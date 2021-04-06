https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-zainteresovan-v-ispolzovanii-morskix-portov-irana--press-slujba-mirziyoeva-18172136.html

Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева

Узбекистан заинтересован в использовании морских портов Ирана — пресс-служба Мирзиёева

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан —

2021-04-06T11:52+0500

2021-04-06T11:52+0500

2021-04-06T11:52+0500

политика

иран

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Власти Узбекистана отмечают важность задействования иранских портов для развития транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман", сообщает пресс-служба президента РУз Шавката Мирзиёева.В понедельник узбекский лидер принял министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа. Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.Стороны также обсудили актуальные аспекты международной и региональной повестки, представляющие взаимный интерес, включая вопросы обеспечения региональной безопасности и продвижения мирного процесса в Афганистане.Глава внешнеполитического ведомства Ирана высоко оценил усилия Узбекистана по содействию мирным переговорам по Афганистану, вовлечению этой страны в региональное торгово-экономическое сотрудничество.Соглашение о создании транспортного коридора "Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман" вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного маршрута будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.

https://uz.sputniknews.ru/20210106/Kakikh-logisticheskikh-proektov-ne-khvataet-Uzbekistanu--Kirillova-15734290.html

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