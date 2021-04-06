https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashkentskom-metro-ustroili-svadbu-i-chayxanu---video-18175518.html

В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео

В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.

2021-04-06T13:00+0500

2021-04-06T13:00+0500

2021-04-06T13:18+0500

общество

метро

чайхана

метро

ташкент

узбекистан

свадьба

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.На кадрах, которые уже распространились в социальных сетях, видно, как молодожены накрыли праздничный стол прямо в вагоне метро. Также с ними вместе находились все гости, которые снимали действие на телефоны.ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.Многие заметили, что на гостях нет защитных масок и перчаток, что уже является грубым нарушением.В ГУВД также отметили, что абсолютно все участники "праздника" будут наказаны.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/sluchaynyy-gost-na-svadbe-kak-yulduz-usmanova-pozdravila-molodojenov-18172881.html

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