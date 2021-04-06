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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210406/v-tashkentskom-metro-ustroili-svadbu-i-chayxanu---video-18175518.html
В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео
В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.
2021-04-06T13:00+0500
2021-04-06T13:18+0500
общество
метро
чайхана
метро
ташкент
узбекистан
свадьба
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.На кадрах, которые уже распространились в социальных сетях, видно, как молодожены накрыли праздничный стол прямо в вагоне метро. Также с ними вместе находились все гости, которые снимали действие на телефоны.ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.Многие заметили, что на гостях нет защитных масок и перчаток, что уже является грубым нарушением.В ГУВД также отметили, что абсолютно все участники "праздника" будут наказаны.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/sluchaynyy-gost-na-svadbe-kak-yulduz-usmanova-pozdravila-molodojenov-18172881.html
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метро, чайхана, метро, ташкент, узбекистан, свадьба, ташкент, узбекистан

В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео

13:00 06.04.2021 (обновлено: 13:18 06.04.2021)
105
ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.
На кадрах, которые уже распространились в социальных сетях, видно, как молодожены накрыли праздничный стол прямо в вагоне метро. Также с ними вместе находились все гости, которые снимали действие на телефоны.
ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.
Многие заметили, что на гостях нет защитных масок и перчаток, что уже является грубым нарушением.
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