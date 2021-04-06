https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html

Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?

Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия

2021-04-06T13:32+0500

2021-04-06T13:32+0500

2021-04-06T13:51+0500

иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

нефтегазовая отрасль

месторождение

ташкент

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет Независимости" ("Мустакилликнинг 25 йиллиги") — крупнейшего газового проекта в Узбекистане.В соответствии с соглашением, российские финансовые институты готовы выделить кредитные средства в объеме 900 миллионов долларов. Общая стоимость проекта разработки месторождения между тем оценивается в 1,75 миллиарда долларов. На данный момент привлечено 477 миллионов долларов инвестиций.Месторождение М25Оно и площадка строительства газоперерабатывающего завода расположены в 20 километрах от города Байсун в Сурхандарьинской области.На данный момент это крупнейшее неразработанное газовое месторождение в Узбекистане.Проект М-25 реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях Соглашения о разделе продукции, заключенного с РУз в апреле 2017-го. Акционерами являются ALTMAX HOLDING LTD, АК "Узбекнефтегаз" и Gas Project Development Central Asia AG. В качестве оператора в рамках Соглашения о разделе продукции действует компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-pomojet-uzbekistanu-privesti-v-poryadok-gazotransportnuyu-sistemu-18174433.html

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