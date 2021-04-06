Узбекистан стоит на пороге "нефтегазового" будущего — как в этом поучаствует РФ?

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет Независимости" ("Мустакилликнинг 25 йиллиги") — крупнейшего газового проекта в Узбекистане.В соответствии с соглашением, российские финансовые институты готовы выделить кредитные средства в объеме 900 миллионов долларов. Общая стоимость проекта разработки месторождения между тем оценивается в 1,75 миллиарда долларов. На данный момент привлечено 477 миллионов долларов инвестиций.Месторождение М25Оно и площадка строительства газоперерабатывающего завода расположены в 20 километрах от города Байсун в Сурхандарьинской области.На данный момент это крупнейшее неразработанное газовое месторождение в Узбекистане.Проект М-25 реализуется консорциумом международных инвесторов на условиях Соглашения о разделе продукции, заключенного с РУз в апреле 2017-го. Акционерами являются ALTMAX HOLDING LTD, АК "Узбекнефтегаз" и Gas Project Development Central Asia AG. В качестве оператора в рамках Соглашения о разделе продукции действует компания ИП ООО Surhan Gas Chemical Operating Company.
"Мустакилликнинг 25 йиллиги" — один из ключевых проектов, реализуемых сегодня в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Госкорпорация ВЭБ.РФ, Газпромбанк и компания Surhan Gas Chemical Operating Company подписали базовые индикативные условия финансирования разработки месторождения "25 лет Независимости" ("Мустакилликнинг 25 йиллиги") — крупнейшего газового проекта в Узбекистане.
Кто подписал соглашение
Подписи под документом поставили зампредседателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, замглавы правления ВЭБа Даниил Алгульян и гендиректор Surhan Gas Chemical Operating Company Андрей Игнатов.
Церемония подписания состоялась в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
"Проект включает в себя строительство газоперерабатывающего завода и объектов инфраструктуры в Сурхандарьинской области РУз с добычей, транспортировкой и реализацией природного газа", — заявили в ВЭБ.РФ.
В соответствии с соглашением, российские финансовые институты готовы выделить кредитные средства в объеме 900 миллионов долларов.