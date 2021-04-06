https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-clubhouse-mojno-budet-perevodit-drug-drugu-dengi-18176619.html

В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги

В Clubhouse можно будет переводить друг другу деньги

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Популярная социальная сеть Clubhouse вводит новую функцию прямых платежей, пишет "Прайм".

2021-04-06T13:52+0500

2021-04-06T13:52+0500

2021-04-06T13:54+0500

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Популярная социальная сеть Clubhouse вводит новую функцию прямых платежей, пишет "Прайм".Для того чтобы сделать платеж в приложении, нужно будет нажать команду "Отправить деньги" и ввести необходимую сумму. В компании также добавили, что платежная система Stripe будет взимать небольшую комиссию с отправителя. Напомним, ClubHouse — приложение, где можно только слушать или говорить, однако попасть туда можно только по приглашению.Пока что эта соцсеть закрытая и доступна только для пользователей iOS.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/populyarnoe-prilozhenie-clubhouse-zapuskaet-monetizatsiyu-17776302.html

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