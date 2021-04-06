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https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-clubhouse-mojno-budet-perevodit-drug-drugu-dengi-18176619.html
В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги
В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Популярная социальная сеть Clubhouse вводит новую функцию прямых платежей, пишет "Прайм".
2021-04-06T13:52+0500
2021-04-06T13:52+0500
2021-04-06T13:54+0500
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технологии
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Популярная социальная сеть Clubhouse вводит новую функцию прямых платежей, пишет "Прайм".Для того чтобы сделать платеж в приложении, нужно будет нажать команду "Отправить деньги" и ввести необходимую сумму. В компании также добавили, что платежная система Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя. Напомним, ClubHouse — приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/populyarnoe-prilozhenie-clubhouse-zapuskaet-monetizatsiyu-17776302.html
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В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги 13:52 06.04.2021 (обновлено: 13:54 06.04.2021)
Платежная система Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik.
Популярная социальная сеть Clubhouse вводит новую функцию прямых платежей, пишет
"Прайм".
"С сегодняшнего дня все пользователи смогут совершать платежи, и мы будем внедрять эту функцию поэтапно, начиная с небольшой тестовой группы", — говорится в сообщении.
Для того чтобы сделать платеж в приложении, нужно будет нажать команду "Отправить деньги" и ввести необходимую сумму.
В компании также добавили, что платежная система Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя.
Напомним, ClubHouse — приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.
Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.