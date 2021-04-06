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Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева
Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан —
2021-04-06T11:52+0500
2021-04-06T11:52+0500
политика
иран
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.В понедельник узбекский лидер принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.Стороны также обсудили актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.Глава внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил усилия Узбекистана по содействию мирным переговорам по Афганистану, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.Соглашение о создании транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного маршрута будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.
https://uz.sputniknews.ru/20210106/Kakikh-logisticheskikh-proektov-ne-khvataet-Uzbekistanu--Kirillova-15734290.html
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иран, шавкат мирзиёев

Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева

11:52 06.04.2021
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© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовые контейнеры в порту
Грузовые контейнеры в порту - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Глава республики принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.
В понедельник узбекский лидер принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
"Отмечена важность наращивания взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе эффективного задействования иранских морских портов и развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", — говорится в публикации по итогам встречи.
Стороны также обсудили актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил усилия Узбекистана по содействию мирным переговорам по Афганистану, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.
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Соглашение о создании транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного маршрута будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.
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