономики.
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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев, в свою очередь, отметил, что в сложный период пандемии продолжили свое развитие региональные связи России и Узбекистана.
"За 2020 год регионы провели более 20 онлайн-бизнес-миссий, перейдя в такой гибридный формат из-за закрытия границ", — сообщил замглавы Минпромторга.
"Есть культурные связи: это и общее языковое пространство, понятные стандарты и географическая близость. Все это тот потенциал, который нужно развивать, формируя новую основу для промышленной кооперации", — добавил Груздев.
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Напомним, выставка "Иннопром" проходит в Узбекистане впервые. Ранее ее организовывали только в Екатеринбурге.
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