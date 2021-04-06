https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-i-yujnaya-koreya-nastroeny-na-razvitie-mejparlamentskogo-dialoga-18172788.html

Узбекистан и Южная Корея настроены на развитие межпарламентского диалога

Узбекистан и Южная Корея настроены на развитие межпарламентского диалога

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с главой Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Соком,

2021-04-06T12:34+0500

2021-04-06T12:34+0500

2021-04-06T12:41+0500

политика

сенат олий мажлиса

танзила нарбаева

южная корея

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с главой Национального собрания Южной Кореи Пак Бён Соком, который пребывает в центральноазиатской республике с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.Нарбаева в ходе переговоров напомнила, что с 2005 года функционирует межпарламентская группа Олий Мажлиса по сотрудничеству с Национальным собранием Южной Кореи, руководителем которой является первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев.В последние годы республики регулярно обменивались визитами для обмена опытом парламентской деятельности.Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетила Южную Корею с официальным визитом в 2019 году. Тогда были проведены встречи с президентом страны Мун Чжэ Ином, спикером Национального собрания Мун Хи Сангом, главой Глобального института зеленого развития Пан Ги Муном, мэрами Сеула и Инчхона, а также руководителями министерств и компаний.

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