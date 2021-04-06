https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-karakalpakstane-po-trebovaniyu-vospitateley-uvolili-zaveduyuschuyu-detsadom-18174622.html

В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом

В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Скандал в системе дошкольного образования Каракалпакстана: воспитатели одного из детских садов перекрыли трассу с требованием снять с

2021-04-06T12:49+0500

2021-04-06T12:49+0500

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общество

министерство дошкольного образования

увольнение

детский сад

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Скандал в системе дошкольного образования Каракалпакстана: воспитатели одного из детских садов перекрыли трассу с требованием снять с должности их руководителя. В МДО отреагировали на ситуацию и выяснили, что разбирательство началось несколько месяцев назад: директор государственной дошкольной образовательной организации №1 Канлыкульского района за многочисленные нарушения и финансовые хищения в декабре 2020-го была освобождена от занимаемой должности приказом министерства. Однако уже в марте нынешнего года ее восстановили ​​по решению суда.Учитывая объем растраченных бюджетных средств, количество жалоб от родителей, невыполнение должностных обязанностей и т. д., решено снять нарушительницу с должности директора дошкольного учреждения.Выяснилось, к примеру, что в период, когда она возглавляла детский сад — с 31.01.2018 по 21.12.2020, — было выявлено финансовое хищение в размере 399,2 млн сумов.Материалы изучения со стороны рабочей группы МДО переданы в Канлыкульское районное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Каракалпакстан для вынесения судебного решения.

https://uz.sputniknews.ru/20210124/Genprokuratura-raskryla-prestupnuyu-skhemu-v-detskom-sadu-15853402.html

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министерство дошкольного образования, увольнение, детский сад, каракалпакстан