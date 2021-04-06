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Узбекистан и Южная Корея настроены на развитие межпарламентского диалога
Узбекистан и Южная Корея настроены на развитие межпарламентского диалога
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с главой Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Соком,
2021-04-06T12:34+0500
2021-04-06T12:41+0500
политика
сенат олий мажлиса
танзила нарбаева
южная корея
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с главой Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Соком, который пребывает в центральноазиатской республике с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Нарбаева в ходе переговоров напомнила, что с 2005 года функционирует межпарламентская группа Олий Мажлиса по сотрудничеству с Национальным собранием Южной Кореи, руководителем которой является первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.В последние годы республики регулярно обменивались визитами для обмена опытом парламентской деятельности.Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетила Южную Корею с официальным визитом в 2019 году. Тогда были проведены встречи с президентом страны Мун Чжэ Ином, спикером Национального собрания Мун Хи Сангом, главой Глобального института зеленого развития Пан Ги Муном, мэрами Сеула и Инчхона, а также руководителями министерств и компаний.
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сенат олий мажлиса, танзила нарбаева, южная корея, узбекистан

Узбекистан и Южная Корея настроены на развитие межпарламентского диалога

12:34 06.04.2021 (обновлено: 12:41 06.04.2021)
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© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса УзбекистанаГлава Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Сок и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева
Глава Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Сок и председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса Узбекистана
Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок находится в центральноазиатской республике с официальным визитом.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с главой Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Соком, который пребывает в центральноазиатской республике с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Нарбаева в ходе переговоров напомнила, что с 2005 года функционирует межпарламентская группа Олий Мажлиса по сотрудничеству с Национальным собранием Южной Кореи, руководителем которой является первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.
В последние годы республики регулярно обменивались визитами для обмена опытом парламентской деятельности.
"Стороны положительно оценили итоги эффективной работы межпарламентской группы, — отметили в пресс-службе. — Отмечена необходимость дальнейшего обеспечения системного характера узбекско-корейского межпарламентского диалога. Подчеркнута и важность реализации программ обмена опытом в сфере правового обеспечения реформ и социально-экономического развития, ускорения вопросов ратификации двусторонних договоров и соглашений".
Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетила Южную Корею с официальным визитом в 2019 году. Тогда были проведены встречи с президентом страны Мун Чжэ Ином, спикером Национального собрания Мун Хи Сангом, главой Глобального института зеленого развития Пан Ги Муном, мэрами Сеула и Инчхона, а также руководителями министерств и компаний.
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