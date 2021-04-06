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"Спутник V" защищает от южноафриканского штамма COVID лучше, чем Pfizer
"Спутник V" защищает от южноафриканского штамма COVID лучше, чем Pfizer
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer, пишет РИА Новости со ссылкой на
2021-04-06T07:58+0500
2021-04-06T09:18+0500
россия
вакцина pfizer
вакцина "спутник v"
вакцинация
вакцина
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к НИЦЭМ им. Гамалеи.Ранее группа американских ученых на сайте MedRxiv опубликовала препринт исследования, согласно которому, российская вакцина "Спутник V" менее эффективно действует против "южноафриканского" штамма коронавируса, чем против других штаммов."Но даже при этом вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer", — подчеркнул источник.По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности. И только в дополнительном тесте (в котором использовался не живой коронавирус SARS-Cov-2, а суррогатный вирус везикулярного стоматита) авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутника V" по отношению к "южноафриканскому" варианту.Собеседник агентства назвал полученные в статье выводы "очень слабыми", поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2, а тем более результаты по дополнительным показателям. "Странным также является то, что консультанты Pfizer не приводят данные в том же тесте для вакцины Pfizer по данным этой же статьи", — указал он."Невозможно поверить, что сделано это случайно, при такой педантичности к оформлению данных. В заключении хочется поблагодарить авторов статьи. Их независимая высокая оценка еще раз доказала надежность уже опубликованных данных и эффективность вакцины "Спутник V", — заключил он.Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
https://uz.sputniknews.ru/20210404/v-odnom-iz-gorodov-ssha-prekratili-proizvodstvo-vaktsiny-astrazeneca-18139338.html
https://uz.sputniknews.ru/20210306/Sputnik-V-obognal-Pfizer-po-chislu-odobrivshikh-ego-stran-16143320.html
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вакцина pfizer, вакцина "спутник v", вакцинация, вакцина

"Спутник V" защищает от южноафриканского штамма COVID лучше, чем Pfizer

07:58 06.04.2021 (обновлено: 09:18 06.04.2021)
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© Sputnik / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкАмпулы с препаратом во время вакцинации медицинских сотрудников российским препаратом "Гам Ковид Вак" (Sputnik V)
Ампулы с препаратом во время вакцинации медицинских сотрудников российским препаратом Гам Ковид Вак (Sputnik V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Магда Гибелли
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Вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Стало известно, что "Спутник V" защищает от южноафриканского штамма лучше, чем вакцина Pfizer, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к НИЦЭМ им. Гамалеи.
Ранее группа американских ученых на сайте MedRxiv опубликовала препринт исследования, согласно которому, российская вакцина "Спутник V" менее эффективно действует против "южноафриканского" штамма коронавируса, чем против других штаммов.

"Важно отметить, что обсуждаемая работа пока не прошла процесс рецензирования (это препринт, конечная версия которого может отличаться в финальном варианте), а кроме того, у одного из трех основных авторов статьи есть явный конфликт интересов, поскольку он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса", — говорится в сообщении.

"Но даже при этом вакцина "Спутник V" показала себя наиболее эффективной вакциной по цифрам вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов — устойчивость к наиболее проблемному "южноафриканскому штамму" оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer", — подчеркнул источник.
По отношению к "британскому" штамму вообще не обнаружено значимого снижения нейтрализующей активности. И только в дополнительном тесте (в котором использовался не живой коронавирус SARS-Cov-2, а суррогатный вирус везикулярного стоматита) авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутника V" по отношению к "южноафриканскому" варианту.
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Собеседник агентства назвал полученные в статье выводы "очень слабыми", поскольку нельзя без существенных оговорок переносить данные суррогатного теста на ситуацию с самим вирусом SARS-CoV-2, а тем более результаты по дополнительным показателям. "Странным также является то, что консультанты Pfizer не приводят данные в том же тесте для вакцины Pfizer по данным этой же статьи", — указал он.
"Невозможно поверить, что сделано это случайно, при такой педантичности к оформлению данных. В заключении хочется поблагодарить авторов статьи. Их независимая высокая оценка еще раз доказала надежность уже опубликованных данных и эффективность вакцины "Спутник V", — заключил он.
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Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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