В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Скандал в системе дошкольного образования Каракалпакстана: воспитатели одного из детских садов перекрыли трассу с требованием снять с должности их руководителя. В МДО отреагировали на ситуацию и выяснили, что разбирательство началось несколько месяцев назад: директор государственной дошкольной образовательной организации №1 Канлыкульского района за многочисленные нарушения и финансовые хищения в декабре 2020-го была освобождена от занимаемой должности приказом министерства. Однако уже в марте нынешнего года ее восстановили по решению суда.Учитывая объем растраченных бюджетных средств, количество жалоб от родителей, невыполнение должностных обязанностей и т. д., решено снять нарушительницу с должности директора дошкольного учреждения.Выяснилось, к примеру, что в период, когда она возглавляла детский сад — с 31.01.2018 по 21.12.2020, — было выявлено финансовое хищение в размере 399,2 млн сумов.Материалы изучения со стороны рабочей группы МДО переданы в Канлыкульское районное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Каракалпакстан для вынесения судебного решения.
В МДО отреагировали на ситуацию и выяснили, что разбирательство началось несколько месяцев назад: директор государственной дошкольной образовательной организации №1 Канлыкульского района за многочисленные нарушения и финансовые хищения в декабре 2020-го была освобождена от занимаемой должности приказом министерства. Однако уже в марте нынешнего года ее восстановили по решению суда.
Учитывая объем растраченных бюджетных средств, количество жалоб от родителей, невыполнение должностных обязанностей и т. д., решено снять нарушительницу с должности директора дошкольного учреждения.
Выяснилось, к примеру, что в период, когда она возглавляла детский сад — с 31.01.2018 по 21.12.2020, — было выявлено финансовое хищение в размере 399,2 млн сумов.
Материалы изучения со стороны рабочей группы МДО переданы в Канлыкульское районное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Каракалпакстан для вынесения судебного решения.