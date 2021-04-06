В ташкентском метро устроили свадьбу и "чайхану" — видео

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.На кадрах, которые уже распространились в социальных сетях, видно, как молодожены накрыли праздничный стол прямо в вагоне метро. Также с ними вместе находились все гости, которые снимали действие на телефоны.ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.Многие заметили, что на гостях нет защитных масок и перчаток, что уже является грубым нарушением.В ГУВД также отметили, что абсолютно все участники "праздника" будут наказаны.
ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.
ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Такого вы еще не видели: в столичном метро прямо в вагоне устроили свадьбу и "чайхану", говорится в репортаже на телеканале Sevimli.
На кадрах, которые уже распространились в социальных сетях, видно, как молодожены накрыли праздничный стол прямо в вагоне метро. Также с ними вместе находились все гости, которые снимали действие на телефоны.
ГУВД Ташкенте уже начало проверку по данному инциденту и устанавливает личности жениха и невесты.
Многие заметили, что на гостях нет защитных масок и перчаток, что уже является грубым нарушением.