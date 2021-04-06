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https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-karakalpakstane-po-trebovaniyu-vospitateley-uvolili-zaveduyuschuyu-detsadom-18174622.html
В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом
В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Скандал в системе дошкольного образования Каракалпакстана: воспитатели одного из детских садов перекрыли трассу с требованием снять с
2021-04-06T12:49+0500
2021-04-06T12:56+0500
общество
министерство дошкольного образования
увольнение
детский сад
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Скандал в системе дошкольного образования Каракалпакстана: воспитатели одного из детских садов перекрыли трассу с требованием снять с должности их руководителя. В МДО отреагировали на ситуацию и выяснили, что разбирательство началось несколько месяцев назад: директор государственной дошкольной образовательной организации №1 Канлыкульского района за многочисленные нарушения и финансовые хищения в декабре 2020-го была освобождена от занимаемой должности приказом министерства. Однако уже в марте нынешнего года ее восстановили ​​по решению суда.Учитывая объем растраченных бюджетных средств, количество жалоб от родителей, невыполнение должностных обязанностей и т. д., решено снять нарушительницу с должности директора дошкольного учреждения.Выяснилось, к примеру, что в период, когда она возглавляла детский сад — с 31.01.2018 по 21.12.2020, — было выявлено финансовое хищение в размере 399,2 млн сумов.Материалы изучения со стороны рабочей группы МДО переданы в Канлыкульское районное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Каракалпакстан для вынесения судебного решения.
https://uz.sputniknews.ru/20210124/Genprokuratura-raskryla-prestupnuyu-skhemu-v-detskom-sadu-15853402.html
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министерство дошкольного образования, увольнение, детский сад, каракалпакстан

В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом

12:49 06.04.2021 (обновлено: 12:56 06.04.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваНовый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента.
Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Учитывая объем растраченных бюджетных средств, количество жалоб от родителей, невыполнение должностных обязанностей и т. д., решено снять нарушительницу с должности директора дошкольного учреждения.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Скандал в системе дошкольного образования Каракалпакстана: воспитатели одного из детских садов перекрыли трассу с требованием снять с должности их руководителя.
© Пресс-служба МДОВ Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом
В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
В Каракалпакстане по требованию воспитателей уволили заведующую детсадом
© Пресс-служба МДО
В МДО отреагировали на ситуацию и выяснили, что разбирательство началось несколько месяцев назад: директор государственной дошкольной образовательной организации №1 Канлыкульского района за многочисленные нарушения и финансовые хищения в декабре 2020-го была освобождена от занимаемой должности приказом министерства. Однако уже в марте нынешнего года ее восстановили ​​по решению суда.
Учитывая объем растраченных бюджетных средств, количество жалоб от родителей, невыполнение должностных обязанностей и т. д., решено снять нарушительницу с должности директора дошкольного учреждения.
Выяснилось, к примеру, что в период, когда она возглавляла детский сад — с 31.01.2018 по 21.12.2020, — было выявлено финансовое хищение в размере 399,2 млн сумов.
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Материалы изучения со стороны рабочей группы МДО переданы в Канлыкульское районное отделение Управления по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Каракалпакстан для вынесения судебного решения.
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