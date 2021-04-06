Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.В понедельник узбекский лидер принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.Стороны также обсудили актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.Глава внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил усилия Узбекистана по содействию мирным переговорам по Афганистану, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.Соглашение о создании транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного маршрута будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.
Глава республики принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.
В понедельник узбекский лидер принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.
"Отмечена важность наращивания взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере, в том числе эффективного задействования иранских морских портов и развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", — говорится в публикации по итогам встречи.
Стороны также обсудили актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил усилия Узбекистана по содействию мирным переговорам по Афганистану, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.
Соглашение о создании транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного маршрута будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.