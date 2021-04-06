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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html
Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?
Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия
2021-04-06T13:32+0500
2021-04-06T13:51+0500
иннопром-2021 в ташкенте
"иннопром"
нефтегазовая отрасль
месторождение
ташкент
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет Независимости" ("Мустакилликнинг 25 йиллиги") — крупнейшего газового проекта в Узбекистане.В соответствии с соглашением, российские финансовые институты готовы выделить кредитные средства в объеме 900 миллионов долларов. Общая стоимость проекта разработки месторождения между тем оценивается в 1,75 миллиарда долларов. На данный момент привлечено 477 миллионов долларов инвестиций.Месторождение М25Оно и площадка строительства газоперерабатывающего завода расположены в 20 километрах от города Байсун в Сурхандарьинской области.На данный момент это крупнейшее неразработанное газовое месторождение в Узбекистане.Проект М-25 реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях Соглашения о разделе продукции, заключенного с РУз в апреле 2017-го. Акционерами являются ALTMAX HOLDING LTD, АК "Узбекнефтегаз" и Gas Project Development Central Asia AG. В качестве оператора в рамках Соглашения о разделе продукции действует компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-pomojet-uzbekistanu-privesti-v-poryadok-gazotransportnuyu-sistemu-18174433.html
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"иннопром", нефтегазовая отрасль, месторождение, ташкент

Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?

13:32 06.04.2021 (обновлено: 13:51 06.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Zbynek BurivalНефтегазовая промышленность
Нефтегазовая промышленность - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© СС0 / Unsplash / Zbynek Burival
"Мустакилликнинг 25 йиллиги" — один из ключевых проектов, реализуемых сегодня в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет Независимости" ("Мустакилликнинг 25 йиллиги") — крупнейшего газового проекта в Узбекистане.
Кто подписал соглашение

Подписи под документом поставили зампредседателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, замглавы правления ВЭБа Даниил Алгульян и гендиректор Surhan Gas Chemical Operating Company Андрей Игнатов.

Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

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"Проект включает в себя строительство газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры в Сурхандарьинской области РУз с добычей, транспортировкой и реализацией природного газа", — заявили в ВЭБ.РФ.

В соответствии с соглашением, российские финансовые институты готовы выделить кредитные средства в объеме 900 миллионов долларов.
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Общая стоимость проекта разработки месторождения между тем оценивается в 1,75 миллиарда долларов. На данный момент привлечено 477 миллионов долларов инвестиций.

Месторождение М25

Оно и площадка строительства газоперерабатывающего завода расположены в 20 километрах от города Байсун в Сурхандарьинской области.
На данный момент это крупнейшее неразработанное газовое месторождение в Узбекистане.
Общие запасы оцениваются в 150 миллиардов кубометров сырого газа — сюда вошли как доказанные, так и предположительные запасы.
Проект М-25 реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях Соглашения о разделе продукции, заключенного с РУз в апреле 2017-го.
Акционерами являются ALTMAX HOLDING LTD, АК "Узбекнефтегаз" и Gas Project Development Central Asia AG.
В качестве оператора в рамках Соглашения о разделе продукции действует компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.
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